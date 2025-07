Sanatoria edilizia e vincolo paesaggistico: il Consiglio di Stato conferma la demolizione

In presenza di vincolo paesaggistico, la demolizione è sempre obbligatoria o è possibile procedere con la sanatoria? E cosa succede se si tratta di un’opera ante ’67, benché la datazione dei lavori non sia provata? E ancora, la possibilità di realizzare l’opera tramite CILA o SCIA legittima i lavori?

Abuso edilizio in area vincolata: demolizione è atto dovuto?

Sono tanti i quesiti che potrebbe sollevare il caso affrontato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 21 luglio 2025, n. 6428, ma Palazzo Spada non ha avuto dubbi in merito: la presenza di un vincolo paesaggistico comporta l’applicazione delle più rigide conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa edilizia, senza possibilità di sanatoria per la realizzazione di opere edilizie in mancanza dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paersaggio).

Si conferma così l’ordine di demolizione emanato da un Comune in relazione a interventi edilizi abusivi su un immobile situato in zona vincolata, e che il proprietario aveva impugnato sostenendo che:

le opere risalivano a prima del 1967, quando non era richiesto alcun titolo edilizio, in assenza di regolamento comunale previgente;

il Comune non aveva dimostrato l’esistenza del vincolo;

gli interventi, per la loro modesta entità, avrebbero potuto essere autorizzati con una SCIA;

la demolizione risultava eccessiva rispetto alla natura degli abusi, circoscritti ad alcune porzioni dell’edificio.

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente tali argomentazioni, confermando la legittimità dell’azione repressiva dell’Amministrazione comunale.