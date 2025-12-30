Analisi tecnica

Nel ricostruire il percorso argomentativo, la Corte muove dal presupposto secondo cui l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ha natura di «sanzione amministrativa ripristinatoria e non punitiva» e, proprio per questo, «non è soggetta a prescrizione e non viene meno per il decorso del tempo».

Da tale qualificazione discende l’effetto centrale della decisione: decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ingiunzione, l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale si perfeziona ope legis, senza che assumano rilievo né l’adozione di ulteriori atti formali né la successiva trascrizione nei registri immobiliari, che la Corte qualifica come adempimento meramente dichiarativo e non costitutivo.

In caso di decorso di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione comunale e quindi di acquisizione al patrimonio dell'opera abusiva realizzata senza permesso di costruire o in totale difformità, diversa dalla ristrutturazione, non sussiste più la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, atteso che il riferimento alternativo, alla comminazione di sanzioni amministrative (c.d. fiscalizzazione dell'abuso) attiene ai soli distinti casi di ristrutturazione per i quali sia impossibile ripristinare l'originario stato dell'immobile e si imponga quindi, in sostituzione, ex art. 33 comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, la comminazione di una sanzione pecuniaria.

In questo quadro, la Cassazione chiarisce che il giudice dell’esecuzione è certamente chiamato a verificare l’eventuale sopravvenienza di titoli edilizi, anche in sanatoria, ma tale verifica non può tradursi in una rimessione in discussione di un effetto acquisitivo già maturato, poiché, come da consolidato orientamento della giurisprudenza richiamato dagli ermellini, il decorso del termine di legge comporta la perdita della legittimazione del privato a richiedere il rilascio di un permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001.

Né può assumere rilievo decisivo il richiamo all’art. 23-ter sul mutamento di destinazione d’uso: la disciplina sopravvenuta, osserva la Corte, non è invocabile in modo astratto o retroattivo quando le opere realizzate abbiano inciso sull’organismo edilizio in modo tale da configurare una trasformazione sostanziale e non un mero mutamento funzionale interno.

Significativo è, infine, il passaggio sul rapporto tra giudizio penale e vicende amministrative: il giudice penale non è vincolato da decisioni amministrative o amministrativo-giurisdizionali che non abbiano affrontato la sostanza dell’abuso edilizio, come nel caso di annullamenti fondati su vizi procedimentali.

L’ordine di demolizione e i suoi effetti non possono, dunque, essere neutralizzati attraverso una sequenza di atti formalmente corretti ma sostanzialmente incompatibili con il quadro normativo.