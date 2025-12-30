Sanatoria e accertamento di conformità: la Cassazione sull'efficacia dell'ordine di demolizione
Un'interessante sentenza chiarisce gli effetti dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione al patrimonio comunale e i limiti del condono parziale delle opere
Conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conferma della legittimità dell’ordine di demolizione e dell’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.
Dal punto di vista operativo, la sentenza ribadisce alcuni punti fermi utili per valutare la possibilità di una sanatoria successiva all'avvio del procedimento:
- il termine di 90 giorni dall’ordine di demolizione rappresenta uno spartiacque decisivo;
- l’acquisizione al patrimonio comunale opera automaticamente e non è neutralizzabile ex post;
- l'accertamento di conformità non è praticabile una volta maturato l’effetto acquisitivo;
- il mutamento di destinazione d’uso non può essere utilizzato come strumento retroattivo di legittimazione;
- i titoli sopravvenuti incidono solo se realmente incompatibili con l’ordine di demolizione e sorretti da un interesse pubblico prevalente.
Sicuramente è evidente la coerenza sistemica del Testo Unico Edilizia e il ruolo dell’ordine di demolizione come presidio non negoziabile della legalità urbanistica.
Documenti AllegatiSentenza
