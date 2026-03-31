Perugia si prepara ad accogliere una nuova tappa dei SAIE Lab, il format itinerante promosso da SAIE e dedicato al “saper fare” nel settore delle costruzioni, con un focus sempre più marcato sui temi della ricostruzione e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

L’appuntamento è fissato per il 22 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle 17:00, presso l’Auditorium del Centro Congressi – Hotel Giò, e rappresenta la seconda tappa del ciclo 2026. Al centro del convegno, un tema che oggi assume un rilievo strategico per tecnici e operatori: la gestione integrata degli interventi sul costruito, tra sicurezza strutturale, restauro e miglioramento energetico.

Ricostruzione e patrimonio esistente: un approccio integrato tra struttura, restauro ed energia

Il titolo dell’incontro - “Ricostruzione: restauro, patologie edilizie, sismica, efficientamento del patrimonio storico” - restituisce bene la complessità del quadro operativo. Intervenire su edifici esistenti, e in particolare su quelli storici, richiede infatti un approccio che non può essere settoriale, ma che deve necessariamente tenere insieme aspetti strutturali, impiantistici e conservativi.

Nel corso della giornata verrà offerto un aggiornamento tecnico-operativo sui principali ambiti di intervento. Ampio spazio sarà dedicato al miglioramento sismico degli edifici esistenti, con un approfondimento specifico sulle tecniche di consolidamento delle murature e sull’impiego di sistemi di isolamento sismico, oggi sempre più utilizzati nei progetti di adeguamento e ricostruzione.

Accanto agli aspetti strutturali, verranno affrontati i temi legati alla diagnosi e alla prevenzione delle patologie edilizie, con un taglio orientato alla pratica di cantiere. In questo contesto, assume particolare rilevanza il ruolo delle tecnologie di monitoraggio strutturale e infrastrutturale, che consentono un controllo continuo delle prestazioni degli edifici e una gestione più efficace del rischio.

Non meno centrale sarà il tema della riqualificazione energetica del patrimonio storico, affrontato nella sua dimensione più delicata: migliorare il comfort e le prestazioni energetiche senza compromettere l’identità architettonica degli edifici e nel rispetto dei vincoli esistenti.

Tecnologie, monitoraggio e comfort: i temi al centro del confronto tecnico

La giornata sarà articolata attraverso contributi specialistici e casi applicativi, con l’obiettivo di condividere approcci e metodologie operative utili per progettare interventi efficaci, sostenibili e duraturi.

Tra i temi principali:

il punto tecnico sulla ricostruzione e le soluzioni oggi più adottate nei cantieri attuali: materiali, tecnologie, metodologie operative e casi applicativi;

interventi sulle murature, tra consolidamento, restauro e miglioramento sismico;

tecnologie di isolamento sismico e sistemi di dissipazione, oggi sempre più centrali nei progetti di ricostruzione e adeguamento;

monitoraggio strutturale e infrastrutturale con soluzioni innovative per il controllo continuo degli edifici e delle opere infrastrutturali, quali sensori, digitalizzazione, prevenzione del rischio;

riqualificazione energetica e miglioramento del comfort negli edifici storici, nel rispetto dei vincoli architettonici e culturali.

Il programma della giornata

08:45 Registrazione partecipanti

Registrazione partecipanti 09:00 Saluti istituzionali

Ordini territoriali, associazioni partner, ANCE Giovani Umbria

Saluti istituzionali Ordini territoriali, associazioni partner, ANCE Giovani Umbria 09:20 Presentazione SAIE

Tommaso Sironi, Project Manager SAIE

Presentazione SAIE Tommaso Sironi, Project Manager SAIE 09:40 Presentazione dati osservatorio NOMISMA

Presentazione dati osservatorio NOMISMA 10:00 Il punto tecnico sulla ricostruzione: le soluzioni più adottate

Gianluca Fagotti, Presidente Ordine Ingegneri Perugia e dirigente Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria

Il punto tecnico sulla ricostruzione: le soluzioni più adottate Gianluca Fagotti, Presidente Ordine Ingegneri Perugia e dirigente Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 10:40 Il progetto di intervento di miglioramento sismico di un edificio in muratura esistente

Massimo Mariani, Presidente Centro Studi Sisto Mastro di Casa

Il progetto di intervento di miglioramento sismico di un edificio in muratura esistente Massimo Mariani, Presidente Centro Studi Sisto Mastro di Casa 11:20 L’uso dell’isolamento sismico nella salvaguardia degli edifici storici

L’uso dell’isolamento sismico nella salvaguardia degli edifici storici 12:00 Soluzioni innovative per il monitoraggio degli edifici e delle opere d’arte infrastrutturale

Nicola Calavagli, Università degli Studi di Perugia

Soluzioni innovative per il monitoraggio degli edifici e delle opere d’arte infrastrutturale Nicola Calavagli, Università degli Studi di Perugia 12:30 Riqualificazione di edifici storici dal punto di vista del comfort

Riqualificazione di edifici storici dal punto di vista del comfort 13:00 Buffet lunch offerto da SAIE

Buffet lunch offerto da SAIE 14:00 Saluti istituzionali

Saluti istituzionali 14:20 Il punto generale sulla ricostruzione: dati, situazione, prospettive

Il punto generale sulla ricostruzione: dati, situazione, prospettive 15:00 Tavola rotonda istituzionale

​Invitati: Commissario ricostruzione Rappresentante ISI Rappresentante Assorestauro Rappresentante Federcostruzioni Rappresentante Ordine Ingegneri Università degli Studi di Perugia

Tavola rotonda istituzionale ​Invitati: 16:20 Tavola rotonda: le soluzioni

con il coinvolgimento delle aziende sponsor

Tavola rotonda: le soluzioni con il coinvolgimento delle aziende sponsor 17:00 Fine dei lavori

Partecipazione e informazioni

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti ed è prevista l’assegnazione di crediti formativi professionali: 6 CFP per ingegneri e architetti e 7 CFP per geometri.

Per registrarsi e consultare il programma completo è possibile fare riferimento al sito ufficiale SAIE. Per ulteriori informazioni è disponibile scrivere a questa mail.

Un’occasione utile per i professionisti del settore che vogliono aggiornarsi su tecnologie, metodologie operative e scenari evolutivi della ricostruzione, in una fase in cui la gestione del patrimonio esistente è sempre più centrale nelle strategie tecniche e normative.