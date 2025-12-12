Sconto in fattura e cessione del credito: il Senato chiede chiarezza sugli errori formali
Il Senato sollecita il Governo a definire per legge quando un errore materiale non invalida la comunicazione dell’opzione.
Conclusioni: la sostanza prima della forma
L’ordine del giorno non ha valore normativo, ma indica una direzione chiara. Se il Governo accoglierà questa interpretazione autentica, il sistema potrà finalmente fondarsi su un principio semplice: la validità dell’opzione dipende dalla sostanza dell’agevolazione, non dai refusi della comunicazione.
Gli effetti attesi sono altrettanto chiari:
- riduzione del contenzioso;
- maggiore tutela per contribuenti e imprese che hanno operato correttamente;
- sblocco dei crediti bloccati per motivi meramente burocratici;
- riallineamento della disciplina a un quadro davvero normativo, non amministrativo.
Non riscriverà la stagione del Superbonus, ma potrebbe chiuderla con maggiore coerenza. E soprattutto riaffermerebbe un principio che dovrebbe guidare ogni politica fiscale: la forma serve alla sostanza, non il contrario.
