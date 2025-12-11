L’aggiornamento della Regione Emilia Romagna

Molte Regioni italiane hanno già aggiornato la normativa edilizia alle modifiche introdotte dal Salva Casa. Tra queste, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato:

L’aggiornamento è proseguito con la pubblicazione sul Bollettino Regionale n. 273 del 3 novembre 2025 della D.G.R. 27 ottobre 2025, n. 1744: un documento molto atteso, che definisce in modo puntuale come si svolge la regolarizzazione strutturale e aggiorna contestualmente la modulistica MUR e gli importi dei rimborsi forfettari.