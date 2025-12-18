Blumatica Energy
Sanatoria dinamica e silenzio assenso: tempi, regole e responsabilità del Comune

Il TAR Campania (sentenza n. 7706/2025) chiarisce il valore giuridico del silenzio nella sanatoria ex art. 36-bis del Testo Unico Edilizia e definisce la gestione del titolo edilizio: 30 giorni per la SCIA, 45 per il permesso di costruire

di Gianluca Oreto - 18/12/2025

Conclusioni operative

La sentenza del TAR Campania si conclude con l’accoglimento dei motivi aggiunti, la dichiarazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso e l’obbligo per il Comune di rilasciare l’attestazione prevista dall’art. 36-bis, comma 6. Il ricorso principale viene dichiarato improcedibile, poiché le opere risultano sanate per effetto della SCIA in sanatoria e del decorso dei termini.

Dal punto di vista operativo, il messaggio che emerge è netto:

  • nelle sanatorie dinamiche ex art. 36-bis, il tempo è un fattore decisivo e non più neutro;
  • per evitare la formazione del silenzio-assenso non bastano atti interlocutori o valutazioni istruttorie: è necessario un provvedimento espresso e tempestivo;
  • una volta formato il titolo edilizio, l’amministrazione dispone oggi di sei mesi, non più dodici, per intervenire in autotutela ordinaria, nei limiti dell’art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990.

Al tempo stesso, la stabilità del titolo non va letta come una forma di intangibilità assoluta. Il sistema mantiene infatti un presidio di legalità rafforzato nei casi in cui il titolo edilizio sia stato conseguito attraverso false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato. In tali ipotesi, come chiarito dal comma 2-bis dell’art. 21-nonies, l’amministrazione conserva il potere di intervenire anche oltre il termine di sei mesi.

Ne deriva un assetto equilibrato: la sanatoria dinamica rafforza la certezza dei tempi e tutela l’affidamento del privato corretto, ma non copre comportamenti illeciti né sterilizza il potere pubblico in presenza di condotte penalmente accertate.

Un passaggio che segna il superamento definitivo delle prassi dilatorie, senza rinunciare a un controllo sostanziale della legalità, e che impone a tecnici e amministrazioni una gestione dei procedimenti più responsabile, consapevole e coerente con il nuovo equilibrio tracciato dal legislatore.

© Riproduzione riservata
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Silenzio assenso Accertamento di conformità Sanatoria dinamica

