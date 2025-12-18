Sanatoria dinamica e silenzio assenso: tempi, regole e responsabilità del Comune
Il TAR Campania (sentenza n. 7706/2025) chiarisce il valore giuridico del silenzio nella sanatoria ex art. 36-bis del Testo Unico Edilizia e definisce la gestione del titolo edilizio: 30 giorni per la SCIA, 45 per il permesso di costruire
Analisi tecnica: silenzio-assenso e autotutela dopo le Semplificazioni 2025
La portata della sentenza emerge con ancora maggiore chiarezza se letta alla luce delle Semplificazioni 2025, entrate in vigore il 18 dicembre 2025.
Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, il legislatore è intervenuto sull’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, riducendo da dodici a sei mesi il termine entro il quale l’amministrazione può annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo, compresi quelli formatisi per silenzio-assenso.
Questo dato completa e rafforza il quadro delineato dall’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia. Oggi, il sistema è strutturato in modo chiaro:
- l’amministrazione dispone di un termine certo e differenziato (30 o 45 giorni) per impedire la formazione del titolo edilizio nella fase fisiologica del procedimento;
- una volta decorso quel termine, il titolo edilizio si consolida;
- l’intervento successivo è possibile solo in autotutela, entro sei mesi, e a condizione che sussista un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripensamento istruttorio.
Tuttavia, questo consolidamento non equivale a una cristallizzazione assoluta del titolo. Ed è qui che assume rilievo un ulteriore passaggio normativo, spesso trascurato nel dibattito operativo.
Il comma 2-bis dell’art. 21-nonies prevede infatti che i provvedimenti amministrativi – compresi quelli formatisi per silenzio-assenso – possono essere annullati anche oltre il termine di sei mesi qualora risultino conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, purché tali condotte:
- integrino un reato;
- siano accertate con sentenza penale passata in giudicato.
Si tratta di una previsione che riequilibra il sistema e ne
chiarisce la portata reale.
Il decorso dei termini rafforza la stabilità del titolo edilizio, ma non lo rende “granitico” in presenza di comportamenti penalmente rilevanti a monte del procedimento.
In altri termini, la sanatoria dinamica e il silenzio-assenso ex art. 36-bis tutelano l’affidamento del privato corretto e diligente, ma non coprono:
- rappresentazioni dei fatti non veritiere;
- dichiarazioni sostitutive strumentali;
- ricostruzioni dello stato dei luoghi fondate su dati falsi o mendaci.
Il sistema, così costruito, tiene insieme due esigenze solo apparentemente in tensione: da un lato, la certezza dei tempi e dei titoli; dall’altro, la possibilità per l’amministrazione di intervenire anche oltre i termini ordinari quando il titolo sia il frutto di un illecito penale accertato.
Documenti AllegatiSentenza TAR Campania 27 novembre 2025, n. 7706
IL NOTIZIOMETRO