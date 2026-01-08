Le fiscalizzazioni dell’abuso: artt. 33, 34 e 38

Nel sistema del d.P.R. n. 380/2001, la fiscalizzazione dell’abuso edilizio si colloca su un piano distinto rispetto alla sanatoria ordinaria. Gli articoli 33, comma 2, 34, comma 2 e 38 disciplinano ipotesi nelle quali l’ordinamento, pur accertando l’illegittimità dell’intervento, rinuncia alla demolizione e la sostituisce con una sanzione pecuniaria, quando il ripristino dello stato dei luoghi risulti tecnicamente impossibile o comporti un pregiudizio per la parte conforme dell’edificio.

Si tratta, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, di un rimedio eccezionale, che non può essere invocato come alternativa ordinaria alla demolizione. La fiscalizzazione non è un diritto del privato, ma una soluzione residuale rimessa a una valutazione tecnica puntuale dell’amministrazione, chiamata a verificare l’impossibilità o l’irragionevolezza del ripristino materiale.

Gli artt. 33 e 34 disciplinano le ipotesi più ricorrenti. Il primo riguarda interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità, il secondo le parziali difformità dal permesso di costruire, estese anche agli interventi soggetti a SCIA alternativa. In entrambi i casi, la sanzione pecuniaria opera esclusivamente come misura sostitutiva della demolizione, senza attribuire all’opera alcun effetto sanante. Il pagamento della sanzione non equivale a un titolo edilizio, non determina una conformità urbanistica implicita e non trasforma l’intervento abusivo in un’opera legittima.

È proprio su questi articoli che si è concentrata la giurisprudenza, chiarendo che la fiscalizzazione prevista dagli artt. 33 e 34 non produce effetti di regolarizzazione. L’intervento resta abusivo, seppur tollerato dall’ordinamento per ragioni di proporzionalità e di interesse pubblico, e il pagamento della sanzione concorre alla ricostruzione della vicenda amministrativa dell’immobile solo in senso repressivo, non legittimante.

Diversa è, invece, la disciplina dell’art. 38, che si colloca su un piano autonomo. La norma interviene nei casi di annullamento del titolo edilizio, in sede giurisdizionale o in autotutela, quando non sia possibile rimuovere i vizi procedimentali né procedere alla demolizione. Qui il legislatore ha introdotto una previsione espressa di segno opposto rispetto agli artt. 33 e 34, stabilendo che l’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria produca i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36.

Solo in questa ipotesi, dunque, la fiscalizzazione assume un effetto sanante pieno, incidendo direttamente sulla qualificazione urbanistico-edilizia dell’intervento e concorrendo alla formazione dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis. La differenza non è marginale, ma strutturale: mentre negli artt. 33 e 34 la sanzione ha una funzione esclusivamente sostitutiva della demolizione, nell’art. 38 essa è espressamente elevata a strumento di regolarizzazione, con effetti equiparati a quelli della sanatoria ordinaria.

Nel quadro complessivo del Testo Unico, la fiscalizzazione dell’abuso non può quindi essere letta come una sanatoria “attenuata”. È uno strumento di gestione dell’illecito, che solo in un caso specifico – quello dell’art. 38 – assume valenza legittimante per espressa scelta del legislatore. Al di fuori di tale ipotesi, ogni estensione degli effetti sananti finirebbe per alterare l’equilibrio del sistema e per svuotare di significato la distinzione, oggi centrale, tra repressione, tolleranza e regolarizzazione edilizia.