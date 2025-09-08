Salva Casa e pergotenda: ecco quando non è edilizia libera e si commette reato

Quando l’installazione di una pergotenda può essere qualificata come edilizia libera? Quali sono le condizioni che distinguono un’opera leggera e accessoria da una nuova costruzione? E quali sono le conseguenze, anche penali, se l’intervento viene realizzato senza titolo edilizio?

Salva Casa e pergotenda: interviene la Cassazione

Benché le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) – seguendo le indicazioni della giurisprudenza – abbiano provato a chiarire e semplificare alcune criticità applicative per chi opera nel settore dell’edilizia, le “strutture leggere” (tra le quali le “pergotende”) continuano (e probabilmente continueranno) a far parlare di sé (soprattutto nelle aule dei tribunali).

La lettera b-ter), comma 1, art. 6, del Testo Unico Edilizia (operativo dall’entrata in vigore del Salva Casa) definisce puntualmente le condizioni affinché le pergotende possano considerarsi “edilizia libera”. Tra queste, è esplicitamente indicato che tali opere “non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche”.

A fornire un nuovo chiarimento su questa tipologia di struttura è intervenuta la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 22 agosto 2025, n. 29638, resa in riferimento al ricorso presentato contro una sentenza del Tribunale che aveva condannato il ricorrente in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 44, comma 1 lett. a) (“ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire”), del d.P.R. n. 380 del 2001, a lui ascritto per avere installato, in contrasto con l’art. 8, comma 3, dello Studio organico di insieme del Centro storico e con l’art. 112 del Regolamento edilizio vigente, una “pergotenda” dotata di sistema di scorrimento in materiale plastico, posta sul terrazzo di pertinenza della sua unità immobiliare.

Il proprietario sosteneva che si trattasse di una pergotenda e quindi di un intervento non soggetto a titolo edilizio, ma i giudici di merito hanno accertato che l’opera aveva determinato la creazione di un nuovo ambiente abitabile, con incremento di superficie utile e mutamento della destinazione d’uso.

Da qui la contestazione del reato per abuso edilizio e l’ordine di demolizione.