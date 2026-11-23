In un’azienda privata, quando si introduce un correttivo, che sia una nuova procedura, una riorganizzazione o un investimento, il lavoro vero comincia dopo la decisione, perché prima si fissano gli obiettivi e poi, trascorso il tempo necessario, si va a vedere che cosa quel correttivo ha prodotto davvero, con i numeri davanti. È una regola di sopravvivenza più che un vezzo da manager, dato che una misura di cui non si conoscono gli effetti non si può difendere né migliorare e, quando serve, nemmeno abbandonare in tempo. Lo prevede qualunque sistema di gestione della qualità degno di questo nome, e non conosco un consiglio di amministrazione disposto ad accontentarsi della promessa che i dati arriveranno, prima o poi.

Nella pubblica amministrazione quel momento della verità arriva di rado, e al suo posto scatta un riflesso atavico e ripetuto, quello di spostare la responsabilità un gradino più in là. Lo Stato scrive la norma e ne affida l’attuazione a Regioni e Comuni, le Regioni attendono gli indirizzi nazionali, i Comuni lamentano testi ambigui e moduli arrivati in ritardo, e alla fine nessuno risponde dei risultati, perché ciascuno ha sempre qualcun altro da indicare. È un meccanismo che fa comodo a tutti, visto che una valutazione seria potrebbe dire che una misura non ha dato i risultati promessi, e finché la responsabilità resta sospesa tra un livello e l’altro quella valutazione non arriva mai.

Il Decreto Salva Casa (Decreto-Legge n. 69/2024, convertito dalla Legge n. 105/2024) è stato a suo modo un correttivo al Testo Unico Edilizia, eppure a due anni e mezzo dalla sua entrata in vigore non esiste ancora un numero nazionale che dica quante sanatorie edilizie siano state presentate, quante siano state accolte e quanti immobili siano tornati, carte alla mano, pienamente commerciabili. A chiederlo è stata l’interrogazione a risposta immediata n. 3-02914, discussa al Senato nel question time del 19 novembre 2026, e la risposta del Ministro, secondo cui «non tutti i Comuni sono in grado di dare le risposte che lei ci chiedeva», va letta al di là dello scontro politico che l’ha accompagnata.

Decreto Salva Casa: cosa ha cambiato nel Testo Unico Edilizia

Per capire che cosa si sarebbe dovuto misurare conviene ricordare che cosa il decreto ha toccato. Le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) hanno riguardato le regole per dimostrare lo stato legittimo dell’immobile (art. 9-bis), le tolleranze costruttive dell’art. 34-bis, portate fino al 6% in funzione della superficie per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, e il cambio di destinazione d’uso dell’art. 23-ter, reso più agevole per le singole unità immobiliari.

Il cuore dell’intervento sta però nella sanatoria. Accanto all’accertamento di conformità dell’art. 36, che continua a richiedere la doppia conformità piena per gli abusi più gravi, l’art. 36-bis ha introdotto la sanatoria dinamica per le parziali difformità, le variazioni essenziali e gli interventi in assenza o in difformità dalla SCIA, fondata su una doppia conformità asimmetrica, urbanistica alla disciplina vigente al momento della domanda ed edilizia ai requisiti dell’epoca di realizzazione. L’art. 34-ter ha poi aperto una strada specifica per le varianti ante ’77, cioè le difformità realizzate in corso d’opera rispetto a titoli rilasciati prima della Legge n. 10/1977.

Tutto questo passa dagli sportelli comunali, che ricevono le istanze, le istruiscono e incassano oblazioni e sanzioni. È lì che i dati esistono, ed è lì che qualcuno avrebbe dovuto cominciare a raccoglierli.

Sanatorie Salva Casa al Senato: cosa chiedeva l’interrogazione

L’interrogazione, presentata dalla senatrice Gabriella Di Girolamo (M5S) e rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è partita dal modo in cui il Governo aveva presentato il provvedimento, un intervento «finalizzato ad agevolare e regolarizzare le difformità minori, a sbloccare le compravendite immobiliari e a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente», per di più «definito da tempo auto-applicativo».

Le richieste erano tutte di natura numerica. La senatrice ha chiesto «quante pratiche edilizie siano state presentate ai sensi delle disposizioni introdotte dal decreto salva casa e quante di queste pratiche edilizie aperte risultino oggi concluse con esito favorevole, respinte, archiviate o ancora pendenti», poi «quanti siano complessivamente gli immobili effettivamente regolarizzati grazie alle disposizioni del salva casa» e infine «l’ammontare delle somme incassate dai Comuni a titolo di sanzioni e oblazioni connesse alle relative procedure».

La risposta di Salvini: moduli, sportelli digitali e una percentuale

Il Ministro Matteo Salvini ha impostato la risposta su un presupposto che, preso in sé, è difficilmente contestabile. Gli enti responsabili dei procedimenti edilizi, ha ricordato, «sono gli 8.000 Comuni italiani, che operano attraverso gli sportelli unici per l’edilizia». La digitalizzazione dei servizi dei SUE, che a suo dire «precedentemente non c’era», è in corso, con un processo «destinato a diventare finalmente operativo nel corso del 2027».

I numeri portati in Aula riguardano invece il recepimento della modulistica unificata, che il Ministro ha definito «una precondizione per risolvere le istanze». A ottobre 2026, ha riferito, «la modulistica unificata è stata recepita da 17 Regioni su 19». Per i Comuni il dato è un altro. «A livello comunale siamo passati all’85% di recepimento della modulistica comune per raccogliere le istanze delle famiglie, a ottobre 2026». «La procedura più richiesta da chi ha fatto istanza è la SCIA alternativa al permesso di costruire, che copre ben l’89% delle istanze», ha aggiunto il Ministro.

Il resto del tempo è stato dedicato al Comune di Roma, dove a suo dire «alcune resistenze ideologiche invece rimangono». In chiusura il Ministro ha preso un impegno. «Quando i Comuni saranno in grado di fornirci tutte le pratiche evase, accolte o respinte e gli incassi avuti, sarò il primo a essere felice di fornirle questi dati».

La replica si è aperta senza giri di parole, «devo esprimere la mia più completa insoddisfazione per la risposta del Ministro», con il ricordo che «queste domande le sono state poste nel luglio 2025 alla Camera e lei non ha portato un dato». La senatrice ha poi richiamato il comunicato del MIT del dicembre 2024, dal quale emergerebbe, a suo dire, che «il provvedimento, in sostanza, non è autoapplicativo, perché bisogna emanare delle linee guida, si è dovuto predisporre una modulistica appropriata e altre lungaggini».

Dati sul Salva Casa: perché la percentuale non risponde alla domanda

Sul piano tecnico, la risposta misura una cosa diversa da quella che era stata chiesta. Il recepimento dei moduli è un indicatore di ingresso, dice quanti sportelli sono attrezzati per ricevere una pratica, ma non dice quante pratiche siano arrivate né come si siano concluse.

Una percentuale presuppone un denominatore, e se si afferma che l’89% delle istanze passa per una certa procedura vuol dire che, almeno per una parte dei Comuni, qualcuno le istanze le ha contate. Dal resoconto non si capisce su quale campione sia stata calcolata, né a quale universo si riferisca.

La SCIA indicata dal Ministro è il titolo che l’art. 23 consente di usare in luogo del permesso per alcune categorie di interventi da realizzare, mentre la sanatoria del decreto passa per il permesso o la SCIA in sanatoria dell’art. 36-bis e per la SCIA dell’art. 34-ter. Se il dato riguarda tutte le pratiche presentate con i nuovi moduli, allora dice poco sulle sanatorie; se riguarda le sole sanatorie, la denominazione andrebbe verificata.

Resta infine la questione dell’autoapplicatività. La nota del MIT del 6 dicembre 2024, quella richiamata in replica, annunciava una circolare attuativa per fornire strumenti di lettura delle nuove norme, ma ribadiva allo stesso tempo la loro piena operatività in attesa della circolare. Quest’ultima ha poi lasciato il posto alle linee di indirizzo pubblicate a fine gennaio 2025, mentre i moduli sono stati approvati in Conferenza Unificata il 27 marzo 2025, come abbiamo raccontato commentando l’accordo sulla nuova modulistica edilizia.

Giuridicamente le due cose stanno insieme, perché una norma può essere vigente e applicabile anche senza un modulo, ma chiunque abbia lavorato in uno sportello comunale sa che, in assenza di moduli e indirizzi, gli uffici tendono ad attendere. Definire oggi la modulistica una precondizione equivale ad ammettere che quell’attesa c’è stata.

Il caso Roma e il peso degli strumenti urbanistici comunali

La parte più politica della risposta è stata quella su Roma, dove secondo il Ministro i cittadini «continuano a veder prevalere circolari e norme tecniche attuative comunali sulla legge dello Stato». Poi l’elenco delle conseguenze. «A Roma, nella zona omogenea A (centro storico), un cittadino non può ottenere le regolarizzazioni e le sanatorie introdotte dal salva casa per le difformità storiche ante 1977 o per le piccole difformità e variazioni essenziali». E ancora, «A Roma non è possibile usufruire delle semplificazioni del salva casa sul mutamento di destinazione d’uso». «Perfino la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l’illegittimità dell’operato del Comune», ha aggiunto il Ministro.

Senza entrare nel merito dei singoli atti, che spetta al giudice amministrativo valutare, la vicenda solleva un problema di sistema che va oltre la Capitale. Una circolare comunale non può derogare alla legge statale, ma lo strumento urbanistico comunale è un’altra cosa, perché la stessa legge lo chiama in causa.

Proprio la doppia conformità asimmetrica dell’art. 36-bis, che guarda alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda, rende il piano comunale parte integrante del parametro di sanabilità. Allo stesso modo, l’art. 23-ter ripete tre volte che resta ferma la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni ai mutamenti d’uso. Distinguere la resistenza illegittima dall’esercizio di una competenza riconosciuta dalla norma richiede di leggere ogni atto comunale, uno per uno, alla luce di questi due articoli.

Senza numeri sulle sanatorie, il condono torna in manovra

Sul condono la senatrice ha chiuso la replica. Ricordate le «roboanti dichiarazioni di suoi colleghi di maggioranza, che hanno presentato emendamenti per superare i problemi delle piccole difformità edilizie», ha concluso che «la risposta a questa interrogazione, signor Ministro, me l’hanno data i suoi colleghi che stanno lavorando al disegno di legge di bilancio alla Camera». È un collegamento politico, eppure tocca un punto che riguarda tutti, perché senza sapere quante istanze abbia prodotto la sanatoria ordinaria è difficile stabilire se ne serva una straordinaria, e per quali abusi.

La posizione di LavoriPubblici.it su questo punto non è cambiata. Un nuovo condono si può anche discutere, purché prima vengano definite le domande dei tre condoni ancora ferme negli uffici comunali, che secondo stime riportate dalla stampa superano i 4 milioni, e venga sciolta l’incertezza su che cosa si possa fare su un immobile condonato, un tema che abbiamo ricostruito parlando di condono edilizio e stato legittimo tra Corte Costituzionale e Consiglio di Stato. La strada preferibile resta una riforma del Testo Unico Edilizia con strumenti ordinari, senza scadenze e senza la logica dell’occasione.

Dalla risposta del Ministro emerge che i dati vengono chiesti oggi, a valle, ai Comuni, segno che un sistema di monitoraggio non è stato costruito insieme alla norma, e il legislatore finisce per somigliare all’Achille di Zenone, che rincorre una tartaruga di cui non conosce nemmeno la distanza.