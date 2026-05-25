In caso di variante a un intervento realizzato con SCIA alternativa al permesso di costruire è sufficiente una normale SCIA? Oppure, in assenza di una previsione espressa, ogni modifica richiede necessariamente un nuovo permesso di costruire? E ancora: la SCIA alternativa deve essere considerata, sotto il profilo degli effetti giuridici, equivalente al permesso di costruire?

Sono queste le domande formulate da Inarsind Sicilia a cui ha risposto il Dipartimento regionale dell’Urbanistica della Regione Siciliana con la risposta n. 7842 del 20 maggio 2026, che tratta un tema che ha generato diversi dubbi applicativi tra tecnici e sportelli unici edilizi. Il problema nasce dal fatto che la disciplina regionale delle varianti non essenziali richiama espressamente il permesso di costruire, senza menzionare in modo diretto gli interventi realizzati mediante SCIA alternativa.

Il quesito posto da Inarsind Sicilia

La richiesta di chiarimento parte da una questione molto pratica: capire quale titolo edilizio utilizzare quando un intervento eseguito mediante SCIA alternativa al permesso di costruire necessita di modifiche in corso d’opera che non sembrano integrare una variazione essenziale.

Nel quesito viene evidenziato che l’art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, come recepito dalla Legge regionale n. 16/2016, disciplina le varianti non essenziali ai permessi di costruire consentendo il ricorso alla SCIA quando le modifiche non incidono sugli elementi essenziali dell’intervento. Tuttavia, la normativa non contiene un riferimento espresso alle varianti relative a interventi eseguiti mediante SCIA alternativa.

Da qui il dubbio interpretativo posto da Inarsind Sicilia: se la SCIA alternativa produce effetti sostanzialmente equipollenti al permesso di costruire, allora anche le varianti non essenziali relative a tali interventi dovrebbero poter essere gestite mediante SCIA.

Il quadro normativo tra Testo Unico Edilizia e disciplina siciliana

Per comprendere la portata della risposta dell’Assessorato occorre partire dal sistema delineato dal d.P.R. n. 380/2001 e, soprattutto, dal suo recepimento nell’ordinamento regionale siciliano attraverso la Legge regionale n. 16/2016, che ha introdotto una disciplina non coincidente in modo integrale con quella statale.

In Sicilia, infatti, gli artt. 22 e 23 del Testo Unico Edilizia sono stati recepiti con modifiche dall’art. 10 della Legge regionale n. 16/2016, che disciplina sia gli interventi realizzabili mediante SCIA sia quelli eseguibili mediante SCIA alternativa al permesso di costruire.

In particolare, il comma 2 dell’art. 10 della Legge regionale n. 16/2016 prevede che siano realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che comportano modifiche della destinazione d’uso urbanisticamente non rilevanti e che non alterano la sagoma dell’edificio nei casi sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, fermo restando il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Lo stesso art. 10, al comma 3, stabilisce inoltre che sono realizzabili mediante SCIA e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista anche le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, purché risultino conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano stati acquisiti gli eventuali atti di assenso richiesti dalla normativa di settore.

La disciplina regionale siciliana individua poi, al comma 6 del medesimo art. 10, gli interventi realizzabili mediante SCIA alternativa al permesso di costruire, tra cui alcune ipotesi di ristrutturazione edilizia, gli interventi disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, le opere di recupero volumetrico a fini abitativi e alcune opere di completamento relative a interventi non ultimati nei termini del permesso di costruire.

È proprio all’interno di questo assetto normativo che si colloca il quesito posto da Inarsind Sicilia. La disciplina regionale regola infatti in modo espresso le varianti ai permessi di costruire, ma non contiene un riferimento specifico alle varianti relative a interventi realizzati mediante SCIA alternativa. Da qui il dubbio interpretativo sottoposto all’Assessorato regionale dell’Urbanistica.

Varianti alla SCIA alternativa: cosa chiarisce la Regione Siciliana

Nella risposta fornita a Inarsind Sicilia, il Dipartimento regionale dell’Urbanistica afferma un principio particolarmente rilevante sotto il profilo operativo: la SCIA alternativa al permesso di costruire, nei casi previsti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, costituisce un titolo abilitativo con gli stessi effetti giuridici del permesso di costruire.

Da questa premessa, il Dipartimento regionale ritiene possibile utilizzare anche per le varianti relative a interventi realizzati mediante SCIA alternativa la procedura prevista dall’art. 10 della Legge regionale n. 16/2016 per le varianti ai permessi di costruire.

Il chiarimento assume rilievo perché la disciplina regionale regola espressamente le varianti ai permessi di costruire ma non contiene un riferimento specifico alle varianti relative a interventi eseguiti mediante SCIA alternativa.

La risposta dell’Assessorato valorizza quindi gli effetti giuridici attribuiti dalla normativa alla SCIA alternativa al permesso di costruire.

Naturalmente ciò non significa che qualsiasi modifica progettuale possa essere gestita mediante SCIA.

Il punto centrale resta infatti il rispetto delle condizioni previste dall’art. 10 della Legge regionale n. 16/2016 e l’assenza di variazioni essenziali ai sensi dell’art. 12 della stessa legge regionale. La possibilità di utilizzare la SCIA in variante richiede quindi una verifica tecnica particolarmente attenta sulla natura delle modifiche introdotte rispetto all’intervento originario.

Quando tali condizioni non risultano rispettate, secondo il chiarimento regionale, occorre presentare un permesso di costruire.

La risposta del Dipartimento precisa inoltre che resta ferma la competenza comunale in materia edilizia. Il parere regionale costituisce quindi un importante riferimento interpretativo, ma la valutazione del singolo caso concreto continua a dipendere dalle verifiche del Comune competente, dalla disciplina urbanistica applicabile e dalla natura effettiva della variante proposta.

SCIA alternativa e varianti non essenziali: le conclusioni operative per i tecnici

Dal punto di vista operativo, il chiarimento della Regione Siciliana contribuisce a rafforzare una lettura coerente del sistema dei titoli edilizi delineato dal d.P.R. n. 380/2001 e recepito dalla Legge regionale n. 16/2016.

Il principio che emerge dalla risposta dell’Assessorato è che la SCIA alternativa al permesso di costruire viene considerata dal Dipartimento regionale titolo avente gli stessi effetti giuridici del permesso di costruire anche ai fini della valutazione delle varianti disciplinate dall’art. 10 della Legge regionale n. 16/2016.

Per i professionisti questo significa poter ricorrere alla SCIA anche per determinate modifiche progettuali relative a interventi realizzati mediante SCIA alternativa, senza che si renda automaticamente necessario il ricorso al permesso di costruire.

Resta però fermo un aspetto fondamentale: la variante deve rispettare tutti i presupposti previsti dalla disciplina regionale e non deve configurare una variazione essenziale. Proprio su questo punto continuerà a concentrarsi la valutazione tecnica degli uffici comunali e dei professionisti incaricati.