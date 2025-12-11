Blumatica Energy
Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna

Una nuova delibera regionale fornisce indicazioni sulle modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e aggiorna la modulistica unificata regionale in materia sismica (MUR) e gli importi del rimborso forfettario

di Gianluca Oreto - 11/12/2025

L’aggiornamento della Regione Emilia Romagna

Molte Regioni italiane hanno già aggiornato la normativa edilizia alle modifiche introdotte dal Salva Casa. Tra queste, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato:

L’aggiornamento è proseguito con la pubblicazione sul Bollettino Regionale n. 273 del 3 novembre 2025 della D.G.R. 27 ottobre 2025, n. 1744: un documento molto atteso, che definisce in modo puntuale come si svolge la regolarizzazione strutturale e aggiorna contestualmente la modulistica MUR e gli importi dei rimborsi forfettari.

INDICE

1
Sanatoria strutturale 2025: nuove indicazioni dalla Regione Emilia Romagna
2
L’aggiornamento della Regione Emilia Romagna
3
Quadro normativo di riferimento
4
La struttura della delibera n. 1744/2025
5
Cosa cambia con la delibera n. 1744/2025
6
Regolarizzazione strutturale per la realizzazione di nuovi interventi
7
Procedimenti amministrativi: cosa cambia davvero
8
Tolleranze costruttive e rogiti notarili
9
Ulteriori ipotesi di regolarizzazione strutturale
10
Conclusioni operative
