Sconto in fattura e cessione del credito: il Senato chiede chiarezza sugli errori formali

Il Senato sollecita il Governo a definire per legge quando un errore materiale non invalida la comunicazione dell’opzione.

di Gianluca Oreto - 12/12/2025

La proposta del Senato: una definizione normativa dell’errore formale

L’ordine del giorno presentato al Senato nell’ambito della discussione sulla prossima Legge di Bilancio per il 2026 prende atto di un dato semplice: non è più sostenibile lasciare a circolari, provvedimenti direttoriali e FAQ – strumenti privi di forza normativa – il compito di definire la validità di una comunicazione che produce effetti fiscali così rilevanti.

La richiesta al Governo è, quindi, quella di riconoscere come validamente esercitata la comunicazione dell’opzione anche in presenza di errori materiali che:

  • non alterano l’aliquota della detrazione;
  • non modificano il limite di spesa;
  • non incidono sugli elementi soggettivi dell’opzione.

In sostanza, se l’agevolazione è correttamente spettante, un refuso non può travolgere l’intera operazione.

Gli effetti di una simile precisazione sarebbero significativi:

  1. introdurre una definizione legislativa certa di errore formale;
  2. assicurare uniformità interpretativa anche per gli anni passati;
  3. ridurre il contenzioso fondato su aspetti meramente formali;
  4. concentrare l’attività di controllo dell’Agenzia sulla sostanza e non sulla struttura telematica della comunicazione.

Una impostazione di buon senso che molti operatori chiedono da tempo.

