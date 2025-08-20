Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
SCA, ecco le indicazioni per le modifiche alla modulistica per l’agibilità

Approvato dalla Conferenza Unificata il nuovo modello nazionale aggiornato al “Salva Casa” con le deroghe sui requisiti igienico-sanitari

di Redazione tecnica - 20/08/2025

La Conferenza Unificata del 30 luglio 2025 (Rep. atti n. 92/CU) ha approvato l’aggiornamento del modulo unificato e standardizzato per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), già adottato nel 2017, adeguandolo alle novità introdotte dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa).

L’intervento si concentra in particolare sull’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che introducono nuove deroghe ai parametri dimensionali minimi e prevedono specifiche modalità di asseverazione da parte dei professionisti.

Le novità introdotte nel modello SCA

L’Allegato 1 all’Accordo modifica la Sezione B del modulo (“Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”) introducendo un riquadro dedicato ai casi previsti dai nuovi commi 5-bis e 5-ter.

In concreto, il tecnico potrà dichiarare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità anche in presenza di:

  • altezza interna non inferiore a 2,40 m (rispetto ai 2,70 m ordinari);
  • superficie minima dell’alloggio monostanza pari ad almeno:
    • 20 mq per una persona (anziché 28 mq);
    • 28 mq per due persone (anziché 38 mq).

Tali unità devono soddisfare il requisito di adattabilità (D.M. 14 giugno 1989, n. 236) e rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:

  • recupero edilizio con miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
  • ristrutturazione con soluzioni alternative idonee a garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate rispetto al numero di occupanti.

Per i casi disciplinati dal comma 5-quater, il professionista dovrà indicare il riferimento normativo o il provvedimento che stabilisce i requisiti igienico-sanitari vigenti.

Tempistiche di adeguamento

L’Accordo fissa scadenze precise:

  • per le Regioni: entro il 30 settembre 2025, adeguamento dei contenuti informativi dei moduli unificati in base alle normative regionali;
  • per i Comuni: entro il 30 ottobre 2025, obbligo di adozione della nuova modulistica.
