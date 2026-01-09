SCIA e annullamento d’ufficio oltre i termini: chiarimenti dal Consiglio di Stato
In una recente sentenza, Palazzo Spada ribadisce che l’amministrazione può intervenire oltre i termini previsti dalla legge n. 241/1990 in presenza di dichiarazioni non veritiere
Conclusioni
L’appello è stato accolto, con conseguente riforma della sentenza del TAR, chiarendo che il superamento dei termini previsti dall’art. 19 della legge n. 241/1990 non rende automaticamente intangibili gli effetti di una SCIA quando questi si siano formati su presupposti non veritieri.
I limiti temporali posti a tutela dell’affidamento non possono essere invocati per consolidare una rappresentazione giuridica artificiale, scollegata dalla realtà materiale dell’immobile. In presenza di una divergenza evidente tra stato dei luoghi e quanto dichiarato, l’amministrazione non è chiamata a “rassegnarsi” all’inefficacia del proprio controllo, ma può intervenire anche oltre i termini ordinari, senza che ciò comporti un automatico ricorso allo schema tipico dell’autotutela ex art. 21-nonies.
La SCIA non è uno strumento neutro, ma presuppone una rappresentazione fedele e completa dello stato dei luoghi. Quando questa condizione viene meno, viene meno anche la base su cui può formarsi un affidamento giuridicamente tutelabile.
Va quindi sempre prestata particolare attenzione al rapporto tra stato di fatto, rappresentazione catastale e titoli edilizi. Anticipare sul piano documentale trasformazioni non ancora realizzate espone non solo il privato, ma anche il professionista, a conseguenze rilevanti sul piano amministrativo e contenzioso.
I termini procedimentali non possono tradursi nella legittimazione di situazioni fondate su dati non corrispondenti alla realtà: la tutela dell’affidamento opera solo quando l’affidamento è incolpevole e si fonda su presupposti veri.
