Un problema tecnico diventato una questione sistemica

Il tema non riguarda solo la comunicazione o la piattaforma informatica. La rigidità interpretativa ha prodotto un effetto più profondo: un disallineamento tra la realtà fiscale sostanziale e la capacità del sistema di rappresentarla.

Migliaia di interventi regolari sono rimasti sospesi per anni, in attesa di correzioni impossibili o di verifiche che non si concludevano. E questo ha avuto impatti evidenti:

incertezza per i contribuenti sulla spettanza del beneficio;

aumento del rischio per cessionari e intermediari;

isolamento progressivo dei crediti sul mercato.

Ripartire da una definizione normativa dell’errore formale significa ricostruire un equilibrio: l’Agenzia continua a svolgere i propri controlli, ma il contribuente non subisce conseguenze sproporzionate per elementi che non hanno mai inciso sulla legittimità dell’intervento.