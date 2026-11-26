Chi compra un immobile con abusi vecchi fatti da altri paga la sanatoria come se fossero suoi? Se c'è l'abitabilità e la planimetria catastale d'epoca corrisponde, l'immobile non è già regolare? E gli oneri vanno calcolati solo sui metri quadrati effettivamente aggiunti?

Sono domande frequenti, perché la sanatoria edilizia di abusi vecchi di decenni mette insieme due tempi che non si parlano, quello delle opere e quello della domanda, presentata oggi da chi spesso quelle opere le ha soltanto ereditate o comprate. Con questo scarto si misura il TAR Lombardia nella sentenza n. 1620 del 23 novembre 2026, chiamato a valutare il conto chiesto da un Comune per un permesso di costruire in sanatoria.

La questione tocca proprietari e tecnici nel momento in cui le difformità diventano una cifra da versare. Restano aperti il peso dell'abitabilità e del catasto di primo impianto e la base su cui calcolare oneri e oblazione, quando le opere difformi sono molte ma i metri quadrati aggiunti pochi.

Sanatoria di un complesso produttivo con titoli dal 1954: la vicenda

La vicenda trae origine da un complesso produttivo e in parte residenziale, realizzato con titoli rilasciati tra il 1954 e il 1997. Riscontrate difformità rispetto agli elaborati assentiti, la società proprietaria nell'aprile 2023 ha presentato istanza di accertamento di conformità per opere che riguardavano, tra l'altro, modifiche interne, coperture, prospetti, scale e rampe, soppalchi e una diversa conformazione di alcune porzioni dell'edificio.

Il Comune ha rilasciato il permesso in sanatoria chiedendo circa 36 mila euro, quasi a metà tra oneri di urbanizzazione e smaltimento rifiuti e un importo aggiuntivo legato alla sanatoria, e ha respinto le istanze di riesame. La società ha impugnato la liquidazione e i dinieghi, chiedendo di accertare che il proprio debito si fermasse a poco più di 2.300 euro.

Secondo la ricorrente, le difformità risalivano agli anni tra il Cinquanta e il Settanta, prima della Legge n. 10/1977, ed erano opera di altri, per cui l'irretroattività delle sanzioni impediva di applicare gli oneri di oggi. Valutate una per una, le opere sarebbero state manutenzione straordinaria, nata come variante in corso d'opera e talvolta riduttiva di sagoma, altezze e volumi, mentre abitabilità e schede catastali di primo impianto ne avrebbero attestato la legittimità. Il conto andava riferito ai soli 44 metri quadrati circa di due soppalchi e di un locale tecnico, e il Comune non avrebbe dimostrato né il criterio di calcolo né la base normativa dell'importo aggiuntivo.

Accertamento di conformità, oneri e oblazione: le norme in gioco davanti al TAR

Il perimetro normativo è segnato dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), nel testo vigente alla domanda, anteriore al Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). La norma consentiva al responsabile dell'abuso o all'attuale proprietario di ottenere il permesso in sanatoria per interventi senza permesso o in difformità, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia alla realizzazione sia alla domanda. Il rilascio era subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, e per la parziale difformità l'oblazione andava calcolata sulla parte di opera difforme.

L'art. 3 distingue la ristrutturazione edilizia, che con un insieme sistematico di opere può portare a un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, dalla manutenzione straordinaria, che il Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), richiamato dalla ricorrente, ha esteso a determinate condizioni ad alcune modifiche dei prospetti. L'art. 16 commisura il contributo all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, fissata dai Comuni su tabelle parametriche regionali, e al costo di costruzione. Completa il quadro l'art. 34-ter, introdotto dal Salva Casa, che consente di regolarizzare con SCIA e oblazione, salvi i poteri inibitori del Comune, le varianti in corso d'opera eseguite in parziale difformità da titoli anteriori alla Legge n. 10/1977 (Legge Bucalossi), quando non rientrano nelle tolleranze costruttive, come spiegano le indicazioni del MIT sulle varianti ante '77.

Chi paga la sanatoria di abusi vecchi e su quale base: cosa dice il TAR Lombardia

Per i giudici il Comune non ha esercitato il potere repressivo su illeciti di decenni prima, ha determinato le somme dovute per un titolo chiesto volontariamente dalla società, e la giurisprudenza sulle sanzioni edilizie risulta perciò inconferente.

Le somme dovute per l'accertamento di conformità si determinano con la disciplina vigente alla presentazione della domanda e gravano sull'attuale proprietario che chiede la sanatoria per beneficiarne, anche se le difformità sono risalenti e opera di altri, perché sono gli obblighi economici che la legge collega al rilascio del titolo.

Sulla qualificazione, il TAR segue l'orientamento consolidato che guarda all'effetto complessivo sull'organismo edilizio anziché alle singole opere. Le trasformazioni documentate dalla stessa ricorrente hanno prodotto un assetto diverso da quello assentito e il Comune ha correttamente parlato di ristrutturazione, senza che la riduzione di alcune superfici o volumi sia determinante, perché conta l'entità complessiva delle modifiche, a prescindere dal saldo finale.

Neppure il momento in cui la difformità è stata eseguita ha rilievo decisivo, perché il raffronto resta tra elaborati assentiti e opera realizzata, e il richiamo alle varianti in corso d'opera e all'art. 34-ter non lo modifica. Quanto ai documenti storici, invocati solo come prova, l'abitabilità non implica l'accertamento della conformità urbanistica e il catasto può avere funzione integrativa quando mancano i titoli, mentre qui esiste una completa successione di licenze e concessioni.

La tesi dei 44 metri quadrati, infine, frammenta l'intervento e seleziona le sole opere che aumentano la superficie, mentre il contributo dell'art. 16 dipende dalla tipologia e dall'incidenza dell'intervento assentito, e l'obbligazione non può isolare porzioni di un insieme sanato in modo unitario. Allo stesso modo la «parte difforme» dell'art. 36, comma 2, non coincide con le sole superfici aggiunte quando la domanda riguarda molte opere, e anche la disciplina regionale guarda alla superficie o al volume interessati dalla ristrutturazione. L'autoliquidazione della ricorrente non è quindi idonea a dimostrare l'errore del Comune.

Abitabilità, catasto e sanatoria dopo il Salva Casa: cosa deve verificare il tecnico

Dal punto di vista tecnico conviene ricostruire la serie completa dei titoli, raffrontarla con lo stato di fatto e qualificare l'intervento nel suo insieme prima di delimitare l'istanza, il cui perimetro diventa anche quello della base di calcolo. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6587/2024), che la pronuncia non cita, ha seguito una logica analoga valutando nel suo complesso, ai fini del contributo, la demolizione e ricostruzione di due fabbricati in un unico edificio.

Dell'importo aggiuntivo la sentenza discute soltanto la base di calcolo, senza esaminarne a parte il fondamento normativo né verificare voce per voce il conteggio. Chi contesta una liquidazione deve partire dalla qualificazione dell'intervento, da cui dipende ogni calcolo successivo.

Sul piano sistematico, e senza che la sentenza lo affronti, una domanda analoga oggi andrebbe prima qualificata, perché la norma applicabile dipende dal tipo di difformità. Dopo il Salva Casa l'art. 36 riguarda gli interventi senza titolo o in totale difformità, mentre le parziali difformità, le variazioni essenziali e gli abusi legati alla SCIA ordinaria passano all'art. 36-bis, che chiede la conformità urbanistica al momento della domanda e quella edilizia all'epoca della realizzazione.

L'art. 34-ter, al comma 4, assoggetta alla disciplina delle tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate durante i lavori e accertate in sopralluogo dai funzionari, se non è seguito un ordine di demolizione e l'agibilità rilasciata non è più annullabile. Nella ricerca d'archivio vanno quindi cercati anche i verbali dei sopralluoghi che hanno preceduto l'abitabilità.

La lettura che il TAR dà dei documenti storici è coerente con la linea di LavoriPubblici.it, secondo cui l'agibilità non basta a dimostrare lo stato legittimo. È la verifica dello stato legittimo cui è dedicato il volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari, da fare prima del rogito, perché dopo, spesso, i problemi non si risolvono più in via amichevole.

Sanatoria di difformità risalenti: le indicazioni per proprietari e acquirenti

In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso, lasciando ferma la liquidazione delle somme dovute per il permesso in sanatoria.

Per chi sta per acquistare un immobile con difformità storiche, il costo di una futura sanatoria va fatto stimare da un tecnico prima del preliminare ed entra nella trattativa, mentre per chi lo possiede già è una voce da mettere in conto prima di decidere se e che cosa sanare.

Su un terreno diverso da quello delle sanzioni, che il TAR tiene distinto, la pronuncia arriva a un risultato vicino a quello della giurisprudenza sulla demolizione, per cui gli abusi del venditore ricadono su chi ha comprato, perché anche qui conta chi è oggi titolare dell'immobile. Agli occhi della sanatoria una difformità non invecchia, resta ferma ad aspettare chi decide di regolarizzarla e, quando arriva, gli presenta il conto con le tariffe del giorno.

Sanatoria di abusi vecchi: le domande più frequenti

Chi può chiedere la sanatoria di un abuso fatto dal vecchio proprietario?

Gli artt. 36 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 consentono di chiederla, entro i termini previsti e comunque prima dell'irrogazione delle sanzioni, sia al responsabile dell'abuso sia all'attuale proprietario. Secondo il TAR Lombardia (sentenza n. 1620/2026), quando la chiede l'attuale proprietario le somme collegate al titolo gravano su di lui, anche se le opere sono state eseguite da altri.

Il certificato di agibilità sostituisce il titolo edilizio?

In linea generale no, perché, come ricorda il TAR Lombardia, il rilascio dell'abitabilità o dell'agibilità non implica l'accertamento della conformità urbanistica, che si verifica sui titoli edilizi. Un effetto particolare lo prevede oggi l'art. 34-ter, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, che assoggetta alla disciplina delle tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate durante i lavori e accertate dai funzionari in sopralluogo, quando non è seguito un ordine di demolizione e l'agibilità rilasciata nelle forme di legge non è più annullabile.

Su quali opere si calcola il contributo in una sanatoria con molte difformità?

Nel caso deciso dal TAR Lombardia, le somme dovute sono state riferite all'intero intervento oggetto della domanda, qualificato in modo unitario come ristrutturazione edilizia, e non alle sole opere che avevano aumentato la superficie, fermi i parametri fissati dalla disciplina regionale.