Il Comune può negare la sanatoria dinamica del Salva Casa quando sono già passati tre mesi dalla domanda? Il titolo si forma per silenzio assenso anche se l’oblazione non è ancora stata pagata? E se dopo il diniego arriva l’ordinanza di demolizione, bisogna eseguirla lo stesso?

Le possibilità di regolarizzare un abuso edilizio attraverso l’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 dipendono, purtroppo, dall’interpretazione dei tecnici ma soprattutto dei giudici, perché su alcuni aspetti il nuovo istituto si presta a letture diverse, a cominciare dall’abuso da sanare e dal progetto di ripristino. Ciò che invece non dovrebbe essere in dubbio, per qualunque titolo edilizio, ordinario o in sanatoria, è la distinzione tra il momento in cui il titolo si forma, la sua validità e la sua efficacia.

La risposta arriva dal TAR Toscana con la sentenza n. 973 del 3 giugno 2025, chiamato a stabilire che cosa accade quando il Comune lascia scadere i quarantacinque giorni del silenzio assenso previsto dall’art. 36-bis, comma 6, del Testo Unico Edilizia e poi nega comunque la sanatoria, ordinando poco dopo la demolizione delle opere.

Sul tavolo ci sono due letture opposte di quel termine:

per il Comune il silenzio non poteva formarsi, sia perché non scatta su qualunque domanda, sia perché l’oblazione non era mai stata pagata;

per la proprietaria, invece, scaduti i quarantacinque giorni la domanda valeva come accolta e ogni decisione successiva restava senza effetti.

I giudici sciolgono il nodo distinguendo proprio la nascita del titolo dalla sua validità e dalla sua efficacia, e aggiungono un’avvertenza sul potere che il Comune conserva anche dopo il silenzio.

Abbassamento del calpestio nel seminterrato: la vicenda

Tutto è cominciato con una SCIA per manutenzione straordinaria su un immobile legittimamente edificato, che comprendeva l’abbassamento del calpestio del seminterrato per raggiungere l’altezza minima igienico-sanitaria. Il Comune vi ha visto un aumento di volume in contrasto con le norme tecniche del piano operativo e ha avviato il procedimento di inefficacia, per cui i tecnici della comproprietaria hanno presentato una seconda SCIA, impegnandosi a riportare il pavimento alla quota originaria.

Il ripristino non è stato eseguito e, accertate le altezze difformi con un sopralluogo, nell’estate del 2024 il Comune ha ordinato una prima demolizione, impugnata a parte. Il 27 novembre 2024 la comproprietaria ha chiesto il permesso in sanatoria dell’art. 36-bis per opere in parziale difformità dalla SCIA; il Comune ha comunicato i motivi ostativi a fine gennaio 2025, ha negato la sanatoria il 3 marzo e poche settimane dopo ha ordinato di nuovo la demolizione.

Con il primo motivo la ricorrente chiedeva l’accertamento del silenzio assenso, mentre con gli altri contestava sotto più profili l’aumento di volume, facendo leva anzitutto sull’invarianza della superficie abitabile.

Silenzio assenso nel permesso in sanatoria: cosa prevede l’art. 36-bis

Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado è necessario inquadrare l’art. 36-bis, introdotto dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024. La norma consente di sanare le parziali difformità dell’art. 34, gli interventi in assenza o in difformità dalla SCIA dell’art. 37 e le variazioni essenziali dell’art. 32, purché l’opera sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti edilizi dell’epoca di realizzazione (c.d. doppia conformità asimmetrica). Restano fuori gli abusi maggiori, che continuano a passare per l’accertamento di conformità dell’art. 36.

Le differenze con la sanatoria ordinaria sono parecchie e rilevanti, ma quella che pesa in questa vicenda riguarda il valore del silenzio. Con l’art. 36, se il Comune non risponde entro sessanta giorni, la richiesta si intende rifiutata; con l’art. 36-bis, al contrario, il comma 6 impone all’ufficio di pronunciarsi con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta, e rende inefficaci le determinazioni successive.

Il termine, però, non è intoccabile, perché si interrompe se l’ufficio rappresenta, entro la scadenza, esigenze istruttorie motivate e puntuali, ed è sospeso quando occorre l’accertamento di compatibilità paesaggistica. A complicare il quadro interviene il comma 5, che subordina il rilascio del permesso al pagamento di un’oblazione e lascia aperta la domanda su che cosa accada quando il titolo si forma per silenzio e quel pagamento non è ancora avvenuto.

Il silenzio assenso vale anche se l’abuso non è sanabile? I principi del TAR Toscana

Il punto fermo da cui partono i giudici, sulla scia del Consiglio di Stato (sentenza n. 3051/2025) e della giurisprudenza di primo grado, è che il silenzio assenso si forma indipendentemente dalla conformità della domanda alla disciplina sostanziale. L’inerzia, infatti, equivale per legge all’accoglimento e ne segue lo stesso regime, annullabilità compresa. La conformità è un requisito di validità del titolo e non un elemento della sua formazione, e farne una condizione per la sua nascita sottrarrebbe il titolo all’annullamento e svuoterebbe la semplificazione, lasciando all’amministrazione la possibilità di disconoscere in ogni momento la domanda.

Il limite, che il Comune aveva correttamente richiamato, è l’inconfigurabilità della fattispecie. Su una domanda estranea al modello astratto della norma si avrebbe, altrimenti, un provvedimento implicito sganciato dal principio di legalità dell’art. 97 della Costituzione. Non è il caso del ribassamento del calpestio, che aumenta il volume senza aumentare la superficie e rientra in astratto nell’art. 36-bis, dal momento che la disciplina regionale sulle variazioni essenziali vi comprende perfino aumenti di volume e di superficie entro certi limiti e interventi di impatto maggiore.

Infondata è anche l’obiezione sull’oblazione. Il «rilascio» che il comma 5 subordina al pagamento indica il posterius, cioè la formazione del supporto documentale di un permesso già adottato, e il mancato versamento resta sul piano dell’efficacia senza toccare il perfezionamento del silenzio. Il diniego del 3 marzo, arrivato oltre tre mesi dopo la domanda, era dunque tardivo.

Al Comune resta l’annullamento d’ufficio dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, per ragioni di interesse pubblico e se ne ricorrono i presupposti anche temporali, con gli atti istruttori già compiuti, che la sentenza fa salvi perché riguardano la diversa questione della conformità. Gli altri motivi restano invece fuori dall’esame, dato che l’art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo vieta di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.

Termine di 45 giorni e autotutela: cosa deve verificare il tecnico

Guardata con gli occhi del progettista, la pronuncia sposta l’attenzione dal merito al calendario. La qualificazione del ribassamento come addizione volumetrica non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno della formazione del silenzio; la riconducibilità dell’opera all’art. 36-bis resta astratta e non dice che lo scavo sia conforme al piano.

Per chi segue una sanatoria dinamica la prima verifica è quindi il conteggio dei 45 giorni e delle eventuali interruzioni istruttorie. Il silenzio, però, non chiude la partita sul merito, perché il Comune può riaprirla in autotutela con l’istruttoria già svolta, e la conformità dell’intervento va difesa come se la questione fosse ancora aperta. Quando poi, alla vendita, si dovrà ricostruire lo stato legittimo dell’immobile, tema del volume «Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari», conterà anche il versamento dell’oblazione, da cui può dipendere l’efficacia del titolo.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non lo affronta, la sentenza è maturata quando il termine dell’art. 21-nonies era ancora di dodici mesi, mentre dal 18 dicembre 2025 la Legge n. 182/2025 lo ha portato a sei, ferma l’eccezione dei titoli ottenuti con false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci per condotte di reato accertate con sentenza passata in giudicato.

Sanatoria Salva Casa e silenzio del Comune: le conclusioni operative

In conclusione, il TAR Toscana ha accolto il ricorso nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego di permesso in sanatoria e la conseguente ordinanza di demolizione.

Per gli uffici comunali l’istruttoria va condotta, e le eventuali integrazioni chieste in modo motivato e puntuale, entro i quarantacinque giorni, perché su una domanda che rientra nel perimetro della norma un diniego tardivo non regge e trascina con sé la demolizione.

La pronuncia si colloca in una linea che ha già trovato conferma in appello. La sentenza n. 7706/2025 del TAR Campania, confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5537/2026), ha riconosciuto che il silenzio del Comune consolida anche la SCIA in sanatoria, mentre TAR Campania (sentenza n. 938/2026) lo ha escluso per una nuova costruzione, perché l’istanza usciva dal modello legale dell’art. 36-bis, che è l’altra faccia dello stesso limite. Con il Salva Casa il tempo dell’amministrazione è entrato a far parte della sanatoria, e chi lo lascia scorrere non perde il potere di correggere, ma deve esercitarlo con lo strumento più stretto dell’autotutela.

Silenzio assenso sulla sanatoria 36-bis: le domande più frequenti

Dopo quanti giorni si forma il silenzio assenso sul permesso in sanatoria dell’art. 36-bis?

Dopo quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, purché l’intervento rientri nel perimetro dell’art. 36-bis, e le determinazioni comunali successive sono inefficaci. Il termine si interrompe, e riparte dalla ricezione degli elementi, se il Comune formula entro la scadenza richieste istruttorie motivate e puntuali, ed è sospeso quando occorre l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il silenzio assenso si forma anche se l’oblazione non è stata pagata?

Secondo il TAR Toscana (sentenza n. 973/2025) sì, se l’intervento rientra nel perimetro dell’art. 36-bis, perché il pagamento dell’oblazione condiziona il rilascio del titolo e può incidere sulla sua efficacia, ma non è necessario alla formazione del silenzio assenso.

Il Comune può annullare la sanatoria formata per silenzio?

Sì, se il titolo è illegittimo, con l’annullamento d’ufficio dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, che richiede ragioni di interesse pubblico e un termine ragionevole, oggi non superiore a sei mesi dalla formazione del titolo (dodici prima della Legge n. 182/2025), salvo i titoli ottenuti con false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci per condotte di reato accertate con sentenza passata in giudicato. Secondo il TAR Toscana (sentenza n. 973/2025) il Comune può utilizzare anche l’istruttoria già svolta.