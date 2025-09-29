Dal Decreto Salva Casa al PNRR: i Listini Edili come chiave per l'Edilizia che riparte

L'edilizia italiana sta attraversando un periodo di profondo cambiamento, guidato da due fattori principali: le semplificazioni normative introdotte dal Decreto Salva Casa e gli ingenti investimenti previsti dal PNRR. In questo scenario dinamico, la capacità di stimare i costi in modo preciso e affidabile non è mai stata così cruciale.

Le novità del Decreto Salva Casa e il loro impatto sul settore

Mentre il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finanzia la riqualificazione dell'edilizia, soprattutto quella residenziale pubblica, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, la sicurezza sismica e l'accessibilità degli edifici, il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024) ha come obiettivo principale la semplificazione e la regolarizzazione di piccole difformità edilizie. Le novità più rilevanti sono:

Tolleranze Costruttive: Prima del decreto, anche una discrepanza millimetrica poteva essere considerata un abuso. Ora, sono state introdotte delle soglie di tolleranza precise, che variano in base alla superficie dell'immobile (ad es. fino al 5% per metrature inferiori a 100 mq). Questo libera migliaia di immobili "bloccati" da piccole irregolarità, aprendo le porte a lavori di riqualificazione e a nuove compravendite. Semplificazione della sanatoria: Il concetto di "doppia conformità" viene superato. Non è più necessario che un abuso sia conforme sia alla normativa del momento in cui è stato realizzato, sia a quella attuale. La sanatoria è ora possibile se l'intervento rispetta le regole in vigore al momento della domanda. Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA): Le VEPA sono state incluse nell'edilizia libera. Questo significa che possono essere installate su balconi e verande senza permessi, a patto che non creino nuovi volumi chiusi stabilmente. Un'operazione di per sé semplice, ma che richiede una stima dei costi precisa per materiali e manodopera.

Queste misure, nel loro insieme, non solo semplificano le procedure, ma stimolano l'attività edilizia, rendendo indispensabile un riferimento chiaro e aggiornato per i costi.

Listino CCIAA vs DEI e Regionali: le differenze che contano

Per operare con professionalità in questo contesto, è fondamentale comprendere le differenze tra i vari listini prezzi, differenze determinate dalle fonti dei dati, dal loro livello di dettaglio e nella metodologia di rilevazione:

Listini Regionali : redatti da Regioni e Province autonome in accordo con il MIMS, sono strumenti ufficiali per la determinazione dei costi delle opere pubbliche. Le quotazioni sono calcolate tramite analisi prezzi , cioè la somma dei costi elementari di manodopera, materiali e attrezzature, cui si aggiungono spese generali (13–17%) e utile d’impresa (10%). Le rilevazioni avvengono presso operatori economici e produttori, con aggiornamento annuale e codifica uniforme. Questo sistema garantisce trasparenza e omogeneità nei lavori pubblici, ma produce valori “standardizzati” che non sempre riflettono le fluttuazioni del mercato .

: redatti da Regioni e Province autonome in accordo con il MIMS, sono strumenti ufficiali per la determinazione dei costi delle opere pubbliche. Le quotazioni sono calcolate tramite , cioè la somma dei costi elementari di manodopera, materiali e attrezzature, cui si aggiungono spese generali (13–17%) e utile d’impresa (10%). Le rilevazioni avvengono presso operatori economici e produttori, con aggiornamento annuale e codifica uniforme. Questo sistema garantisce trasparenza e omogeneità nei lavori pubblici, ma produce . Listini Dei : pubblicati da un ente privato, i prezzi si intendono come informativi e medi e sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati. I costi dei materiali sono una media rilevata dall'elaborazione dei listini delle maggiori case produttrici . Il costo di manodopera è una media rilevata semestralmente presso le associazioni di categoria delle principali province italiane. I costi dei noli, infine, sono calcolati mediante analisi ricavate dall’elaborazione di tutti i costi di consumo, manutenzione, assicurazione e ammortamento dei mezzi.

: pubblicati da un ente privato, i prezzi si intendono come e sono ottenuti mediante analisi ricavate dalla composizione delle risorse elementari (mano d'opera e materiali), dei noli e dei semilavorati. I costi dei materiali sono una media rilevata dall'elaborazione dei . Il costo di manodopera è una media rilevata semestralmente presso le associazioni di categoria delle principali province italiane. I costi dei noli, infine, sono calcolati mediante analisi ricavate dall’elaborazione di tutti i costi di consumo, manutenzione, assicurazione e ammortamento dei mezzi. Listino CCIAA: Redatti da apposite Commissioni Tecniche, istituite presso la Camera e composte da oltre 95 esperti e più di 30 associazioni di settore, che operano direttamente sul posto, sono quelli più in linea con i valori di mercato. La rilevazione dei prezzi è diretta e puntuale, monitorando i costi effettivi praticati da fornitori e imprese locali. Questo li rende lo strumento più realistico per stimare i costi e il più affidabile per redigere computi metrici dettagliati.

Il Listino Prezzi Edili CCIAA: non solo un elenco di cifre

Utilizzato fin dal 1952, il Listino Prezzi Opere Edili della Camera di Commercio è uno strumento di lavoro indispensabile, che fornisce una panoramica completa delle quotazioni per oltre 14.000 prodotti edili: dai materiali alla manodopera, dai noleggi alle opere compiute fino a tutte le tipologie di impianti.

Con l’ultimo aggiornamento al II quadrimestre 2025, sono stati rivisti ben 1.150 prezzi.

Il Listino Camerale è riconosciuto per la verifica della congruità dei costi negli interventi agevolati con bonus fiscali diversi dal Superbonus (Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate), come previsto dall’articolo 119 comma 13 bis del Decreto Rilancio e dal Decreto Antifrode.

Il suo utilizzo non è limitato ai lavori privati, infatti, per le voci non presenti nei prezzari regionali (obbligatori per i bandi pubblici, come il PNRR), i professionisti possono fare riferimento ai Prezzari Edili delle Camere di Commercio per redigere un'analisi prezzi, garantendo il rispetto dei massimali e dei parametri richiesti per le detrazioni fiscali.

Il Listino Prezzi si rivolge a:

Architetti, ingegneri, geometri e imprese edili per redigere preventivi e computi metrici .

per redigere . Amministrazioni appaltanti (ministeri, comuni, enti pubblici) che si servono del listino per le gare e le valutazioni periziali.

(ministeri, comuni, enti pubblici) che si servono del listino per le gare e le valutazioni periziali. Consulenti Tecnici Giudiziari (CTU) per perizie e valutazioni su incarico dei tribunali.

Disponibile sia su CARTA che ONLINE, oltre a fornire i prezzi più attuali, il listino offre una copertura completa delle principali attività edilizie.

Nella sua versione Online, il listino è direttamente consultabile sul portale ufficiale della Camera di Commercio, Piuprezzi.it, dove è possibile accedere a un’aggregazione tematica di prezzi e contenuti non solo del settore edile, ma anche immobiliare e dell'ingrosso.

Scaricabile anche in xls o pdf, con la possibilità di avere anche i File per computi metrici compatibili con le principali software house come Acca-Primus, STR Vision e Mastro e la possibilità di utilizzare un software di computo metrico online, con aggiunta delle voci direttamente dal listino.

E se opero in altre aree?

Nessun problema, su shop.piuprezzi.it oltre ai Listini Edili della CCIAA di Milano, trovi anche i Listini più aggiornati delle Camere di Commercio di Varese, Bergamo e Como-Lecco.

