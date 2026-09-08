Negli anni l'attività del legislatore ha spostato le verifiche edilizie della pubblica amministrazione dal momento che precede l'intervento a quello che lo segue. Dalla dichiarazione di inizio attività (DIA) alla segnalazione certificata (SCIA), il baricentro si è progressivamente spostato dall'autorizzazione preventiva, richiesta nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, al controllo successivo, con termini sempre più stretti per l'ufficio e un'autoresponsabilità sempre più larga in capo al privato.

A seguito di questo cambio di paradigma, il tempo per attivare l'annullamento d'ufficio dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 è stato ridotto a sei mesi dalla Legge n. 182/2025, nella dichiarata logica di dare stabilità alle posizioni ormai consolidate.

Tutto questo impianto, però, poggia su una condizione che la giustizia amministrativa ricorda più spesso di quanto dovrebbe. Una SCIA edilizia incompleta non produce alcun titolo abilitativo tacito e il decorso dei termini di controllo non basta a consolidare l'intervento realizzato sulla base di quella dichiarazione.

Chi ha costruito contando sul tempo trascorso può ritrovarsi, anni dopo, con opere trattate come prive di titolo, senza che lo mettano al riparo la fine dei lavori, i controlli passati senza rilievi o il lungo silenzio dell'ufficio.

Un assunto confermato nuovamente dal TAR Lazio con la sentenza n. 14178 del 6 agosto 2026, che riconosce ai poteri di verifica del Comune un respiro assai più largo dei termini ordinari ogni volta che la contestazione investe l'esattezza di ciò che il tecnico ha asseverato.

SCIA incompleta e poteri del Comune, com'è nato il contenzioso

La vicenda nasce da una denuncia di inizio attività del maggio 2017, riferita a un appartamento al piano terra di un edificio condominiale e presentata per realizzare un ampliamento con le premialità volumetriche della legge regionale sul Piano Casa. Nella pratica era stato dichiarato che l'unità immobiliare era dotata di specifica autonomia funzionale, requisito che nella disciplina regionale consente di beneficiare integralmente dell'incremento e di prescindere dal progetto unitario esteso all'intero edificio.

Otto anni più tardi alcuni proprietari delle altre unità dello stabile sono venuti a conoscenza dell'avvio dei lavori e, ottenuto l'accesso agli atti, hanno appreso che l'intervento consisteva in un nuovo volume esterno adiacente al fabbricato e collegato all'unità abitativa preesistente.

Nell'ottobre 2025 hanno quindi presentato al Comune un'istanza-diffida per sollecitare i poteri di controllo e vigilanza e, se del caso, l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia del titolo. Contestavano che l'autonomia funzionale potesse fondarsi su un cancello pedonale aperto sul solo giardino di pertinenza, dal momento che all'abitazione si accederebbe, come per le altre unità, dall'androne condominiale; lamentavano l'assenza del progetto unitario, trattandosi di opera incidente sul prospetto e sulle parti comuni; deducevano infine il mancato rispetto delle distanze.

Pochi giorni dopo i tecnici comunali hanno svolto un sopralluogo, seguito da una relazione interna che i ricorrenti hanno conosciuto soltanto mesi più tardi con un nuovo accesso agli atti e da una richiesta di chiarimenti al professionista della proprietaria, senza che sull'istanza intervenisse alcun provvedimento espresso. Di qui il ricorso avverso il silenzio, al quale la controinteressata ha opposto il tempo trascorso e l'esaurimento dei poteri di verifica, mentre il Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere per l'attività istruttoria nel frattempo svolta.

Quali norme regolano i controlli del Comune sulla SCIA edilizia

Per comprendere la decisione dei giudici di primo grado, è necessario inquadrare bene la normativa di riferimento. La SCIA, e prima di essa la DIA, è un atto del privato e non un provvedimento dell'amministrazione. Chi la presenta autocertifica i presupposti di fatto e di diritto che rendono l'attività ammessa dalla legge, assumendo su di sé la responsabilità di quanto dichiara.

A fronte di questa semplificazione l'art. 19 della Legge n. 241/1990 conserva all'ufficio un potere di verifica con atti inibitori, che in edilizia il comma 6-bis comprime da 60 a 30 giorni. Scaduto quel termine resta la sola strada dell'autotutela, con il rinvio alle condizioni dell'art. 21-nonies, il cui termine per la SCIA decorre dalla scadenza del controllo ordinario e va qui letto nel testo applicabile ratione temporis, ben più ampio dei sei mesi odierni.

Lo stesso comma 6-bis fa però salva la vigilanza urbanistico-edilizia del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il cui art. 27 affida al dirigente comunale un potere-dovere di controllo che la lettura consolidata considera non soggetto a consumazione.

Al terzo che si ritiene leso l'art. 19 riserva una sola via, quella di sollecitare le verifiche dell'amministrazione e, in caso di inerzia, di agire contro il silenzio con il rito dell'art. 117 del Codice del processo amministrativo, che consente al giudice di ordinare all'ente di provvedere entro un termine.

Perché una SCIA incompleta non produce il titolo abilitativo tacito

Alla luce di questo quadro i giudici ribadiscono che il presupposto indefettibile perché una segnalazione produca effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni che contiene. Quando la contestazione del terzo non investe un profilo meramente valutativo ma l'esattezza di quanto autocertificato, il decorso del tempo non consuma il potere, perché davanti a una dichiarazione inesatta o incompleta all'amministrazione spetta comunque di inibire l'attività segnalata, in coerenza con la lettura ormai consolidata della segnalazione come atto soggettivamente e oggettivamente privato.

Da qui il passaggio più netto della pronuncia, che i giudici affidano a un precedente della giurisprudenza amministrativa. Una segnalazione incompleta non è idonea a costituire un valido ed efficace titolo abilitativo tacito, con la conseguenza che l'intervento avviato o compiuto risulta eseguito in assenza dei presupposti di legge e le opere si qualificano abusive perché prive del relativo titolo edilizio. Non si discute quindi di un titolo annullabile entro un termine, ma di un titolo che non è mai venuto ad esistenza.

Un secondo passaggio riguarda il peso degli atti compiuti dagli uffici dopo l'esposto. Il sopralluogo, la relazione interna e la richiesta di chiarimenti al progettista restano atti istruttori, non indirizzati agli istanti e privi di contenuto decisorio, per cui non esprimono una determinazione conclusiva e non fanno venire meno l'interesse al ricorso. Nel caso deciso quei documenti dicevano anzi l'opposto di quanto sostenuto dalle difese, perché davano conto di verifiche ancora aperte sull'autonomia funzionale e sulla legittimità dell'accesso pedonale. Ne discende che il procedimento aperto su impulso del terzo non può dirsi concluso e va definito con un provvedimento espresso, restando fermi in capo all'ufficio i poteri-doveri di vigilanza e di repressione edilizia.

Autonomia funzionale e progetto unitario, cosa deve verificare il tecnico

Dal punto di vista tecnico tutto si gioca su una qualificazione dichiarata in pratica, quella che apriva la porta al regime derogatorio. L'autonomia funzionale, nella lettura della circolare regionale esplicativa invocata dalle parti, si lega alla presenza di un accesso dall'esterno del fabbricato, e nel caso deciso gli uffici hanno dato atto di non aver ricevuto alcun titolo edilizio idoneo a legittimare il cancello pedonale posto a fondamento del requisito.

Una simile qualificazione, però, non è stata in realtà decisa, perché il giudizio si è arrestato prima, sul terreno dell'obbligo di provvedere, e la valutazione sulla premialità e sul progetto unitario resta affidata all'ufficio comunale. Per chi redige la pratica un'indicazione operativa c'è comunque, dal momento che il requisito che apre alla deroga va documentato con i titoli e non soltanto asseverato, a partire dalla legittimità dell'accesso su cui si fonda.

Sul piano sistematico, e anche se la pronuncia non lo affronta, questa impostazione si riflette sulla verifica dello stato legittimo prevista dall'art. 9-bis del Testo Unico Edilizia, perché un titolo tacito mai formatosi non può reggere la legittimità dell'organismo edilizio e il problema tende a emergere nel momento peggiore, davanti al notaio.

Controlli sulla SCIA dopo anni, cosa cambia per tecnici e proprietari

In conclusione, il TAR Lazio ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza-diffida, e ha ordinato al Comune di pronunciarsi con un provvedimento espresso e motivato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione.

La postura che la decisione impone è quella di trattare la segnalazione non come un lasciapassare che si rafforza invecchiando, ma come un'assunzione di responsabilità la cui tenuta dipende da ciò che è stato scritto e allegato il giorno del deposito. Per chi si ritiene leso dall'intervento del vicino, l'istanza-diffida resta praticabile anche a molti anni di distanza, purché il rilievo tocchi la dichiarazione e non si risolva in un dissenso valutativo.

La pronuncia si allinea a un indirizzo ormai consolidato, che tiene distinta la solidità dei titoli formatisi regolarmente dalla fragilità di quelli nati da un'autocertificazione lacunosa.

Domande frequenti su SCIA edilizia incompleta e controlli del Comune

Il Comune può intervenire su una SCIA presentata molti anni prima?

Sì, quando la contestazione non riguarda una valutazione tecnica ma la completezza o la veridicità di quanto dichiarato nella segnalazione. In quel caso il potere di verifica non si esaurisce con il decorso dei termini ordinari, perché una segnalazione incompleta non ha mai prodotto un titolo da rimuovere.

Che cosa succede alle opere realizzate con una SCIA incompleta?

La segnalazione incompleta non costituisce un valido ed efficace titolo abilitativo tacito, per cui le opere risultano eseguite in assenza dei presupposti di legge e si qualificano come abusive perché prive del relativo titolo edilizio.

Cosa fare se il Comune non risponde all'esposto sulla SCIA del vicino?

Il terzo può sollecitare le verifiche dell'amministrazione e, in caso di inerzia, agire contro il silenzio davanti al giudice amministrativo. Sopralluoghi e relazioni interne non valgono come risposta, perché sono atti istruttori privi di contenuto decisorio.