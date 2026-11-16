Negli abusi edilizi i tempi contano quasi quanto le regole, perché un'istanza di sanatoria non produce gli stessi effetti se arriva prima o dopo un'ordinanza di demolizione. Se dopo aver impugnato l'ordine di demolizione si presenta una domanda di sanatoria dinamica, il giudice deve aspettare il Comune? Presentata la domanda, l'ingiunzione a demolire perde valore o continua a pesare sull'immobile? Se il Comune la respinge, bisogna demolire anche senza un nuovo ordine?

Con il Salva Casa il legislatore ha aperto una seconda porta verso la regolarizzazione degli abusi, senza dire come debba convivere con un processo già avviato. Due procedimenti corrono così in parallelo, uno all'ufficio tecnico e l'altro al TAR, e nessuna norma stabilisce quale debba aspettare l'altro. Con questo vuoto si misura il TAR Lazio nella sentenza n. 16890/2026 del 27 ottobre 2026, chiamato a valutare se una domanda presentata dopo l'ingiunzione possa congelare il processo che ha per oggetto proprio quell'ingiunzione.

Sullo sfondo restano altri due nodi, il valore di un'autorizzazione paesaggistica come prova della legittimità delle opere e la reale praticabilità della nuova sanatoria quando l'abuso è una ristrutturazione eseguita senza il titolo richiesto.

Ristrutturazione senza titolo e sanatoria chiesta dopo l'ordine: la vicenda

Tutto comincia nel maggio 2024, quando il Comune ha ingiunto a una società di rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione che essa stessa aveva eseguito su un fabbricato. L'elenco era lungo, dai frazionamenti e cambi d'uso al piano terra ai quattro alloggi ricavati dove prima ce n'erano due, fino al sottotetto trasformato in due unità residenziali. Nelle aree esterne erano contestati lo spostamento dell'accesso pedonale e gli armadi tecnici per i contatori.

La società ha impugnato l'ordinanza nel luglio 2024 e, lo stesso giorno del deposito del ricorso, ha giocato anche l'altra carta, con una domanda di sanatoria dinamica con la quale si proponeva in parte di demolire e in parte di sanare. Più di due anni dopo quel procedimento non risultava ancora definito, e la ricorrente ha chiesto di rinviare l'udienza in attesa della decisione comunale.

Con il primo motivo la società ha contestato di essere stata indicata come comproprietaria, e non come proprietaria esclusiva, delle aree esterne. Per sostenere la legittimità delle opere ha prodotto in giudizio atti di tutela paesaggistica del 2011 e del 2012 e una dichiarazione di inizio lavori, mentre con gli altri motivi ha sostenuto che la domanda di sanatoria avesse sospeso l'ordinanza e impedito al giudice di pronunciarsi sulla sua legittimità.

Sanatoria ordinaria e sanatoria dinamica: il quadro normativo

Il perimetro normativo della vicenda è segnato anzitutto dall'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che impone di rimuovere o demolire le ristrutturazioni eseguite senza permesso di costruire o in totale difformità, salvo la sanzione pecuniaria quando il ripristino non è possibile. Il comma 6-bis estende la regola alle ristrutturazioni realizzabili con la SCIA alternativa dell'art. 23, comma 01, quando questa manca o è del tutto disattesa.

Le strade di sanatoria che entrano in gioco sono due. La sanatoria ordinaria dell'art. 36 riguarda le opere eseguite senza permesso di costruire o senza la SCIA alternativa, oppure in totale difformità, ed è «statica», perché pretende la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda; dopo sessanta giorni il silenzio vale rifiuto. L'art. 36-bis, introdotto dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito dalla Legge n. 105/2024, disciplina invece la sanatoria dinamica, che vale per le parziali difformità dell'art. 34, per le variazioni essenziali e per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA nelle ipotesi dell'art. 37.

La conformità è asimmetrica, urbanistica alla data della domanda ed edilizia all'epoca della realizzazione, e il titolo può essere subordinato agli interventi necessari per i requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere non sanabili, ed è per questo che la si chiama dinamica. Sul permesso in sanatoria il silenzio vale accoglimento dopo 45 giorni, e in entrambi i casi la domanda va presentata entro i termini assegnati per il ripristino e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni.

Completano il quadro l'art. 9-bis del Testo Unico, che lega lo stato legittimo dell'immobile ai titoli abilitativi che ne hanno previsto o legittimato la costruzione o disciplinato l'ultimo intervento sull'intero edificio, e l'art. 73, comma 1-bis, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), per il quale il rinvio della trattazione è disposto solo per casi eccezionali.

Sanatoria dinamica dopo l'ingiunzione: cosa resta dell'ordine secondo il TAR Lazio

Su questo sfondo il TAR parte da un punto fermo che la giurisprudenza ripete da anni. L'istanza di accertamento di conformità presentata dopo l'ordine di demolizione non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio né lo rende definitivamente improduttivo, e ne sospende soltanto gli effetti fino alla definizione, espressa o tacita, del procedimento; se la domanda viene respinta, l'ordinanza torna a produrre effetti senza che il Comune debba adottarne una nuova.

È la regola che il Consiglio di Stato descriveva come «arresto temporaneo» dell'efficacia della misura repressiva (sentenza n. 5293/2018, sentenza n. 1171/2018 e sentenza n. 1565/2017) e che anche il TAR Abruzzo (sentenza n. 170/2019) aveva applicato, tutti precedenti anteriori al Salva Casa. Il TAR Lazio la applica a una domanda presentata ai sensi dell'art. 36-bis.

C'è poi un secondo argomento. Le censure contro il diniego della sanatoria possono essere diverse da quelle rivolte all'ordine di demolizione, per cui il privato ha interesse a proporre e, se del caso, coltivare entrambi i giudizi, e la pendenza della pratica non impedisce al giudice di decidere sull'ordinanza. Per la stessa ragione mancano i casi eccezionali che giustificherebbero il rinvio, e il processo va avanti.

Sulle aree esterne il TAR lascia da parte la questione della titolarità e osserva che la ricorrente, su cui gravava l'onere della prova, non ha dimostrato la legittimità urbanistico-edilizia delle opere. L'autorizzazione paesaggistica e gli altri atti di tutela guardano al paesaggio e sono prodromici ai titoli edilizi, inidonei da soli a dimostrare che le opere siano legittime. Non avendo la ricorrente dimostrato i titoli richiesti dall'art. 9-bis, quelle opere vanno ritenute abusive e il primo motivo cade.

Quanto al resto, la società non ha contestato la natura abusiva degli interventi eseguiti senza la SCIA dell'art. 23, e secondo i giudici la stessa domanda di sanatoria, unita al contegno processuale, depone per la legittimità dell'operato del Comune. Contro l'ordine, poi, non è stata mossa alcuna altra censura. In chiusura, precisando che i profili esecutivi esulano dal giudizio, i giudici di primo grado segnalano a margine la dubbia compatibilità dell'art. 36-bis con un'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 33, perché sul versante della SCIA la norma copre le sole ipotesi dell'art. 37, cioè quelle della «SCIA leggera», e non la «SCIA pesante» che il caso avrebbe richiesto.

Ristrutturazione con SCIA alternativa e sanatoria dinamica: l'analisi tecnica

Sul piano tecnico la prima verifica riguarda la qualificazione dell'intervento all'origine, perché da lì dipende quale sanatoria si possa chiedere. La sentenza non spiega quale elemento abbia ricondotto le opere alla SCIA alternativa, e il tecnico deve ricostruirlo sull'art. 10, comma 1, lettera c). Va controllato se frazionamenti, cambi d'uso e nuove unità abbiano dato vita a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente con modifiche della volumetria complessiva o, in zona A (la parte storica dell'abitato), con mutamenti della destinazione d'uso. Contano anche le modifiche di sagoma, volumetria o prospetti su un immobile tutelato, e per i cambi d'uso le regioni possono prevedere titoli propri.

Confesso che il passaggio che fa più riflettere è l'inciso finale, che i giudici lasciano a margine e che resta un dubbio, non un principio deciso. Anche se la pronuncia non lo affronta, in una prospettiva di sistema la giurisprudenza si è già divisa proprio qui, cioè sull'accesso al 36-bis quando, rimosse con il progetto di ripristino le parti non sanabili, residui una parziale difformità o una variazione essenziale.

Ho segnalato il contrasto commentando l’ordine di demolizione inoppugnabile e la sanatoria 36-bis. Il TAR Campania (sentenza n. 1305/2025) misura la totale difformità sull’assetto lasciato dal progetto di ripristino proposto dal privato, mentre il TAR Lombardia (sentenza n. 125/2026) esclude la sanatoria con opere in tutti i casi che ricadono nell’art. 36, totale difformità compresa. Su queste pagine la lettura campana è sembrata la più coerente con la natura della sanatoria dinamica, e l’inciso del TAR Lazio va nella direzione opposta, pur restando un inciso. La ricorrente proponeva proprio di demolire una parte e sanare il resto, e la risposta, per ora, spetta al Comune.

Ricorso e sanatoria in parallelo: cosa cambia per proprietari e tecnici

In conclusione, il TAR Lazio ha respinto l'istanza di rinvio e il ricorso, lasciando in piedi l'ordine di demolizione.

Chi riceve un'ingiunzione e pensa di difendersi soltanto con la sanatoria farebbe bene a ricredersi. Nel caso deciso la domanda, insieme all'assenza di altre censure, ha finito per giocare contro la ricorrente, e il ricorso regge solo se si fonda su vizi propri dell'ordinanza, da far valere accanto alla pratica e non al suo posto. Per il Comune, all'opposto, la pratica aperta non è un dettaglio, perché finché non la definisce l'ordine resta sospeso.

Il filone è consolidato, e la nuova sanatoria non lo scalfisce. Il Salva Casa ha aperto una porta in più verso la regolarizzazione, e il TAR ricorda che attraversarla non chiude quella del processo.

Sanatoria dinamica e ordinanza di demolizione: le domande più frequenti

Chiedere la sanatoria dinamica dopo l'ordine di demolizione rende inefficace l'ordinanza?

No. Secondo il TAR Lazio (sentenza n. 16890/2026), la domanda presentata ai sensi dell'art. 36-bis dopo l'ingiunzione lascia intatta la legittimità dell'ordine e ne sospende gli effetti soltanto finché il Comune non decide, in modo espresso o tacito.

Il rigetto della sanatoria obbliga il Comune a riadottare l'ordine di demolizione?

No. Per il TAR Lazio, sulla scia dei precedenti del Consiglio di Stato che richiama, dopo il rigetto l'ingiunzione originaria riprende vigore senza bisogno di un nuovo provvedimento repressivo.

La domanda di sanatoria ancora pendente giustifica il rinvio dell'udienza al TAR?

Nel caso deciso dal TAR Lazio no, perché il codice del processo amministrativo (art. 73, comma 1-bis) ammette il rinvio solo per casi eccezionali e la pratica aperta non impedisce di giudicare la legittimità dell'ordinanza.