L'analisi del Consiglio di Stato

Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha sottolineato come il TAR, nella sentenza di primo grado, avesse correttamente rilevato il superamento dei termini per l’esercizio del potere inibitorio ex art. 19 della legge n. 241/1990.

La verifica preventiva connessa alla SCIA deve infatti svolgersi entro i tempi stabiliti e il decorso del tempo consolida una ragionevole certezza dei diritti maturati da cittadini e imprese.

Quest'attività va però distinta da quella, più ampia, di controllo sul territorio in capo all’amministrazione.

Secondo i giudici, la fattispecie non riguardava lavori legittimamente eseguibili confidando nel silenzio dell’amministrazione, né la tutela dell’affidamento incolpevole del privato.

Il caso atteneva invece a una rappresentazione giuridica non veritiera, nella quale si è sovrapposto un dato formale (la SCIA) a una realtà fattuale mai modificata.

In altri termini, non si era in presenza di lavori eseguiti e “consolidati” dal decorso del tempo, ma di un immobile rimasto invariato, utilizzato però come se fosse già stato trasformato, sia sul piano catastale sia su quello civilistico e amministrativo.

In questo scenario, il Consiglio di Stato afferma che:

la falsità della rappresentazione dello stato dei luoghi è elemento dirimente;

dello stato dei luoghi è elemento dirimente; tale falsità non richiede ulteriori accertamenti, essendo stata di fatto ammessa dallo stesso interessato;

il decorso dei termini dell’art. 19 diventa irrilevante, perché non può essere invocato per cristallizzare una situazione giuridica artificiale e non corrispondente alla realtà fisica dell’immobile.

Ne discende la legittimità degli interventi interdittivi sulle SCIA, anche a prescindere dai presupposti tipici dell’autotutela.