Nel Testo Unico Edilizia l’ordine di demolizione rappresenta lo strumento attraverso cui l’ordinamento persegue il ripristino della legalità urbanistica, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla sorte personale del responsabile dell’abuso. La sua inottemperanza nel termine previsto dal d.P.R. n. 380/2001 comporta, in automatico, l'acquisizione del bene al patrimonio comunale.

È su questo sfondo che si colloca il tema della sanatoria degli abusi: può un titolo edilizio rilasciato a distanza di anni travolgere un ordine di demolizione ormai definitivo? Il decorso del termine di 90 giorni dall’ingiunzione è davvero sufficiente a chiudere ogni spazio di regolarizzazione? E fino a che punto mutamenti di destinazione d’uso e titoli sopravvenuti possono incidere su un effetto acquisitivo già maturato?

Sono interrogativi che emergono nei procedimenti esecutivi e che spesso alimentano l’illusione di una “seconda chance” amministrativa. Uno spazio grigio nel quale si è inserita la sentenza della Corte di Cassazione dell’11 dicembre 2025, n. 39814, riportando il sistema su coordinate nette e poco equivocabili.

Ordine di demolizione e sanatoria tardiva: la sanzione è ugualmente efficace?

La vicenda giunta all’esame degli ermellini ruota attorno a un immobile articolato su più livelli, interessato nel tempo da interventi edilizi tra loro eterogenei, solo in parte legittimati.

Accanto a un cambio di destinazione d’uso al piano terra, da garage a locale commerciale, regolarmente condonato nei termini di legge con concessione in sanatoria rilasciata nel 1998, risultavano infatti ulteriori opere realizzate senza titolo, che costituivano il nucleo effettivo dell’abuso.

In particolare, era presente un piano sottotetto originariamente destinato a locale di deposito, che era stato trasformato in ambiente residenziale mediante la realizzazione di cinque vani e due servizi igienici, con pavimentazioni, impianti e finiture tali da renderlo pienamente abitabile, determinando il passaggio da una funzione accessoria a una destinazione abitativa vera e propria.

A queste trasformazioni si erano aggiunti ulteriori interventi in difformità, riguardanti modifiche alla facciata e al solaio, che nel loro complesso avevano inciso in modo significativo sull’organismo edilizio.

Si trattava, dunque, di opere non riconducibili a un mero mutamento funzionale interno né coincidenti con quelle oggetto del precedente condono. Interventi realizzati in totale difformità dai titoli originari e successivamente all’ordine di demolizione, rispetto ai quali era già maturato l’effetto acquisitivo automatico al patrimonio comunale, con conseguente preclusione di ogni possibilità di sanatoria.

Nonostante ciò, gli interessati avevano tentato di rimettere in discussione l’assetto ormai consolidato, facendo leva su titoli sopravvenuti e su una lettura “evolutiva” della disciplina del mutamento di destinazione d’uso.

Dato che il giudice dell’esecuzione aveva accolto solo parzialmente l’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, era stato proposto ricorso per Cassazione, fondato, tra l’altro, sull’asserita illegittimità dell’effetto acquisitivo e sulla possibilità di valorizzare norme urbanistiche intervenute successivamente alla realizzazione dell’abuso.