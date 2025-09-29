È possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) subordinando l’intervento a lavori correttivi successivi? In area vincolata, il permesso di costruire postumo ha efficacia sanante in mancanza di autorizzazione paesaggistica? E ancora: il requisito della doppia conformità si estende a tutte le norme edilizie, comprese quelle antisismiche, di sicurezza e igienico-sanitarie?

Sanatoria edilizia e doppia conformità: interviene la Cassazione

Domande cruciali alle quali ha risposto la Corte di Cassazione con la sentenza 8 luglio 2025, n. 24980, mediante la quale ha riaffermato con chiarezza i confini entro i quali la sanatoria edilizia ex art. 36 del TUE può operare.

Il caso riguardava una serie di opere edilizie eseguite senza il necessario titolo abilitativo, per le quali l’amministrazione aveva disposto la demolizione. Tale ordinanza era stata confermata dalla Corte d’Appello insieme alla condanna per diversi reati edilizi e paesaggistici (artt. 44, comma 1, lett. c), 64 e 71 d.P.R. 380/2001 e art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004).

Nello specifico, erano stati realizzati:

una cisterna interrata per la raccolta delle acque piovane (18,30 mq) con cordolo in blocchetti di calcestruzzo;

un piazzale di 85 mq antistante l’abitazione;

un locale interrato adibito a deposito (28,06 mq) con muri portanti in blocchi di calcestruzzo, solaio in latero-cemento, cordolo perimetrale in cemento armato e pavimentazione in cemento;

un viale di accesso al locale;

un impianto di trattamento delle acque reflue.

Tutti questi interventi erano stati eseguiti in assenza di permesso di costruire, senza nulla osta paesaggistico e, soprattutto, senza progetto esecutivo né direzione lavori da parte di un tecnico abilitato, pur trattandosi di opere in conglomerato cementizio armato.

Secondo il ricorrente, però, su queste opere sarebbe stata presenta istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del TUE, ancora pendente.