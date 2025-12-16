deas Gestione completa successioni e volture catastali
Sanatoria edilizia “dinamica”: metodo, tempistiche e il paradosso rispetto a quella ordinaria

Il progetto di sanatoria ex art. 36-bis, il ruolo del privato e le differenze procedimentali con l’accertamento di conformità ordinario dopo il Salva Casa

di Gianluca Oreto - 16/12/2025

Sanatoria ordinaria e sanatoria “dinamica” a confronto

Se si prende sul serio questa impostazione, il contributo della sentenza del TAR Campania n. 1305/2025 va ben oltre il singolo caso deciso. Il giudice amministrativo ha chiarito che la sanatoria ex art. 36-bis non deve essere letta come una sanatoria residuale, ma come un procedimento idoneo a governare le situazioni che non trovano soluzione nell’ambito dell’art. 36.

Il punto centrale valorizzato dal TAR è il carattere procedimentale della sanatoria “dinamica”. L’amministrazione non si limita a verificare una conformità già esistente, ma può esaminare un progetto di regolarizzazione, imporre condizioni, prescrivere interventi edilizi – anche strutturali – e richiedere la rimozione delle parti non sanabili. La conformità, dunque, non è necessariamente un presupposto, ma può diventare l’esito del procedimento.

La conseguenza è rilevante: l’art. 36-bis diventa lo strumento attraverso il quale l’amministrazione può affrontare le situazioni “di confine”, quelle in cui la qualificazione dell’illecito, la stratificazione degli interventi e il contesto normativo rendono inadeguata una risposta fondata su un semplice accertamento statico.

EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Accertamento di conformità Decreto Salva Casa Sanatoria dinamica

