È possibile ottenere la sanatoria edilizia per opere realizzate in area vincolata paesaggisticamente senza la preventiva autorizzazione dell’autorità competente? La mancata comunicazione dei motivi ostativi (art. 10-bis della Legge n. 241/1990) può invalidare un diniego di sanatoria che si fonda su presupposti vincolati? E ancora: il lungo decorso del tempo può consolidare un affidamento legittimo e impedire l’ordine di demolizione?

Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: la sentenza del Consiglio di Stato

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7597 del 29 settembre 2025, ha ribadito i confini della sanatoria edilizia in presenza di vincoli paesaggistici e i margini di tutela per il privato.

Il caso riguardava un immobile interessato da opere edilizie abusive, realizzate senza titolo abilitativo e localizzato in un’area vincolata paesaggisticamente ex lege. La società proprietaria aveva presentato istanza di sanatoria, sostenendo che la classificazione urbanistica della zona (sottozona TLa/7 del PTP) consentisse la regolarizzazione degli interventi e lamentando, tra l’altro, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere.

Il Comune aveva respinto la domanda per assenza di autorizzazione paesaggistica, mai rilasciata, e ordinato la demolizione. La società aveva quindi impugnato il diniego e l’ordinanza al TAR, che ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso (per tardività rispetto al diniego), in parte improcedibile (quanto alla prima ordinanza di demolizione, poi sostituita) e, comunque, infondato nel merito, ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

La controversia è così giunta davanti al Consiglio di Stato.