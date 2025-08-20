SCA, ecco le indicazioni per le modifiche alla modulistica per l’agibilità
Approvato dalla Conferenza Unificata il nuovo modello nazionale aggiornato al “Salva Casa” con le deroghe sui requisiti igienico-sanitari
La Conferenza Unificata del 30 luglio 2025 (Rep. atti n. 92/CU) ha approvato l’aggiornamento del modulo unificato e standardizzato per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), già adottato nel 2017, adeguandolo alle novità introdotte dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa).
L’intervento si concentra in particolare sull’art. 24, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che introducono nuove deroghe ai parametri dimensionali minimi e prevedono specifiche modalità di asseverazione da parte dei professionisti.
Le novità introdotte nel modello SCA
L’Allegato 1 all’Accordo modifica la Sezione B del modulo (“Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato”) introducendo un riquadro dedicato ai casi previsti dai nuovi commi 5-bis e 5-ter.
In concreto, il tecnico potrà dichiarare la conformità del progetto ai fini dell’agibilità anche in presenza di:
- altezza interna non inferiore a 2,40 m (rispetto ai 2,70 m ordinari);
- superficie minima dell’alloggio monostanza pari ad almeno:
- 20 mq per una persona (anziché 28 mq);
- 28 mq per due persone (anziché 38 mq).
Tali unità devono soddisfare il requisito di adattabilità (D.M. 14 giugno 1989, n. 236) e rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:
- recupero edilizio con miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
- ristrutturazione con soluzioni alternative idonee a garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate rispetto al numero di occupanti.
Per i casi disciplinati dal comma 5-quater, il professionista dovrà indicare il riferimento normativo o il provvedimento che stabilisce i requisiti igienico-sanitari vigenti.
Tempistiche di adeguamento
L’Accordo fissa scadenze precise:
- per le Regioni: entro il 30 settembre 2025, adeguamento dei contenuti informativi dei moduli unificati in base alle normative regionali;
- per i Comuni: entro il 30 ottobre 2025, obbligo di adozione della nuova modulistica.
Documenti AllegatiAccordo Conferenza Unificata 30 luglio 2025, n. 92/CU
