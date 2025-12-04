Nella relazione che intercorre tra ordine di demolizione, sanatoria e decorsi procedimentali, la giurisprudenza ricorda costantemente che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria sospende l’efficacia della sanzione, perché l’Amministrazione deve prima verificare l’eventuale conformità dell’intervento.

Il paradosso potrebbe essere un utilizzo sproporzionato del mezzo, con una reiterazione strumentale delle istanze di sanatoria, presentate non per ottenere davvero un titolo, ma solo per impedire che la demolizione diventi esecutiva.

Ma è davvero sufficiente protocollare un’ulteriore istanza per impedire al Comune di procedere? E cosa succede quando il proprietario presenta una serie continua di istanze identiche nel tentativo di paralizzare l’azione repressiva?

Il TAR Lombardia, con la sentenza del 18 novembre 2025, n. 3735, interviene proprio su questo punto, riportando la questione nell’alveo della correttezza procedimentale e dell’effettività dell’azione amministrativa.

Sanatorie reiterate e ordine di demolizione: interviene il TAR

Il ricorrente era proprietario di un terreno con destinazioni mista, sul quale erano state realizzate in assenza di permesso diverse opere, comprendenti un accesso carraio, una tettoia, tratti di muro in calcestruzzo e altri manufatti con funzioni variabili tra sostegno e delimitazione.

Il Comune aveva adottato un primo ordine di demolizione nel 2019. Nel frattempo il privato aveva presentato più istanze di sanatoria, una delle quali (solo per l’accesso carraio) era stata accolta. Il TAR, nel 2022, aveva dichiarato improcedibile il ricorso relativo a quel primo atto, perché divenuto inefficace alla luce della domanda di sanatoria.

Successivamente l’Amministrazione aveva adottato una nuova ordinanza di ripristino, che il ricorrente ha impugnato sostenendo che un’ulteriore domanda di sanatoria, presentata nel maggio 2022 e riferita alle medesime opere, rendesse inefficace anche il nuovo ordine di demolizione.