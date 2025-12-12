Gli errori formali nella comunicazione delle opzioni

All’interno di questo quadro problematico si colloca uno dei nodi più delicati: gli errori formali nelle comunicazioni delle opzioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate.

Parliamo di imprecisioni materiali, refusi, incongruenze non sostanziali che non hanno mai inciso sul diritto all’agevolazione, ma che – per come è stato interpretato il sistema – hanno finito per bloccare migliaia di operazioni perfettamente legittime.

È un tema che la discussione sulla Legge di Bilancio 2026 ha riportato al centro. La 5ª Commissione del Senato ha presentato un ordine del giorno che chiede una interpretazione autentica degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 proprio per chiarire cosa debba intendersi per errore materiale nella comunicazione delle opzioni.

Gli operatori conoscono bene gli esempi più frequenti:

codici fiscali digitati in modo errato;

indicazione sbagliata delle rate residue;

scelta non corretta della tipologia di intervento;

errori nell’anno di sostenimento delle spese;

duplicazioni involontarie dovute a malfunzionamenti della piattaforma.

Tutte situazioni che non incidevano sull’aliquota spettante, sul massimale di spesa o sui soggetti titolati all’opzione, ma che – in assenza di regole chiare – hanno portato a conseguenze sproporzionate:

invalidazione della comunicazione;

impossibilità di ricorrere alla remissione in bonis;

attivazione di recuperi d’imposta;

contenziosi tra contribuenti e cessionari;

blocco dei flussi finanziari e dei rapporti contrattuali.

Una rigidità che negli ultimi due anni si è accentuata con il progressivo superamento delle opzioni e il rafforzamento dei controlli.