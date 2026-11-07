L'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 comprende nell'edilizia libera le opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni, purché siano rispettate le prescrizioni urbanistiche e gli eventuali indici di permeabilità.

Quando però questi interventi interessano una porzione di terreno classificata come agricola, il Comune può contestarne la compatibilità con la destinazione di zona, arrivando a considerarli nuove costruzioni anche quando si tratta di sistemazioni esterne di modesta entità.

A complicare la situazione possono aggiungersi le distanze tra fabbricati, soprattutto quando le norme tecniche comunali contengono disposizioni sul computo degli aggetti la cui compatibilità con il D.M. n. 1444/1968 è tutt'altro che pacifica.

Con la sentenza del 3 novembre 2026, n. 7973, il Consiglio di Stato ha affrontato entrambe le questioni esaminando il diniego di sanatoria relativo a una rampa di accesso all'autorimessa, una terrazza e un balcone, realizzati nell'ambito della ristrutturazione di una struttura turistico-ricettiva. I giudici hanno annullato il provvedimento comunale dopo aver escluso la qualificazione della rampa come nuova costruzione e le ragioni di incompatibilità con la destinazione agricola, soffermandosi anche sull'impossibilità per il giudice amministrativo di disapplicare d'ufficio le disposizioni di uno strumento urbanistico generale.

Variante edilizia tra zona turistica e agricola: il diniego del Comune

La vicenda ha riguardato un campeggio per il quale nel 2021 era stato rilasciato un permesso di costruire relativo a lavori di ristrutturazione e ampliamento. Nel marzo 2024 la società proprietaria aveva presentato una richiesta di variante in corso d'opera che comprendeva la realizzazione di una terrazza al piano terreno, l'ampliamento di un balcone al primo piano, alcuni movimenti di terra e una rampa di accesso all'autorimessa interrata.

Il lotto era classificato prevalentemente come zona destinata agli impianti turistici, ma comprendeva anche una porzione agricola, interessata in parte dalle opere oggetto della richiesta.

Il Comune aveva contestato la compatibilità degli interventi con questa destinazione urbanistica, qualificandoli come nuove costruzioni e rilevando, per la terrazza e il balcone, anche il mancato rispetto della distanza minima di 10 metri dall'edificio confinante. Dopo aver comunicato i motivi ostativi e valutato le osservazioni della società, aveva quindi respinto definitivamente l'istanza.

Il TRGA di Bolzano aveva confermato il diniego e la questione è giunta al Consiglio di Stato, che si è espresso in direzione diversa, esaminando separatamente la qualificazione della rampa e le contestazioni relative alle altre opere.

Rampa di accesso all'autorimessa: edilizia libera o nuova costruzione?

In particolare, il Comune aveva considerato la rampa una nuova costruzione ai sensi dell'art. 62 della Legge provinciale n. 9/2018, mentre la società appellante sosteneva che si trattasse soltanto di una modesta modifica di un accesso preesistente, già pavimentato e utilizzato per raggiungere il fabbricato.

Le fotografie e le ortofoto prodotte in giudizio hanno confermato la presenza, ben prima dei lavori, di una strada di accesso caratterizzata da una lieve pendenza, sulla quale era intervenuta la successiva sistemazione.

Il Collegio ha quindi richiamato l'art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. n. 380/2001, (Testo Unico Edilizia) osservando che l'accesso originario poteva essere qualificato come opera di pavimentazione e finitura degli spazi esterni, riconducibile all'edilizia libera. Anche l'assenza di un titolo edilizio relativo alla precedente sistemazione è stata considerata compatibile con questa ricostruzione, poiché la modesta consistenza dell'intervento poteva spiegare perché non fosse stata richiesta una specifica autorizzazione.

La disciplina provinciale richiamata dal Comune, sostanzialmente corrispondente all'art. 3, comma 1, lett. e.6), dello stesso Testo Unico Edilizia, comprende tra le nuove costruzioni gli interventi pertinenziali che gli strumenti urbanistici qualificano come tali in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, oppure quelli che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell'edificio principale.

Nel diniego, l'amministrazione non aveva però indicato quale disposizione dello strumento urbanistico consentisse di attribuire questa qualificazione alla rampa, mentre le NTA prodotte in giudizio non contenevano alcuna previsione che considerasse nuova costruzione la pavimentazione degli spazi esterni.

Il Consiglio ha pertanto ricondotto la rampa all'edilizia libera, escludendo che potesse essere qualificata come nuova costruzione sulla base delle disposizioni richiamate dall'amministrazione.

Opere accessorie in zona agricola: dimensioni e trasformazione del suolo

La rampa interessava parzialmente una porzione di terreno classificata come agricola, ma il Consiglio di Stato ha considerato che la superficie occupata era molto limitata, probabilmente non superiore a qualche decina di metri quadrati, che la sua realizzazione non aveva comportato l'asportazione di quantità rilevanti di terreno e che l'opera era collocata ai margini del lotto, senza compromettere l'utilizzazione agricola dell'area.

Per il Collegio, dunque, la parziale collocazione in zona agricola non era sufficiente a giustificare il diniego, tenuto conto delle caratteristiche della rampa e delle modificazioni effettivamente apportate al terreno.

Le stesse considerazioni sono state estese alla terrazza e al balcone, anch'essi parzialmente ricadenti nella zona agricola, rispetto ai quali i giudici hanno osservato che si trattava di opere di superficie contenuta, realizzate su un terreno che costituiva il giardino pertinenziale di un'abitazione privata e la cui futura utilizzazione per finalità propriamente agricole appariva improbabile.

Il balcone, essendo sospeso al primo piano, non comportava inoltre una trasformazione del suolo, mentre la terrazza al piano terreno poteva essere sostanzialmente assimilata a un intervento di pavimentazione e finitura degli spazi esterni.

Palazzo Spada ha quindi escluso le ragioni di incompatibilità urbanistica indicate dal Comune, avendo ritenuto che gli interventi non compromettessero l'utilizzazione agricola del terreno.

La conclusione va letta tenendo presenti le caratteristiche delle opere esaminate. La destinazione agricola continua infatti a essere disciplinata dalle previsioni dello strumento urbanistico e la possibilità di realizzare interventi accessori non dipende soltanto dalle loro dimensioni o dall'uso effettivo del terreno. Nella vicenda esaminata, tuttavia, il Collegio ha considerato anche la limitata trasformazione dei luoghi e l'assenza di una compromissione dell'utilizzazione agricola, escludendo che le circostanze contestate dall'amministrazione giustificassero il rigetto della domanda.

Distanze tra edifici: il giudice può disapplicare le NTA comunali?

Oltre che per la qualificazione delle opere come nuova costruzione, il Comune aveva negato la regolarizzazione della terrazza e del balcone perché realizzati a una distanza inferiore a 10 metri dall'edificio confinante, richiamando l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, che per i nuovi edifici nelle zone diverse dalla zona A stabilisce una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Le NTA comunali, però, contenevano una disposizione secondo cui nel calcolo delle distanze non dovevano essere computati balconi, cornicioni, gronde e pensiline con aggetto fino a 1,5 metri, previsione che il Comune non aveva applicato nel valutare gli interventi.

Il Consiglio di Stato ha affrontato il problema distinguendo la legittimità della disposizione comunale dalla possibilità per il giudice amministrativo di disapplicarla.

La compatibilità della norma contenuta nelle NTA con l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 avrebbe potuto essere discussa, come hanno riconosciuto gli stessi giudici, ma ciò non consentiva al Collegio di ignorare una disposizione dello strumento urbanistico generale che continuava a produrre i propri effetti.

Nella motivazione si legge infatti che: "uno strumento urbanistico generale integra un atto amministrativo generale, che il giudice amministrativo può annullare su impugnazione, ma non disapplicare d'ufficio". I giudici hanno quindi applicato le NTA comunali, sulla cui legittimità ed efficacia il privato aveva fatto affidamento, escludendo che la terrazza e il balcone violassero le distanze contestate dall'amministrazione.

Il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto l'efficacia della disposizione comunale senza però potere disapplicare d'ufficio una previsione dello strumento urbanistico generale che non sia stata annullata.

Diniego di sanatoria annullato: riesame entro 15 giorni

L'appello è stato accolto, con annullamentp degli atti impugnati, avendo i giudici ritenuto illegittime le ragioni con le quali il Comune aveva respinto la richiesta di regolarizzazione.

L'annullamento del diniego non ha comportato il rilascio diretto della sanatoria, dal momento che il Consiglio di Stato ha ordinato all'amministrazione di riesaminare l'istanza entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza, tenendo conto delle indicazioni contenute nella motivazione.

Il Comune dovrà quindi pronunciarsi nuovamente sulla domanda, senza poter riproporre le ragioni del precedente diniego ritenute illegittime.