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SAIE Lab Perugia 2026: focus su ricostruzione, sismica ed efficientamento degli edifici storici

Il 22 aprile a Perugia un focus tecnico-operativo su miglioramento sismico, restauro, patologie edilizie e riqualificazione energetica del costruito esistente, con casi applicativi, tecnologie e confronto tra istituzioni e professionisti

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di Redazione tecnica - 31/03/2026

SAIE Lab Perugia 2026: ricostruzione, sismica ed efficientamento del patrimonio storico

Perugia si prepara ad accogliere una nuova tappa dei SAIE Lab, il format itinerante promosso da SAIE e dedicato al “saper fare” nel settore delle costruzioni, con un focus sempre più marcato sui temi della ricostruzione e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

L’appuntamento è fissato per il 22 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle 17:00, presso l’Auditorium del Centro Congressi – Hotel Giò, e rappresenta la seconda tappa del ciclo 2026. Al centro del convegno, un tema che oggi assume un rilievo strategico per tecnici e operatori: la gestione integrata degli interventi sul costruito, tra sicurezza strutturale, restauro e miglioramento energetico.

Ricostruzione e patrimonio esistente: un approccio integrato tra struttura, restauro ed energia

Il titolo dell’incontro - Ricostruzione: restauro, patologie edilizie, sismica, efficientamento del patrimonio storico” - restituisce bene la complessità del quadro operativo. Intervenire su edifici esistenti, e in particolare su quelli storici, richiede infatti un approccio che non può essere settoriale, ma che deve necessariamente tenere insieme aspetti strutturali, impiantistici e conservativi.

Nel corso della giornata verrà offerto un aggiornamento tecnico-operativo sui principali ambiti di intervento. Ampio spazio sarà dedicato al miglioramento sismico degli edifici esistenti, con un approfondimento specifico sulle tecniche di consolidamento delle murature e sull’impiego di sistemi di isolamento sismico, oggi sempre più utilizzati nei progetti di adeguamento e ricostruzione.

Accanto agli aspetti strutturali, verranno affrontati i temi legati alla diagnosi e alla prevenzione delle patologie edilizie, con un taglio orientato alla pratica di cantiere. In questo contesto, assume particolare rilevanza il ruolo delle tecnologie di monitoraggio strutturale e infrastrutturale, che consentono un controllo continuo delle prestazioni degli edifici e una gestione più efficace del rischio.

Non meno centrale sarà il tema della riqualificazione energetica del patrimonio storico, affrontato nella sua dimensione più delicata: migliorare il comfort e le prestazioni energetiche senza compromettere l’identità architettonica degli edifici e nel rispetto dei vincoli esistenti.

Tecnologie, monitoraggio e comfort: i temi al centro del confronto tecnico

La giornata sarà articolata attraverso contributi specialistici e casi applicativi, con l’obiettivo di condividere approcci e metodologie operative utili per progettare interventi efficaci, sostenibili e duraturi.

Tra i temi principali:

  • il punto tecnico sulla ricostruzione e le soluzioni oggi più adottate nei cantieri attuali: materiali, tecnologie, metodologie operative e casi applicativi;
  • interventi sulle murature, tra consolidamento, restauro e miglioramento sismico;
  • tecnologie di isolamento sismico e sistemi di dissipazione, oggi sempre più centrali nei progetti di ricostruzione e adeguamento;
  • monitoraggio strutturale e infrastrutturale con soluzioni innovative per il controllo continuo degli edifici e delle opere infrastrutturali, quali sensori, digitalizzazione, prevenzione del rischio;
  • riqualificazione energetica e miglioramento del comfort negli edifici storici, nel rispetto dei vincoli architettonici e culturali.

Il programma della giornata

  • 08:45 Registrazione partecipanti
  • 09:00 Saluti istituzionali
    Ordini territoriali, associazioni partner, ANCE Giovani Umbria
  • 09:20 Presentazione SAIE
    Tommaso Sironi, Project Manager SAIE
  • 09:40 Presentazione dati osservatorio NOMISMA
  • 10:00 Il punto tecnico sulla ricostruzione: le soluzioni più adottate
    Gianluca Fagotti, Presidente Ordine Ingegneri Perugia e dirigente Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria
  • 10:40 Il progetto di intervento di miglioramento sismico di un edificio in muratura esistente
    Massimo Mariani, Presidente Centro Studi Sisto Mastro di Casa
  • 11:20 L’uso dell’isolamento sismico nella salvaguardia degli edifici storici
  • 12:00 Soluzioni innovative per il monitoraggio degli edifici e delle opere d’arte infrastrutturale
    Nicola Calavagli, Università degli Studi di Perugia
  • 12:30 Riqualificazione di edifici storici dal punto di vista del comfort
  • 13:00 Buffet lunch offerto da SAIE
  • 14:00 Saluti istituzionali
  • 14:20 Il punto generale sulla ricostruzione: dati, situazione, prospettive
  • 15:00 Tavola rotonda istituzionale
    ​Invitati:
    • Commissario ricostruzione
    • Rappresentante ISI
    • Rappresentante Assorestauro
    • Rappresentante Federcostruzioni
    • Rappresentante Ordine Ingegneri
    • Università degli Studi di Perugia
  • 16:20 Tavola rotonda: le soluzioni
    con il coinvolgimento delle aziende sponsor
  • 17:00 Fine dei lavori

Partecipazione e informazioni

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti ed è prevista l’assegnazione di crediti formativi professionali: 6 CFP per ingegneri e architetti e 7 CFP per geometri.

Per registrarsi e consultare il programma completo è possibile fare riferimento al sito ufficiale SAIE. Per ulteriori informazioni è disponibile scrivere a questa mail.

Un’occasione utile per i professionisti del settore che vogliono aggiornarsi su tecnologie, metodologie operative e scenari evolutivi della ricostruzione, in una fase in cui la gestione del patrimonio esistente è sempre più centrale nelle strategie tecniche e normative.

© Riproduzione riservata
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COMUNICATI SAIE

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