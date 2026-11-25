Un intervento abusivo può essere sanato quando non rispetta i requisiti igienico-sanitari dei locali? La doppia conformità richiesta dall'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 comprende anche le prescrizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro oppure queste possono essere verificate separatamente, rinviando gli eventuali adeguamenti alla fase di utilizzazione dell'immobile? E se il progettista non può asseverare il rispetto dei parametri di illuminazione e aerazione, una richiesta di deroga può consentire comunque la regolarizzazione?

Il rapporto tra queste prescrizioni è stato esaminato dal Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 novembre 2026, n. 8532, relativa a un complesso industriale nel quale numerose opere abusive avevano compromesso, tra le altre cose, l'illuminazione e l'aerazione naturale dei locali. I giudici hanno confermato la legittimità dell'ordine di demolizione adottato dal Comune, precisando perché il rispetto dei requisiti igienico-sanitari concorra alla conformità necessaria per il rilascio del titolo edilizio.

Sanatoria edilizia e requisiti igienico-sanitari: il caso esaminato dal Consiglio di Stato

Il giudizio ha riguardato uno stabilimento industriale composto da quattro fabbricati, inseriti in un'area di circa 30.000 metri quadrati sottoposta a vincolo paesaggistico, dove tra la fine degli anni Ottanta e il 2016 erano stati realizzati numerosi interventi per accompagnare l'espansione dell'attività produttiva.

Le opere comprendevano serbatoi e silos destinati alla lavorazione del polistirene, tettoie, strutture esterne di deposito e modifiche agli ambienti interni, eseguite senza tutti i necessari titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche. Gli accertamenti dell'autorità sanitaria avevano inoltre evidenziato che alcuni manufatti, collocati in prossimità dei capannoni, ostruivano le superfici finestrate, mentre la riorganizzazione dei locali aveva determinato ulteriori criticità per l'illuminazione e l'aerazione degli ambienti di lavoro.

Le società avevano presentato una domanda di accertamento di conformità per l'intero complesso, ottenendo il permesso di costruire in sanatoria soltanto per le opere ritenute conformi. Per gli altri interventi il Comune aveva disposto la demolizione, richiamando il mancato rispetto delle distanze, le difformità rispetto ai titoli originari, le violazioni paesaggistiche e, per alcuni manufatti, il parere sfavorevole espresso dall'autorità sanitaria.

Secondo le società, le eventuali carenze igienico-sanitarie avrebbero dovuto essere affrontate mediante prescrizioni relative all'utilizzazione degli ambienti, senza impedire la regolarizzazione edilizia, anche perché le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 222/2016 avrebbero reso superflua l'acquisizione del parere sanitario nell'ambito del procedimento.

Il Consiglio di Stato non ha condiviso questa interpretazione, riconoscendo che la conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie costituisce un requisito del titolo edilizio e non una condizione che possa essere automaticamente rinviata alla successiva utilizzazione dell'immobile.

Doppia conformità: il rapporto tra disciplina edilizia e normative di settore

L'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 subordina l'accertamento di conformità al rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda, secondo il tradizionale requisito della doppia conformità, rimasto fermo anche dopo le modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa.

La disciplina edilizia richiamata dalla disposizione comprende, tuttavia, un insieme di prescrizioni più ampio rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, come emerge dall'art. 1 del Testo Unico Edilizia, che fa salve le normative di settore aventi effetti sull'attività edilizia, e dall'art. 20, comma 1, che contempla anche il rispetto delle disposizioni antisismiche, antincendio, energetiche, igienico-sanitarie e di sicurezza.

Per gli edifici destinati ad attività produttive, il coordinamento coinvolge anche il D.Lgs. n. 81/2008, il cui art. 63 richiama i requisiti dei luoghi di lavoro individuati nell'Allegato IV, comprese le condizioni relative all'illuminazione e all'aerazione dei locali.

Il Consiglio di Stato ha ricondotto il rispetto di queste prescrizioni alla conformità necessaria per assentire l'intervento, precisando che i requisiti igienico-sanitari devono essere verificati ai fini del rilascio del titolo edilizio e non soltanto nella successiva fase di utilizzazione dell'immobile.

Il principio è coerente con la funzione dell'accertamento di conformità: se un'opera non avrebbe potuto ottenere il titolo edilizio per il mancato rispetto delle prescrizioni applicabili, la sua realizzazione abusiva non può costituire una ragione per superare quelle stesse prescrizioni.

Nella vicenda esaminata, peraltro, il contrasto con la normativa sanitaria si aggiungeva ad altre violazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche, che il Comune aveva individuato come autonome ragioni ostative alla regolarizzazione di diversi manufatti.

Asseverazione del progettista e parere sanitario: quando serve la deroga

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 222/2016 hanno semplificato le modalità di attestazione della conformità igienico-sanitaria nell'ambito del procedimento edilizio, prevedendo di regola l'asseverazione del progettista, senza però modificare i requisiti sostanziali ai quali l'intervento deve rispondere. L'attestazione del tecnico presuppone infatti che le opere rispettino le prescrizioni applicabili, mentre nei casi in cui la normativa di settore richieda uno specifico provvedimento dell'autorità competente, l'asseverazione non può sostituirlo.

Nella domanda di sanatoria esaminata dal Consiglio di Stato, il progettista non aveva attestato il rispetto dei requisiti di illuminazione e aerazione naturale, ma aveva chiesto una deroga ai parametri ordinari, motivata anche dall'eccessiva onerosità degli interventi necessari per adeguare gli ambienti.

L'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina la possibilità di adottare misure alternative quando vincoli urbanistici o architettonici ostino al rispetto dei requisiti previsti per i luoghi di lavoro, subordinandola alla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e all'autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, fermo restando che le soluzioni alternative devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

L'eccessivo costo degli adeguamenti non rappresenta quindi, da solo, un presupposto sufficiente per ottenere la deroga, mentre la richiesta presentata dal progettista non poteva sostituire l'autorizzazione dell'autorità sanitaria. Quest'ultima aveva esaminato gli elaborati tecnici e la documentazione fotografica, individuando le opere responsabili della riduzione dell'illuminazione e dell'aerazione, dalle strutture esterne collocate davanti alle finestre fino alle modifiche della distribuzione interna dei locali. Le società avevano contestato tali valutazioni, lamentando soprattutto l'assenza di specifiche misurazioni dei rapporti aeroilluminanti, senza però dimostrare quali dati fossero stati trascurati o interpretati erroneamente dall'autorità competente.

Palazzo Spada ha ritenuto attendibile l'istruttoria svolta, ricordando che le valutazioni tecniche dell'amministrazione possono essere contestate sotto il profilo della correttezza scientifica, della coerenza e della completezza degli accertamenti, mentre una diversa valutazione di parte, non accompagnata dalla dimostrazione di errori tecnici, non basta a superare quella dell'amministrazione.

La decisione ha richiamato anche l'onere del richiedente di dimostrare la conformità delle opere, particolarmente significativo quando la stessa documentazione presentata per ottenere la sanatoria riconosce il mancato rispetto dei parametri ordinari e richiede una deroga che l'autorità competente non ha autorizzato.

Valutazione unitaria degli abusi: quando le singole opere cambiano la qualificazione dell'intervento

La possibilità di regolarizzare le opere dipendeva anche dalla loro qualificazione edilizia, rispetto alla quale le società avevano sostenuto che i diversi manufatti potessero essere esaminati separatamente, ricondotti, secondo le rispettive caratteristiche, alla manutenzione straordinaria, ai volumi tecnici o a strutture accessorie.

Il Consiglio di Stato ha considerato invece la trasformazione complessiva dello stabilimento, nel quale gli interventi realizzati nel corso degli anni avevano progressivamente ampliato gli impianti produttivi, modificato la distribuzione dei locali e introdotto nuove superfici destinate al deposito e alle lavorazioni.

La valutazione dell'abuso edilizio deve tenere conto delle opere nel loro insieme e delle reciproche interazioni, senza consentire che una trasformazione complessivamente rilevante venga suddivisa artificialmente in interventi minori per applicare alle singole componenti un regime edilizio differente, anche quando i manufatti siano stati realizzati in epoche diverse. Il criterio non impedisce di riconoscere la sanabilità delle opere effettivamente conformi, come dimostra la stessa vicenda, nella quale il Comune aveva rilasciato il titolo per alcuni interventi, mantenendo l'ordine di demolizione per gli altri.

Tra le modifiche interne figurava la trasformazione di una mensa aziendale in alloggio per il custode, alla quale si accompagnavano la destinazione a laboratorio di ambienti precedentemente utilizzati come deposito e la riduzione degli spazi riservati ai servizi per il personale. Le società avevano richiamato la manutenzione straordinaria, sostenendo che le opere non avessero comportato aumenti di volume o superficie, ma il Consiglioha valorizzato il mutamento funzionale determinato dalla trasformazione della mensa in abitazione e la diversa organizzazione degli altri ambienti, riconducendo l'insieme degli interventi alla ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire.

La qualificazione non dipendeva quindi dal semplice spostamento delle tramezzature, ma dagli effetti delle modifiche sull'organizzazione e sulle funzioni dei fabbricati.

Volumi tecnici e impianti produttivi: i limiti della sanatoria

Tra le opere per le quali era stata negata la sanatoria figuravano alcuni grandi serbatoi installati all'esterno dei capannoni, che le società ritenevano riconducibili alla categoria dei volumi tecnici, in quanto indispensabili alla lavorazione del polistirene e privi di una funzione autonoma rispetto all'attività industriale.

La qualificazione di un manufatto come volume tecnico dipende però dalla funzione effettivamente svolta, essendo tale categoria riservata agli spazi strettamente necessari a contenere impianti tecnologici a servizio dell'edificio, privi di autonomia funzionale e dimensionati in rapporto alle esigenze da soddisfare. Diversa è la posizione delle attrezzature che partecipano direttamente al processo produttivo, come i serbatoi dello stabilimento, nei quali si svolgeva una fase della lavorazione del materiale e che, anche per le loro dimensioni, non potevano essere considerati semplici apparati tecnologici al servizio dei fabbricati.

Ai fini della sanatoria, peraltro, anche l'eventuale qualificazione come volume tecnico non esonera dal rispetto delle altre prescrizioni edilizie, poiché l'esclusione dal computo volumetrico non comporta automaticamente la regolarizzabilità del manufatto. Restano infatti applicabili le disposizioni sulle distanze, sulla tutela paesaggistica e sui requisiti igienico-sanitari, particolarmente rilevanti nel caso esaminato, dove alcuni serbatoi e altre strutture esterne erano stati collocati davanti alle finestre dei capannoni, riducendo l'illuminazione e l'aerazione naturale degli ambienti. Anche il parere paesaggistico parzialmente favorevole non era sufficiente a superare le violazioni riscontrate sotto gli altri profili.

La funzione effettiva delle opere rileva anche per stabilirne il carattere temporaneo o permanente, come dimostrano le strutture metalliche utilizzate stabilmente per il deposito dei prodotti finiti, riconducibili alla nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. n. 380/2001. La possibilità materiale di smontarle non ne determina infatti la precarietà, che dipende dalla temporaneità dell'esigenza soddisfatta e non dalle caratteristiche costruttive del manufatto.

Sanatoria edilizia e Decreto Salva Casa: il coordinamento tra gli artt. 36 e 36-bis

La domanda esaminata dal Consiglio di Stato era stata presentata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 69/2024, convertito dalla Legge n. 105/2024, quando l'accertamento di conformità era disciplinato dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/2001 nelle formulazioni allora applicabili.

Il Decreto Salva Casa ha successivamente ridefinito l'ambito applicativo dell'art. 36, mantenendo il requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda, e ha introdotto l'art. 36-bis per le ipotesi di parziale difformità, variazioni essenziali e interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA nei casi previsti dall'art. 37.

Per queste ultime fattispecie, l'art. 36-bis richiede la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione, mentre il comma 2 consente allo sportello unico di subordinare il rilascio del titolo all'esecuzione di interventi, anche strutturali, necessari per assicurare il rispetto della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, oltre che alla rimozione delle opere non sanabili.

La disposizione non prevede una possibilità generalizzata di adeguamento successivo per qualsiasi carenza igienico-sanitaria, mentre le condizioni della regolarizzazione devono essere individuate in rapporto alla natura dell'abuso e alla procedura applicabile.

Il principio esaminato dal Consiglio di Stato conserva quindi interesse anche dopo il Decreto Salva Casa, perché il rispetto delle prescrizioni di settore continua a far parte della verifica edilizia, pur dovendo essere coordinato con i differenti requisiti previsti dagli artt. 36 e 36-bis per le rispettive fattispecie.