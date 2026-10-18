La possibilità di regolarizzare un abuso edilizio attraverso l'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 dipende anche dal momento in cui viene presentata la domanda e dal regime giuridico dell'area interessata. Il Decreto Salva Casa ha ampliato le possibilità di accertamento di conformità, ma questo non significa che qualsiasi intervento possa essere sanato, soprattutto quando l'amministrazione ha già ordinato la demolizione delle opere.

Un problema che può presentarsi per esempio nel caso di opere realizzate su aree demaniali, dove la disponibilità del bene attraverso una concessione non sostituisce i titoli edilizi necessari e trova applicazione uno specifico regime sanzionatorio.

È quanto ha affrontato il TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, con la sentenza n. 14067 del 4 agosto 2026, relativa a una SCIA in sanatoria presentata dopo un ordine di demolizione risalente a circa venticinque anni prima. La decisione ha riguardato il rapporto tra la disciplina speciale degli abusi su suolo pubblico e le possibilità di regolarizzazione introdotte dal Salva Casa, soffermandosi anche sul termine entro il quale può essere richiesto l'accertamento di conformità.

Su quest'ultimo aspetto, i giudici hanno ritenuto applicabile all'art. 36-bis il principio già affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023 con riferimento all'art. 36 del Testo Unico Edilizia.

SCIA in sanatoria dopo l'ordine di demolizione: il caso dello stabilimento balneare

La controversia ha riguardato alcune opere realizzate all'interno di uno stabilimento balneare del litorale romano, su un'area appartenente al demanio marittimo e utilizzata in regime di concessione.

Al centro del procedimento vi era una struttura di circa 150 mq, costituita da pali e travi in legno, copertura, pavimentazione e tamponature vetrate, realizzata in aderenza ai manufatti principali dello stabilimento. Lo spazio sottostante era utilizzato per attività di somministrazione e ospitava anche un bancone in muratura.

La vicenda amministrativa risaliva al 2000, quando il Comune aveva prima disposto la sospensione dei lavori e successivamente ordinato la demolizione della struttura. Contro entrambi i provvedimenti erano stati presentati ricorsi al giudice amministrativo e, in uno dei due procedimenti, era stata ottenuta la sospensione cautelare dell'ordine demolitorio. I giudizi erano stati successivamente dichiarati estinti per perenzione, rispettivamente nel 2013 e nel 2014.

Nel luglio 2025, constatata la mancata esecuzione dell'originario ordine di demolizione, l'amministrazione ha disposto la demolizione d'ufficio. Pochi giorni dopo, la società concessionaria ha presentato una SCIA in accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, relativa al rifacimento e consolidamento della tettoia, ad alcune modifiche dei prospetti, alla scala esterna, a un bancone in muratura e alla sistemazione delle aree esterne.

Il Comune ha dichiarato inammissibile la segnalazione, ritenendo che fosse stata presentata oltre il termine consentito e che le opere abusive realizzate su suolo demaniale non potessero comunque essere sanate.

La società ha contestato entrambe le motivazioni, sostenendo che la struttura originaria fosse già esistente e documentata nel 1991 e che gli interventi successivi avessero riguardato prevalentemente opere di manutenzione e l'installazione di tamponature amovibili.

Durante il giudizio, la società ha provveduto alla demolizione della tettoia e di un adiacente deposito di circa 9 mq. Il TAR ha quindi dovuto valutare gli effetti della rimozione delle opere sull'interesse a proseguire il ricorso, distinguendo le contestazioni ormai prive di utilità dalla questione ancora controversa relativa alla sanabilità degli interventi realizzati su area demaniale.

Abusi edilizi su aree demaniali: il rapporto tra gli artt. 8, 35 e 36-bis

Sul piano normativo rileva anzitutto l'art. 8 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui gli interventi edilizi realizzati dai privati su aree demaniali sono disciplinati dalle disposizioni del Testo Unico Edilizia. La concessione del bene pubblico, pertanto, non esonera dal rispetto della normativa urbanistica ed edilizia né sostituisce i titoli necessari per eseguire le opere.

L'art. 35 disciplina gli interventi abusivi realizzati su suoli appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici e prevede che, in presenza di opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale o parziale difformità oppure con variazioni essenziali, il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ordini la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione all'ente proprietario e mediante una diffida non rinnovabile rivolta al responsabile dell'abuso.

L'art. 36-bis, introdotto dal D.L. n. 69/2024, convertito dalla Legge n. 105/2024, disciplina invece l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa, negli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA ordinaria e nelle variazioni essenziali.

La disposizione ha introdotto la cosiddetta doppia conformità asimmetrica, consentendo, nei casi previsti, la regolarizzazione delle opere che risultino conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e ai requisiti della disciplina edilizia vigenti al momento della loro realizzazione.

Il comma 1 stabilisce anche il termine entro il quale può essere richiesta la regolarizzazione, prevedendo che la domanda possa essere presentata fino alla scadenza del termine di cui all'art. 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative. Su quest'ultimo limite temporale il TAR ha sviluppato una parte del proprio ragionamento.

Art. 36-bis e ordine di demolizione: quando scade il termine per la sanatoria

Il TAR ha richiamato la giurisprudenza formatasi sull'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e, in particolare, la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023, secondo cui il termine perentorio per presentare la domanda di accertamento di conformità coincide con quello previsto per l'esecuzione spontanea della demolizione, secondo le disposizioni applicabili all'intervento abusivo.

I giudici hanno ritenuto che la stessa interpretazione debba essere applicata all'art. 36-bis, considerando sostanzialmente omogenea la formulazione delle due disposizioni nella parte relativa al termine finale per richiedere la sanatoria.

Secondo questa lettura, la possibilità di presentare l'istanza non si protrae fino all'effettiva esecuzione d'ufficio della demolizione, una volta scaduto il termine assegnato al responsabile dell'abuso per provvedere spontaneamente.

Nel caso esaminato, l'inottemperanza all'ordine demolitorio risaliva al 2000, mentre la SCIA in accertamento di conformità era stata presentata soltanto il 28 luglio 2025, quando l'amministrazione aveva già disposto la demolizione d'ufficio. Per il TAR, la segnalazione era ormai tardiva, considerato che la società, anziché richiedere tempestivamente l'accertamento di conformità, aveva scelto di contestare l'originario ordine di demolizione davanti al giudice amministrativo.

La successiva rimozione delle opere ha però assunto rilievo anche sotto il profilo processuale. Il Collegio ha infatti dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la censura relativa alla tardività della SCIA riferita alle opere demolite, pur esprimendo nella motivazione una valutazione di infondatezza della contestazione.

L'estensione all'art. 36-bis del principio affermato dall'Adunanza Plenaria costituisce quindi una valutazione interpretativa del TAR che, per questa parte della controversia, non si è tradotta in una pronuncia di rigetto nel merito.

Il riferimento assume particolare interesse perché riguarda una disposizione introdotta dal Decreto Salva Casa, che disciplina fattispecie e presupposti di regolarizzazione differenti rispetto a quelli dell'art. 36, mentre il TAR ha ritenuto sufficiente l'analogia tra le formulazioni normative relative al termine finale per presentare la sanatoria.

Sanatoria edilizia su area demaniale: perché l'art. 35 impedisce la regolarizzazione

La società ricorrente aveva sostenuto che l'art. 8 del d.P.R. n. 380/2001, assoggettando gli interventi privati sulle aree demaniali alle disposizioni del Testo Unico Edilizia, consentisse di applicare anche le procedure di accertamento di conformità.

Il TAR ha respinto questa interpretazione, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 35 prevede un regime speciale che esclude la sanabilità dei manufatti abusivi realizzati su suolo demaniale.

La disposizione è finalizzata a impedire l'utilizzo indebito del patrimonio pubblico e prevede, per gli abusi ricadenti nel suo ambito applicativo, la demolizione a spese del responsabile.

Il Collegio ha richiamato, tra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato n. 4318/2025 e n. 10543/2024, secondo cui la realizzazione abusiva di opere su terreni appartenenti allo Stato comporta l'applicazione della misura ripristinatoria prevista dall'art. 35, senza che sia necessario effettuare una comparazione tra gli interessi coinvolti o attribuire rilievo al tempo trascorso dalla realizzazione dell'intervento.

La presenza di una concessione demaniale non rende automaticamente legittime le opere eseguite dal concessionario, poiché il titolo consente l'utilizzo del bene pubblico nei limiti stabiliti dall'amministrazione concedente, ma non sostituisce il permesso di costruire né gli ulteriori assensi eventualmente necessari. Non solo: neppure la destinazione delle opere all'attività esercitata sull'area concessa è sufficiente per sottrarle alla disciplina edilizia o impedire l'applicazione delle sanzioni previste per gli interventi abusivi.

La conclusione del TAR riguarda quindi le opere abusive soggette al regime dell'art. 35, per le quali la disciplina speciale del suolo pubblico non consente di utilizzare l'accertamento di conformità come alternativa alla demolizione.

Tettoia di 150 mq: nuova costruzione e valutazione unitaria delle opere

Nella valutazione degli interventi il TAR ha escluso che le singole opere potessero essere considerate separatamente, richiamando il principio della valutazione unitaria, già affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2321/2024.

La qualificazione edilizia deve tenere conto della trasformazione complessivamente realizzata, considerando le dimensioni, le caratteristiche costruttive e la destinazione delle opere, senza limitarsi alla natura dei singoli materiali impiegati.

Nel caso esaminato, la struttura comprendeva una copertura di circa 150 mq, pavimentazione, tamponature e ulteriori opere funzionali all'attività di somministrazione, elementi che il Collegio ha ritenuto sufficienti per ricondurre l'intervento alla categoria della nuova costruzione, per la quale era necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, preceduto dall'assenso dell'amministrazione competente per il bene demaniale.

Le dimensioni della struttura, le tamponature e l'utilizzo stabile per l'attività di somministrazione hanno quindi escluso che le opere potessero essere esaminate separatamente e ricondotte a interventi edilizi di minore rilevanza.

SCIA in sanatoria inammissibile: la decisione del TAR e i dubbi sull'art. 36-bis

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, a seguito dell'avvenuta demolizione delle opere, e lo ha respinto per il resto, ritenendo infondate le contestazioni rivolte contro l'inammissibilità della SCIA in sanatoria per gli abusi realizzati su area demaniale.

La decisione conferma l'orientamento restrittivo relativo all'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, che i giudici hanno interpretato come ostativo alla regolarizzazione delle opere abusive realizzate su suolo pubblico. La concessione demaniale non modifica questa conclusione, poiché la disponibilità dell'area non sostituisce i titoli necessari per eseguire gli interventi edilizi.

Resta particolarmente interessante la posizione assunta sull'art. 36-bis, al quale il tribunale amministrativo ha esteso il principio elaborato dall'Adunanza Plenaria per l'art. 36, individuando nel termine assegnato per la demolizione spontanea il limite entro cui presentare la domanda di sanatoria.

Sarà interessante verificare se questa interpretazione troverà conferma nella giurisprudenza successiva, soprattutto per le fattispecie disciplinate dall'art. 36-bis che non seguono il medesimo regime sanzionatorio degli abusi previsti dall'art. 36. Il TAR ha valorizzato l'analogia tra le due disposizioni sul termine finale per la sanatoria, senza approfondire le differenze che potrebbero assumere rilievo nella loro applicazione.