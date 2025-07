Cambia la SCA: la Conferenza Unificata del 30 luglio 2025 approva l’aggiornamento della modulistica per la segnalazione certificata di agibilità. Le novità derivano dalle modifiche all’art. 24 del Testo Unico Edilizia, introdotte dalla legge “Salva Casa” (n. 105/2024).

Le novità approvate in Conferenza Unificata

Nel corso della seduta ordinaria del 30 luglio 2025, la Conferenza Unificata ha dato il via libera all’accordo – previsto dall’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 281/1997 – per l’adeguamento della modulistica edilizia relativa alla segnalazione certificata di agibilità (SCA), in coerenza con le recenti modifiche legislative.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di aggiornamento degli strumenti unificati per l’edilizia, già avviato con l’Accordo della Conferenza Unificata 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/UE), con il quale erano stati rivisti i moduli per SCIA, permesso di costruire, SCIA alternativa e CILA. Restava fuori la modulistica per la SCA, ora completata con l’accordo del 30 luglio.