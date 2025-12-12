sed edilizia espositori
Sconto in fattura e cessione del credito: il Senato chiede chiarezza sugli errori formali

Il Senato sollecita il Governo a definire per legge quando un errore materiale non invalida la comunicazione dell’opzione.

di Gianluca Oreto - 12/12/2025

Un problema tecnico diventato una questione sistemica

Il tema non riguarda solo la comunicazione o la piattaforma informatica. La rigidità interpretativa ha prodotto un effetto più profondo: un disallineamento tra la realtà fiscale sostanziale e la capacità del sistema di rappresentarla.

Migliaia di interventi regolari sono rimasti sospesi per anni, in attesa di correzioni impossibili o di verifiche che non si concludevano. E questo ha avuto impatti evidenti:

  • incertezza per i contribuenti sulla spettanza del beneficio;
  • aumento del rischio per cessionari e intermediari;
  • isolamento progressivo dei crediti sul mercato.

Ripartire da una definizione normativa dell’errore formale significa ricostruire un equilibrio: l’Agenzia continua a svolgere i propri controlli, ma il contribuente non subisce conseguenze sproporzionate per elementi che non hanno mai inciso sulla legittimità dell’intervento.

INDICE

1
Sconto in fattura e cessione del credito: il Senato chiede chiarezza sugli errori formali
2
Gli errori formali nella comunicazione delle opzioni
3
La proposta del Senato
4
Un problema tecnico diventato una questione sistemica
5
Conclusioni
