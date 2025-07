Sanatoria paesaggistica: il TAR interviene sugli aumenti volumetrici

La presenza di nuove volumetrie esclude la possibilità di un'autorizzazione paesaggistica postuma, anche in caso di volume tecnico o interrato, senza che sia possibile invocare una presunta “lievità degli interventi”.

A confermare la piena legittimità di un diniego alla sanatoria paesaggistica è la sentenza del TAR Lazio 5 maggio 2025, n. 8589, che si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di tutela paesaggistica e autorizzazioni ex d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Sanatoria paesaggistica: quando si può ottenere e quando no

Nel caso in esame, gli interventi realizzati dal proprietario e oggetto dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica riguardavano una pluralità di opere abusive, dichiarate come realizzate prima dell’acquisto dell’immobile, ma senza autorizzazione paesaggistica.

Tra gli interventi eseguiti:

la chiusura del sottoscala per realizzare un locale tecnico (con porta di accesso);

lo spostamento della scaletta che collega due quote della corte di pertinenza;

la realizzazione di due gradini aggiuntivi alla scala di collegamento col primo piano;

la sostituzione della ringhiera del portico con un parapetto in muratura;

la modifica delle aperture sui prospetti A e B (quindi visibili esternamente).

Il ricorrente contestava il diniego sostenendo che le opere in esame fossero prive di rilevanza paesaggistica o rientrassero tra quelle escluse dall’autorizzazione ai sensi del d.P.R. n. 31/2017.

Al contrario, l’amministrazione riteneva che l’intervento – consistito nella chiusura di spazi aperti originariamente assentiti come portici – avesse determinato la creazione di nuove volumetrie, con conseguente necessità di autorizzazione paesaggistica preventiva, non sanabile ex post.