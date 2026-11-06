Se l’immobile abusivo è sotto sequestro penale, il Comune può sanzionare chi non lo ha demolito entro novanta giorni? Tocca al proprietario chiedere il dissequestro per riuscire a demolire in tempo? E la sanzione, fino a 20.000 euro, va pagata comunque?

Chi riceve dal Comune l’ordine di demolire un’opera abusiva che il giudice penale ha appena posto sotto sequestro si trova davanti a due autorità che sembrano chiedergli cose opposte, e sullo sfondo resta la sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione, che nelle aree vincolate va irrogata nella misura massima.

Il Comune intima di abbattere entro un termine preciso, mentre il sequestro vieta di mettere mano al bene senza il via libera dell’autorità giudiziaria, e il nodo è capire come si combinino queste due regole quando i controlli successivi trovano il manufatto ancora in piedi.

Su questo intreccio fra procedimento edilizio e procedimento penale interviene il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8002 del 3 novembre 2026, che nella stessa vicenda affronta anche una questione che gli uffici incontrano di continuo, cioè quanto debba essere motivato il no a una sanatoria chiesta per una nuova costruzione.

Capannone sotto sequestro e ordine di demolizione: la vicenda

Al centro della controversia c’è un capannone in ferro e pannelli coibentati destinato a deposito, realizzato senza alcun titolo in una zona di rispetto inedificabile del piano regolatore sottoposta a vincolo paesaggistico e rilevato dall’ufficio tecnico comunale con un verbale del dicembre 2017. Pochi giorni dopo il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo delle opere e, all’inizio di gennaio 2018, il Comune ha ingiunto al proprietario di demolire entro novanta giorni, precisando che, in caso di sequestro, avrebbe dovuto chiederne lui il dissequestro per eseguire l’ordine.

A marzo il proprietario ha chiesto l’accertamento di conformità, allegando una relazione tecnica che riconosceva essa stessa il divieto di nuova edificazione nella zona. A novembre 2018 la Polizia municipale ha constatato che le opere erano ancora in piedi e a gennaio 2019 il Comune, accertata la mancata demolizione «nel termine intimato», ha irrogato la sanzione massima di 20.000 euro prevista per le aree vincolate; a giugno ha poi archiviato la domanda di sanatoria per silenzio-rigetto, richiamando il divieto di nuove costruzioni e ampliamenti nella zona.

Il proprietario si è rivolto al TAR Campania, contestando la sanzione per la mancata comunicazione di avvio del procedimento, per l’impossibilità di demolire a causa del sequestro e per l’incompetenza del responsabile del settore tecnico, e il diniego perché non indicava le norme ostative. Il TAR ha respinto tutto, ritenendo tra l’altro che spettasse al destinatario dell’ordine chiedere il dissequestro.

Sanzione per inottemperanza e sequestro penale: cosa prevede la legge

Il perimetro normativo della vicenda è segnato dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che per le opere realizzate senza permesso di costruire impone l’ingiunzione a demolire e, decorsi inutilmente novanta giorni, l’acquisizione gratuita di diritto del bene e dell’area di sedime. Il comma 4-bis aggiunge che l’autorità, «constatata l’inottemperanza», irroga una sanzione da 2.000 a 20.000 euro, sempre nella misura massima per gli abusi sulle aree e sugli edifici indicati dall’art. 27, comma 2, tra cui quelli soggetti a vincolo di inedificabilità o a tutela paesaggistica.

Sul versante penale, il sequestro preventivo previsto dall’art. 321 del codice di procedura penale sottrae il bene alla libera disponibilità del titolare, che non può intervenirvi senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, pena i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sequestrate e di violazione di sigilli puniti dagli artt. 334 e 349 del codice penale. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che il sequestro sia revocato, a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato, quando ne vengono meno le condizioni.

Quanto alla sanatoria, l’art. 36 del Testo Unico Edilizia, che dopo il Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) riguarda gli interventi in assenza di titolo o in totale difformità, ammette l’accertamento di conformità solo se l’opera rispetta la disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda (c.d. doppia conformità), e impone al Comune di pronunciarsi con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Sequestro penale e inottemperanza: perché la sanzione richiede un adempimento esigibile

Il punto fermo da cui partono i giudici è il principio affermato dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 16/2023), secondo cui le misure conseguenti all’inottemperanza hanno natura sanzionatoria e presuppongono un’inerzia imputabile, per cui non operano quando impedimenti oggettivi hanno reso impossibile adempiere nel termine. Anche la sanzione pecuniaria presuppone allora un’inottemperanza in senso giuridico, cioè un termine decorso inutilmente quando la demolizione era esigibile, e la «constatazione» richiesta dal comma 4-bis non può ridursi alla verifica che il manufatto sia ancora in piedi, ma deve estendersi all’esigibilità dell’adempimento nel periodo considerato.

Il sequestro penale è uno di questi impedimenti. Finché dura, l’adempimento non è giuridicamente esigibile e il termine non decorre, restando differito al momento del dissequestro, secondo un orientamento già espresso, tra le altre, da Consiglio di Stato (sentenze n. 767/2026 e n. 638/2024).

Non è condivisibile, invece, la tesi del TAR sull’onere di chiedere il dissequestro. Richiamando Consiglio di Stato (sentenza n. 64/2026), i giudici d’appello osservano che essa impone al responsabile un obbligo non previsto dalla legge e pregiudica il suo diritto costituzionale di difesa nel procedimento penale, che può essere esercitato, del tutto legittimamente, anche con una strategia incompatibile con quell’istanza.

Nel caso esaminato il sequestro, riconosciuto dallo stesso Comune, precedeva di pochi giorni l’ingiunzione, ma l’ordinanza si è limitata a contare novanta giorni dalla notifica e a constatare che a novembre 2018 le opere esistevano ancora, senza accertare se e quando il sequestro fosse cessato e se, da quel momento, il termine per demolire fosse decorso inutilmente. La sanzione è quindi illegittima per difetto di istruttoria su un dato necessario al giudizio di imputabilità, e la fondatezza di questo profilo consente di assorbire le altre censure.

Diniego di accertamento di conformità: quando la motivazione basta

Diverso è l’esito sul diniego di sanatoria, dove il motivo è infondato. Il provvedimento che chiude l’accertamento di conformità è vincolato e richiede soltanto la motivazione sulla corrispondenza, o meno, dell’opera alle prescrizioni vigenti nei due momenti rilevanti, come ricorda Consiglio di Stato (sentenza n. 2660/2023). L’obbligo di motivazione, precisa Consiglio di Stato (sentenza n. 6028/2021), è soddisfatto quando l’atto rende intelligibile il contrasto con la disciplina urbanistica, così da consentire all’interessato di contestarlo.

Pur presentandosi come archiviazione per silenzio-rigetto, l’atto impugnato esprimeva una valutazione negativa e ne indicava la ragione, ovvero il divieto di nuove costruzioni e ampliamenti nella zona, riferito a una domanda che riguardava proprio una nuova costruzione in un’area che la stessa relazione del richiedente collocava in quella zona. Prescrizione e contrasto erano dunque riconoscibili, e la destinazione a deposito non incide su quel contrasto.

Il proprietario, del resto, ha denunciato soltanto l’insufficienza formale della motivazione, senza contestare la classificazione dell’area, l’applicabilità del divieto o la natura di nuova costruzione dell’opera, per cui la mancanza della doppia conformità resta incontestata e trova conferma nei documenti da lui stesso prodotti.

Sanzione da 20.000 euro annullata: cosa deve verificare il Comune

Guardata con gli occhi del tecnico comunale, la pronuncia sposta il baricentro dell’istruttoria dal sopralluogo al fascicolo penale. In pratica, prima di firmare la sanzione l’ufficio deve acquisire presso l’autorità giudiziaria lo stato del sequestro e la data dell’eventuale revoca, e far partire da lì il termine per demolire; il verbale che fotografa le opere ancora esistenti resta il punto di partenza, ma da solo non dice nulla sull’imputabilità dell’inerzia.

Sul fronte del proprietario, la decisione si salda con quanto LavoriPubblici.it ha già riportato nell’approfondimento sulla Plenaria in materia di inottemperanza, dove, a proposito dell’acquisizione, la non imputabilità dell’inottemperanza va dedotta e comprovata da chi la invoca. Le due regole convivono senza attrito, perché al proprietario conviene far valere e documentare subito il sequestro, mentre al Comune spetta verificare se e quando sia venuto meno; qui il sequestro era stato fatto valere fin dal primo grado e il Comune ne aveva contestato soltanto la rilevanza.

La decisione è coerente anche con l’articolo sul termine per demolire un immobile sotto sequestro, dove Consiglio di Stato (sentenza n. 5529/2023) faceva già decorrere i novanta giorni dal dissequestro, riconducendolo all’iniziativa della difesa o della magistratura inquirente, in linea con l’art. 321, comma 3; resta invece superata la tesi del TAR riportata in quell’articolo sull’onere del privato di sollecitarlo.

La comunicazione di avvio del procedimento e la competenza del responsabile del settore tecnico, invece, non sono state in realtà decise, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul difetto di istruttoria.

Inottemperanza all’ordine di demolizione: cosa cambia per Comuni e proprietari

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello e, in parziale riforma della sentenza del TAR, ha annullato l’ordinanza che irrogava la sanzione pecuniaria, confermando invece il rigetto dei motivi aggiunti contro il diniego di sanatoria.

L’annullamento non chiude la partita, perché i giudici fanno salvo il nuovo esercizio del potere sanzionatorio, previa verifica dei presupposti. Il proprietario guadagna tempo, non un’esenzione. Sul versante della sanatoria, chi impugna un diniego sintetico deve misurarsi con la sostanza, perché la sola censura formale non regge quando il contrasto con la disciplina di zona è riconoscibile.

Con la gemella sentenza n. 8001/2026 dello stesso giorno, che applica gli stessi principi a un’abitazione in cemento armato, la decisione consolida la linea tracciata dalla Plenaria. In questa lettura la sanzione non colpisce il manufatto che resiste, ma chi avrebbe potuto abbatterlo e non lo ha fatto.

Sequestro penale e ordine di demolizione: le domande più frequenti

Il sequestro penale blocca il termine di 90 giorni per demolire?

Sì. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 8002/2026), finché il bene resta sotto sequestro la demolizione non è giuridicamente esigibile, per cui il termine per ottemperare all’ordine non decorre e resta differito al momento del dissequestro.

Il proprietario è obbligato a chiedere il dissequestro per evitare la sanzione?

No. Per il Consiglio di Stato (sentenza n. 8002/2026) la legge non prevede questo obbligo, che potrebbe anche pregiudicare il diritto di difesa nel procedimento penale. Il proprietario può chiedere la revoca del sequestro, ma finché il vincolo dura la mancata demolizione non gli è imputabile.

Annullata la sanzione, il Comune può irrogarla di nuovo?

Sì, ma solo dopo averne verificato i presupposti. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8002/2026) fa salvo il nuovo esercizio del potere sanzionatorio, che richiede anzitutto di accertare se e quando il sequestro sia cessato e se da quel momento il termine per demolire sia decorso inutilmente.