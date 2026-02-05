La scelta del titolo edilizio è sempre la conseguenza finale della corretta qualificazione dell’intervento da realizzare. Lo abbiamo evidenziato anche in un recente approfondimento, dal quale emerge con chiarezza come una qualificazione errata dell’intervento produca una serie di effetti a cascata, destinati a riflettersi direttamente sullo stato legittimo dell’immobile.

La scelta tra CILA, SCIA o permesso di costruire, quindi, non è mai neutra. Un errore all’origine può comportare conseguenze ben più rilevanti di quanto si immagini, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla mancata produzione di qualsiasi effetto giuridico del titolo utilizzato.

A rafforzare ulteriormente questo concetto è intervenuto il TAR Lazio, sezione di Roma, che con la sentenza n. 22057 del 5 dicembre 2025 ha affrontato un caso particolarmente significativo di SCIA utilizzata fuori dal proprio ambito applicativo, con effetti immediati sul piano repressivo.

Il caso esaminato dal TAR Lazio: SCIA in variante e piano tecnico

La controversia nasce da un intervento di demolizione e ricostruzione regolarmente assentito con permesso di costruire. Nel corso dell’esecuzione delle opere, il proprietario presentava una SCIA in variante, dichiarando modifiche riconducibili all’efficientamento energetico dell’edificio, riferite al piano tecnico posto all’ultimo livello.

A seguito di un sopralluogo effettuato mentre i lavori erano ancora in corso, l’amministrazione accertava un dato oggettivo: l’altezza interna del piano tecnico risultava pari a circa 2,85 metri all’intradosso, ridotti a circa 2,73 metri dopo la posa del massetto di pavimentazione, a fronte dei 2,40 metri previsti dal progetto assentito per i vani tecnici.

Sulla base di tale rilievo, il Comune riteneva che il piano avesse perso le caratteristiche proprie del volume tecnico, risultando suscettibile di utilizzo abitativo, con conseguente incremento di volumetria e superficie utile rispetto a quanto autorizzato con il permesso di costruire originario. La SCIA veniva quindi ritenuta inidonea a legittimare l’intervento e, a breve distanza, veniva adottato un ordine di rimozione delle opere.

Il proprietario impugnava i provvedimenti sostenendo che le modifiche rientrassero tra le varianti assentibili mediante SCIA e che l’amministrazione fosse ormai decaduta dal potere di intervenire, potendo agire solo in autotutela.

SCIA in variante: un errore ricorrente nella pratica edilizia

La vicenda è tutt’altro che isolata. Nella pratica professionale capita spesso che, in corso d’opera, esigenze progettuali sopravvenute – frequentemente legate all’efficientamento energetico – inducano a intervenire su spazi qualificati come volumi tecnici, confidando nella possibilità di gestire le modifiche attraverso una SCIA in variante.

Il punto critico è che l’efficientamento energetico non è urbanisticamente neutro quando incide su altezze, volumi o superfici. Nel momento in cui il volume tecnico supera i limiti dimensionali che ne giustificano l’esclusione dal computo, la qualificazione dell’intervento cambia, e con essa cambia anche il titolo edilizio necessario.

È proprio su questo passaggio, spesso sottovalutato in fase progettuale e istruttoria, che si innesta il ragionamento sviluppato dal TAR.

Quadro normativo di riferimento: la SCIA in variante ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001

Per comprendere il ragionamento dei giudici di primo grado, è necessario soffermarsi sul dato normativo, perché è proprio lì che si colloca l’errore di impostazione che ha dato origine alla controversia.

Il riferimento centrale è l’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina gli interventi realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Il comma 2 consente il ricorso alla SCIA anche per le varianti a permessi di costruire, ma a condizioni molto precise: la variante non deve incidere sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non deve modificare la destinazione d’uso o la categoria edilizia, non deve alterare la sagoma dell’edificio nei casi vincolati e non deve violare le prescrizioni contenute nel permesso di costruire originario.

La norma chiarisce inoltre un aspetto spesso trascurato nella pratica: queste SCIA in variante non costituiscono un titolo autonomo, ma restano parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell’intervento principale. In altri termini, la SCIA può accompagnare il permesso, ma non può riscriverne i contenuti essenziali.

Il comma 2-bis rafforza ulteriormente questo impianto, prevedendo che siano realizzabili mediante SCIA solo le varianti che non configurano una variazione essenziale, a condizione che risultino conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e che siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso richiesti dalle normative di settore e dai vincoli.

Letti insieme, i due commi delineano un confine molto chiaro: la SCIA in variante è ammessa solo finché la variante resta tale. Nel momento in cui l’intervento incide su volumetria, superfici utili o parametri edilizi fondamentali, si esce dall’ambito applicativo dell’art. 22 e la segnalazione certificata non è più lo strumento corretto.

È proprio su questo punto di frizione tra variante ammissibile e intervento sostanzialmente diverso che si innesta il ragionamento sviluppato dal TAR Lazio nella sentenza in commento.

I principi espressi dal TAR Lazio sulla SCIA impropria

Il TAR Lazio ribadisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza: la SCIA produce effetti giuridici solo se utilizzata nei casi previsti dalla legge, mentre, quando viene impiegata per interventi che esorbitano dall’ambito applicativo dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, non si entra nemmeno nel regime giuridico tipico della segnalazione certificata.

Da ciò discende una conseguenza fondamentale: non si pone alcuna questione di autotutela. L’amministrazione non è chiamata ad annullare un titolo efficace, ma ad esercitare i poteri ordinari di vigilanza e repressione dell’abuso edilizio, che restano sempre attivabili in presenza di opere prive di valido titolo.

Allo stesso modo, non può invocarsi alcuna tutela dell’affidamento. La protezione prevista dall’art. 19 della legge n. 241/1990 presuppone che il privato abbia operato sulla base di una SCIA correttamente utilizzabile. Quando, invece, l’intervento avrebbe richiesto un diverso titolo edilizio, non si consolida alcuna posizione giuridica tutelabile.

Applicando questi principi al caso concreto, il TAR esclude che la SCIA in variante potesse legittimare l’intervento eseguito. L’elevazione dell’altezza del piano tecnico oltre il limite di 2,40 metri previsto dal permesso di costruire ha fatto perdere al locale le caratteristiche proprie del volume tecnico.

Il Collegio chiarisce che l’altezza interna va misurata dal pavimento all’intradosso del solaio, e che non assumono rilievo controsoffitti, pannellature o altri accorgimenti diretti a ridurre artificialmente l’altezza apparente. Anche gli interventi di efficientamento energetico devono trovare collocazione all’interno delle altezze assentite, senza alterare i parametri edilizi fondamentali.

Il superamento di tali limiti comporta la trasformazione del volume tecnico in volume suscettibile di utilizzo abitativo, con conseguente incremento di volumetria e superficie utile non previste dal titolo originario. In questi casi, l’intervento non è più riconducibile alla SCIA in variante, ma configura un’ipotesi di nuova costruzione, con piena legittimità dell’ordine di ripristino adottato dall’amministrazione.

SCIA impropria e volume tecnico: cosa chiarisce il TAR Lazio

La sentenza chiarisce un passaggio che, nella pratica, genera spesso equivoci: la qualificazione di un locale come volume tecnico non dipende dalla denominazione utilizzata in progetto né dalle finalità dichiarate dell’intervento, ma dalla sua concreta configurazione edilizia.

Nel momento in cui un ambiente assume caratteristiche tali da renderlo potenzialmente utilizzabile come spazio abitabile, viene meno la sua natura accessoria e, con essa, la possibilità di escluderlo dal computo delle grandezze edilizie. In questo scenario, l’intervento non può più essere ricondotto a una variante gestibile mediante SCIA.

Il TAR riporta così il tema su un piano sostanziale: quando si oltrepassano i limiti che definiscono il volume tecnico, non si è più di fronte a una questione procedimentale, ma a un intervento diverso da quello assentito, che richiede un titolo edilizio differente e rende improduttiva di effetti la SCIA utilizzata.

Conclusioni operative per i tecnici

La sentenza del TAR Lazio n. 22057/2025 si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato e richiama l’attenzione su un passaggio spesso sottovalutato nella pratica: la qualificazione dell’intervento viene prima della scelta del titolo edilizio. Non è il titolo utilizzato a rendere legittima l’opera, ma la coerenza tra le opere realizzate e il regime edilizio applicabile.

Nel caso esaminato, il tentativo di gestire l’intervento mediante SCIA in variante si è scontrato con un dato oggettivo: il superamento dei limiti dimensionali propri del volume tecnico. La decisione chiarisce che l’efficientamento energetico non consente di derogare ai parametri edilizi assentiti e che gli spessori tecnici devono essere assorbiti all’interno delle altezze previste dal progetto autorizzato.

Ne discende che la SCIA in variante resta utilizzabile solo finché l’intervento non incide su volumetria, superfici utili o altri parametri edilizi fondamentali. Quando tali limiti vengono superati, non si è più in presenza di una variante, ma di un intervento diverso, che richiede un titolo edilizio differente.

Sul piano procedimentale, la sentenza ribadisce che una SCIA utilizzata fuori dal proprio ambito applicativo non produce effetti giuridici, con la conseguenza che non trovano applicazione né la tutela dell’affidamento né i limiti propri dell’autotutela amministrativa.

Resta quindi centrale, anche alla luce di questa decisione, un approccio rigoroso: prima si qualifica correttamente l’intervento, poi si individua il titolo edilizio coerente. Ogni inversione di questo percorso espone l’intervento al rischio di contestazioni e provvedimenti repressivi pienamente legittimi.