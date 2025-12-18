Sanatoria dinamica e silenzio assenso: tempi, regole e responsabilità del Comune
Il TAR Campania (sentenza n. 7706/2025) chiarisce il valore giuridico del silenzio nella sanatoria ex art. 36-bis del Testo Unico Edilizia e definisce la gestione del titolo edilizio: 30 giorni per la SCIA, 45 per il permesso di costruire
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere il ragionamento dei giudici di primo grado è
utile circoscrivere il quadro normativo di
riferimento, rappresentato proprio dal contenuto
del nuovo art. 36-bis del Testo Unico
Edilizia e, in particolare, dal comma
6.
Si tratta di una disposizione che segna una netta discontinuità rispetto alla sanatoria “statica” dell’art. 36, perché tipizza in modo espresso tempi, modalità ed effetti del silenzio dell’amministrazione.
Il punto di partenza del ragionamento del
TAR è semplice ma decisivo: nel nuovo assetto
normativo il tempo non accompagna più il procedimento,
ma lo governa.
Il decorso dei termini non è un fatto neutro, ma un evento giuridicamente rilevante, idoneo a determinare la formazione del titolo edilizio in assenza di un provvedimento espresso.
La norma distingue chiaramente tra due ipotesi:
- permesso di costruire in sanatoria, per il quale il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale deve pronunciarsi con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende accolta;
- SCIA in sanatoria, per la quale si applica il termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, pari a 30 giorni.
Questa distinzione è fondamentale. Nel caso della SCIA in sanatoria, il legislatore ha consapevolmente ristretto il tempo di reazione dell’amministrazione, attribuendo al decorso dei 30 giorni un effetto immediato: la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso.
È su questo assetto normativo, e in particolare sulla portata del comma 6, che il TAR Campania costruisce il proprio ragionamento.
I principi affermati dal TAR
Muovendo da questo quadro, il TAR Campania chiarisce alcuni punti di particolare rilievo operativo.
Il silenzio-assenso ex art.
36-bis non è un silenzio attenuato o meramente
presuntivo. È, a tutti gli effetti, un meccanismo di
chiusura del procedimento, non più rinviabile nel
tempo.
Decorso il termine previsto – 45 giorni per il permesso, 30 giorni per la SCIA – il titolo edilizio risulta ormai formato per il solo decorso del tempo.
Ne deriva che non è sufficiente, per
evitare questo effetto, l’adozione di atti
endoprocedimentali.
Preavvisi di rigetto, richieste istruttorie generiche o valutazioni interne non seguite da un provvedimento espresso e motivato di diniego non impediscono la formazione del silenzio-assenso.
Il Comune può interrompere il termine solo nei casi
espressamente previsti dalla norma,
rappresentando esigenze istruttorie puntuali e
motivate.
Ricevute le integrazioni o le osservazioni del privato, il termine ricomincia a decorrere per intero. Se, anche in questa fase, non viene adottato un provvedimento espresso nei termini, il titolo edilizio si considera definitivamente perfezionato.
La conformità urbanistica ed edilizia, precisa il TAR, rileva come requisito di validità del titolo edilizio, ma non come condizione di perfezionamento del silenzio-assenso. Un suo eventuale difetto può essere fatto valere solo attraverso l’esercizio dell’autotutela.
Documenti AllegatiSentenza TAR Campania 27 novembre 2025, n. 7706
