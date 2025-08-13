Quali limiti incontra l’utilizzo della SCIA in contrasto con lo strumento urbanistico? È sufficiente il possesso di un titolo edilizio per esercitare attività in difformità dalla destinazione convenzionale? E quali margini residuano per la tutela dell’affidamento in caso di avvio dell’attività?

Il contesto della vicenda: convenzione urbanistica e mutamento d’uso

Domande molto interessanti – soprattutto alla luce delle “semplificazioni” previste dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) – a cui ha provato a dare risposta il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 6127 del 14 luglio 2025, è intervenuto su un delicato caso di utilizzo alternativo di un immobile rispetto alla destinazione d’uso prevista dal permesso che ne aveva legittimato l’edificazione. In particolare, il nodo da sciogliere è stato un provvedimento con cui un’amministrazione comunale ha disposto la cessazione di un’attività ricettiva esercitata in forza di una SCIA, rilevando la mancanza di legittimità edilizio-urbanistica dell’immobile e la violazione di una convenzione attuativa.

Il caso prende le mosse dalla trasformazione di una foresteria destinata a ospitare atleti in una struttura alberghiera, in difformità rispetto alla destinazione funzionale e urbanistica prevista dallo strumento urbanistico generale (zona F1 - attrezzature pubbliche) e dalla convenzione stipulata tra Comune e privato per l’attuazione dell’intervento.

Entrando nel dettaglio, l’appellante ed il Comune avevano stipulato una convenzione finalizzata all’edificazione di un impianto sportivo ad uso pubblico, costituito da una piscina scoperta e due palestre coperte con annessi spazi amministrativi e servizi, una foresteria ad esclusivo utilizzo sportivo, un’area verde come giardino pensile a servizio della piscina con annesso bar e punto ristoro, terrazzi di copertura attrezzati a verde, un parcheggio privato stanziale non pertinenziale, un’area archeologica a livello interrato.

Con successiva SCIA, la società segnalava al SUAP l’apertura di un’azienda ricettiva alberghiera con 13 camere per un totale di 42 posti letto. Il tutto – come dichiarato in sede di SCIA e nella relazione tecnica asseverata allegata – in un immobile il cui stato era legittimato dal permesso di costruire rilasciato dal Comune.

A seguito di sopralluoghi, il Comune adotta l’ordinanza di cessazione dell’attività impugnata, in quanto:

l’immobile “è privo della legittimità urbanistica, giacché non supportato da titoli edilizi”;

la destinazione albergo non è compatibile con la disciplina urbanistica vigente;

in violazione della convenzione stipulata e dello strumento urbanistico “anziché sfruttare la residenza per atleti come servizio accessorio per l’impianto sportivo, questa è utilizzata con destinazione attività ricettiva alberghiera, avendo a disposizione 13 camere per un totale di 46 posti letto”.

Inoltre, venivano accertate plurime difformità urbanistico-edilizie a cui il ricorrente rispondeva con la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità (sanatoria edilizia) ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 (dopo l’emanazione del provvedimento impugnato), che il Comune riscontrava con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

In primo grado, il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento del Comune è stato rigettato. Quindi il ricorso al Consiglio di Stato che, però, ha confermato la legittimità del provvedimento con cui l’amministrazione comunale ha disposto la cessazione dell’attività ricettiva esercitata in forza di una SCIA e ha rilevato la mancanza di legittimità edilizio-urbanistica dell’immobile e la violazione di una convenzione attuativa.