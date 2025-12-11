Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario
L’aggiornamento della Regione Emilia Romagna
Molte Regioni italiane hanno già aggiornato la normativa edilizia alle modifiche introdotte dal Salva Casa. Tra queste, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato:
- la Legge 25 luglio 2025, n. 5 che modifica la L.R. n. 15/2013 e la L.R. n. 23/2004;
- la Circolare assessoriale 5 agosto 2025, n. 768361 con le prime indicazioni in merito alle novità post Salva Casa;
- la D.G.R. 28 luglio 2025, n. 1298 che aggiorna la modulistica edilizia.
L’aggiornamento è proseguito con la pubblicazione sul Bollettino Regionale n. 273 del 3 novembre 2025 della D.G.R. 27 ottobre 2025, n. 1744: un documento molto atteso, che definisce in modo puntuale come si svolge la regolarizzazione strutturale e aggiorna contestualmente la modulistica MUR e gli importi dei rimborsi forfettari.
