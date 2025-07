Abusi edilizi in area vincolata: sanatoria e compatibilità paesaggistica dopo il Salva Casa

È possibile accertare la compatibilità paesaggistica per interventi che hanno comportato la creazione o l’aumento di superfici e volumi in area sottoposta a vincolo? Cosa cambia dopo il Salva Casa nella gestione delle difformità edilizie realizzate senza autorizzazione paesaggistica? E come si conciliano le aperture dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia con i limiti imposti dal Codice dei beni culturali e con la giurisprudenza amministrativa?

Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: cosa cambia dopo il Salva Casa

La gestione delle difformità edilizie in zona vincolata rappresenta uno dei nodi più complessi nella pratica urbanistica e paesaggistica. L’entrata in vigore del cosiddetto Salva Casa (Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024) ha introdotto nuove ipotesi di sanatoria semplificata, in particolare con l’introduzione del nuovo art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che consente – almeno sul piano letterale – l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica anche per interventi che abbiano generato superfici utili o volumi, purché si tratti di abusi "minori".

Sul delicato rapporto tra abusi edilizi e vincoli paesaggistici si è recentemente pronunciato anche il TAR Lazio con la sentenza 5 maggio 2025, n. 8589, affrontando un caso di sanatoria per opere realizzate in area vincolata, con incremento volumetrico.

I giudici amministrativi hanno ribadito che – conformemente a quanto disposto dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – non è possibile accertare la compatibilità paesaggistica ex post nei casi in cui le opere abbiano determinato:

la creazione di superfici utili o volumi;

oppure l’aumento di quelli legittimamente assentiti.

Una posizione rigorosa, che esclude anche volumi tecnici o interrati, in linea con un orientamento giurisprudenziale consolidato che privilegia la tutela preventiva e non sanabile del paesaggio.