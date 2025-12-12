sed edilizia espositori
sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

Sconto in fattura e cessione del credito: il Senato chiede chiarezza sugli errori formali

Il Senato sollecita il Governo a definire per legge quando un errore materiale non invalida la comunicazione dell’opzione.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 12/12/2025

Conclusioni: la sostanza prima della forma

L’ordine del giorno non ha valore normativo, ma indica una direzione chiara. Se il Governo accoglierà questa interpretazione autentica, il sistema potrà finalmente fondarsi su un principio semplice: la validità dell’opzione dipende dalla sostanza dell’agevolazione, non dai refusi della comunicazione.

Gli effetti attesi sono altrettanto chiari:

  • riduzione del contenzioso;
  • maggiore tutela per contribuenti e imprese che hanno operato correttamente;
  • sblocco dei crediti bloccati per motivi meramente burocratici;
  • riallineamento della disciplina a un quadro davvero normativo, non amministrativo.

Non riscriverà la stagione del Superbonus, ma potrebbe chiuderla con maggiore coerenza. E soprattutto riaffermerebbe un principio che dovrebbe guidare ogni politica fiscale: la forma serve alla sostanza, non il contrario.

© Riproduzione riservata
Tag:
FISCO E TASSE Cessione del credito Superbonus Sconto in fattura Legge di Bilancio

INDICE

1
Sconto in fattura e cessione del credito: il Senato chiede chiarezza sugli errori formali
2
Gli errori formali nella comunicazione delle opzioni
3
La proposta del Senato
4
Un problema tecnico diventato una questione sistemica
5
Conclusioni
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026