sed edilizia espositori
grafill editoria tecnica
sed edilizia espositori

Sanatoria e accertamento di conformità: la Cassazione sull'efficacia dell'ordine di demolizione

Un'interessante sentenza chiarisce gli effetti dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione al patrimonio comunale e i limiti del condono parziale delle opere

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 30/12/2025

Conclusioni

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conferma della legittimità dell’ordine di demolizione e dell’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale.

Dal punto di vista operativo, la sentenza ribadisce alcuni punti fermi utili per valutare la possibilità di una sanatoria successiva all'avvio del procedimento:

  • il termine di 90 giorni dall’ordine di demolizione rappresenta uno spartiacque decisivo;
  • l’acquisizione al patrimonio comunale opera automaticamente e non è neutralizzabile ex post;
  • l'accertamento di conformità non è praticabile una volta maturato l’effetto acquisitivo;
  • il mutamento di destinazione d’uso non può essere utilizzato come strumento retroattivo di legittimazione;
  • i titoli sopravvenuti incidono solo se realmente incompatibili con l’ordine di demolizione e sorretti da un interesse pubblico prevalente.

Sicuramente è evidente la coerenza sistemica del Testo Unico Edilizia e il ruolo dell’ordine di demolizione come presidio non negoziabile della legalità urbanistica.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Condono edilizio Abusi edilizi Cambio destinazione uso Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Accertamento di conformità

Documenti Allegati

INDICE

1
Sanatoria e accertamento di conformità: la Cassazione sull'efficacia dell'ordine di demolizione
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
Conclusioni
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026