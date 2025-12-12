Sconto in fattura e cessione del credito: il Senato chiede chiarezza sugli errori formali
Il Senato sollecita il Governo a definire per legge quando un errore materiale non invalida la comunicazione dell’opzione.
Un problema tecnico diventato una questione sistemica
Il tema non riguarda solo la comunicazione o la piattaforma informatica. La rigidità interpretativa ha prodotto un effetto più profondo: un disallineamento tra la realtà fiscale sostanziale e la capacità del sistema di rappresentarla.
Migliaia di interventi regolari sono rimasti sospesi per anni, in attesa di correzioni impossibili o di verifiche che non si concludevano. E questo ha avuto impatti evidenti:
- incertezza per i contribuenti sulla spettanza del beneficio;
- aumento del rischio per cessionari e intermediari;
- isolamento progressivo dei crediti sul mercato.
Ripartire da una definizione normativa dell’errore formale significa ricostruire un equilibrio: l’Agenzia continua a svolgere i propri controlli, ma il contribuente non subisce conseguenze sproporzionate per elementi che non hanno mai inciso sulla legittimità dell’intervento.
IL NOTIZIOMETRO