Una SCIA alternativa al permesso di costruire può essere utilizzata per interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento? La disciplina della ristrutturazione edilizia introdotta dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) consente davvero di qualificare come ristrutturazione ciò che, di fatto, appare come una nuova costruzione? E ancora, il Comune può dichiarare improcedibile la dichiarazione di efficacia di una SCIA alternativa a permesso di costruire quando ritiene che l’intervento non rientri nel perimetro della ristrutturazione?

SCIA alternativa per demolizione e ricostruzione: la sentenza del TAR Lombardia

Sono domande a cui, guarda caso, risponde il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, con la sentenza n. 2757 del 23 luglio 2025, ha risposto ad un ricorso presentato per l’annullamento di un provvedimento del Comune di Milano che aveva dichiarato improcedibile una dichiarazione di efficacia di una SCIA alternativa a permesso di costruire – art. 23, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – presentata per avviare un intervento di:

demolizione di un immobile di due piani fuori terra suddiviso in due unità immobiliari autonome di cui la prima, al piano terra, ad uso autorimessa e la seconda, al piano primo, ad uso residenziale;

e ricostruzione al suo posto di una palazzina ad uso residenziale di cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato, composta da otto appartamenti e da sette posti auto pertinenziali.

Il privato aveva qualificato tale intervento come “ristrutturazione edilizia”, sostenendo che la disciplina introdotta dal D.L. 76/2020 consentisse demolizioni e ricostruzioni con diversa sagoma e caratteristiche. Il Comune, invece, aveva ricondotto l’intervento nell’ambito della nuova costruzione, non consentita in base agli indici del Piano di Governo del Territorio. In particolare, secondo il Comune, considerato che l’intervento non potrebbe essere qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia ma dovrebbe essere qualificato come nuova costruzione, non risulterebbe rispettato il parametro relativo alla superficie coperta previsto dall’art. 21, comma nono, lettera b), della NA del Piano delle Regole del PGT che, per le nuove costruzioni, deve essere inferiore al 60% della superficie fondiaria.

Il nodo della questione, dunque, è relativo alla qualificazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione come “ristrutturazione edilizia” o “nuova costruzione”.