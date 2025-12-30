Quadro normativo di riferimento

La questione si innesta su un impianto normativo ormai consolidato, che trova il suo fulcro nell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, norma che disciplina l’ordine di demolizione e ne collega in modo diretto l’inottemperanza all’effetto acquisitivo.

Il legislatore ha previsto che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, l’immobile abusivo venga acquisito di diritto al patrimonio comunale, insieme all’area di sedime e a quella necessaria alla realizzazione delle opere analoghe, configurando un effetto automatico che si produce ope legis e che non richiede ulteriori atti costitutivi.

In questo schema, l’accertamento formale dell’inottemperanza e la trascrizione nei registri immobiliari assumono una funzione meramente dichiarativa e strumentale all’immissione in possesso dell’ente, senza incidere sul momento genetico del trasferimento della proprietà.

Sul versante della regolarizzazione, l'art. 36 del Testo Unico Edilizia subordina il rilascio del permesso di costruire in sanatoria al rigoroso requisito della doppia conformità, imponendo che l’intervento risulti conforme sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione, sia a quella vigente al momento della presentazione dell’istanza. La condizione rappresenta un limite strutturale che non può essere aggirata attraverso letture estensive o ricostruzioni postume della legittimità dell’opera.

In questo contesto si colloca anche la disciplina del mutamento di destinazione d’uso, oggi contenuta nell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, la quale distingue tra mutamenti urbanisticamente rilevanti e non rilevanti in funzione delle categorie funzionali e dell’incidenza sul carico urbanistico.

Occorre però tenere presente che questa norma non introduce una presunzione generalizzata di irrilevanza del cambio d’uso, né consente una legittimazione retroattiva di interventi già sanzionati: la qualificazione del mutamento resta ancorata alla consistenza effettiva delle opere e al loro impatto sull’organismo edilizio.

Il sistema, letto nel suo complesso, evidenzia come l’ordine di demolizione, l’effetto acquisitivo e i limiti alla sanatoria non costituiscano segmenti autonomi, ma parti di una sequenza normativa unitaria, finalizzata a garantire il ripristino della legalità urbanistica. In questa prospettiva, l’intervento repressivo non può essere isolato dalla disciplina sostanziale dell’abuso, né neutralizzato attraverso titoli sopravvenuti o procedimenti amministrativi che non incidano in modo diretto e motivato sulla legittimità edilizia delle opere.