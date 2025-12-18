Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento dei giudici di primo grado è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento, rappresentato proprio dal contenuto del nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia e, in particolare, dal comma 6.

Si tratta di una disposizione che segna una netta discontinuità rispetto alla sanatoria “statica” dell’art. 36, perché tipizza in modo espresso tempi, modalità ed effetti del silenzio dell’amministrazione.

Il punto di partenza del ragionamento del TAR è semplice ma decisivo: nel nuovo assetto normativo il tempo non accompagna più il procedimento, ma lo governa.

Il decorso dei termini non è un fatto neutro, ma un evento giuridicamente rilevante, idoneo a determinare la formazione del titolo edilizio in assenza di un provvedimento espresso.

La norma distingue chiaramente tra due ipotesi:

permesso di costruire in sanatoria , per il quale il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale deve pronunciarsi con provvedimento motivato entro 45 giorni , decorso inutilmente il quale la richiesta si intende accolta ;

, per il quale il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale deve pronunciarsi con , decorso inutilmente il quale la richiesta ; SCIA in sanatoria, per la quale si applica il termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, pari a 30 giorni.

Questa distinzione è fondamentale. Nel caso della SCIA in sanatoria, il legislatore ha consapevolmente ristretto il tempo di reazione dell’amministrazione, attribuendo al decorso dei 30 giorni un effetto immediato: la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso.

È su questo assetto normativo, e in particolare sulla portata del comma 6, che il TAR Campania costruisce il proprio ragionamento.

I principi affermati dal TAR

Muovendo da questo quadro, il TAR Campania chiarisce alcuni punti di particolare rilievo operativo.

Il silenzio-assenso ex art. 36-bis non è un silenzio attenuato o meramente presuntivo. È, a tutti gli effetti, un meccanismo di chiusura del procedimento, non più rinviabile nel tempo.

Decorso il termine previsto – 45 giorni per il permesso, 30 giorni per la SCIA – il titolo edilizio risulta ormai formato per il solo decorso del tempo.

Ne deriva che non è sufficiente, per evitare questo effetto, l’adozione di atti endoprocedimentali.

Preavvisi di rigetto, richieste istruttorie generiche o valutazioni interne non seguite da un provvedimento espresso e motivato di diniego non impediscono la formazione del silenzio-assenso.

Il Comune può interrompere il termine solo nei casi espressamente previsti dalla norma, rappresentando esigenze istruttorie puntuali e motivate.

Ricevute le integrazioni o le osservazioni del privato, il termine ricomincia a decorrere per intero. Se, anche in questa fase, non viene adottato un provvedimento espresso nei termini, il titolo edilizio si considera definitivamente perfezionato.

La conformità urbanistica ed edilizia, precisa il TAR, rileva come requisito di validità del titolo edilizio, ma non come condizione di perfezionamento del silenzio-assenso. Un suo eventuale difetto può essere fatto valere solo attraverso l’esercizio dell’autotutela.