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SED 2026: Caserta diventa capitale dell’edilizia per tre giorni

La fiera dell’edilizia, costruzioni e impianti, giunta alla sua quinta edizione, torna dal 22 al 24 maggio con l’inedita formula weekend: venerdì, sabato e domenica

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di Edilcross - 18/05/2026 CONTENUTO SPONSORIZZATO

SED 2026: Caserta diventa capitale dell’edilizia per tre giorni

Il mondo delle costruzioni torna a darsi appuntamento all’A1 Expò di San Marco Evangelista (Caserta). Anche quest’anno SED, il salone dell’edilizia, ospiterà le ultime novità in tema di costruzioni.

SED Caserta 2026: cinque settori espositivi che coprono l’intera filiera dell’edilizia

SED è articolato su cinque settori espositivi:

  1. Software e Digitalizzazione (BIM e nuove tecnologie)
  2. Soluzioni e materiali per le costruzioni
  3. Impianti e domotica
  4. Edilizia leggera
  5. Macchine e attrezzature per l'edilizia (settore rinnovato e ampliato)

Saranno inoltre presenti anche espositori come media partner di settore o enti e istituzioni legate al mondo dell’edilizia. Particolarmente significativo il potenziamento del comparto macchine, che quest’anno avrà a disposizione un’area interna e ben due aree esterne, con oltre 3.500 mq complessivi dedicati a mezzi, attrezzature e soluzioni per il cantiere.

SED Academy: un programma continuo tra formazione e attività dimostrativa

SED è ormai anche sinonimo di formazione, grazie al programma di eventi che si svolgeranno durante la tre giorni nell’ambito dell’iniziativa “SED Academy”. Ci saranno due sale convegni e, per la prima volta, anche due aree dimostrative, una interna ed una esterna.

La Sala 1 ospiterà un programma di convegni e seminari organizzati dagli ordini professionali di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali della provincia di Caserta, tutti con il rilascio di CFP (crediti formativi professionali). La Sala 2 invece ospiterà eventi formativi realizzati da alcune aziende espositrici e da alcuni partner tecnici, enti e altre istituzioni.

Le aree dimostrative saranno invece delle vere e proprie arene immersive dove verrà data l’opportunità di vedere dal vivo e provare tecnologie e materiali. L’area esterna ospiterà prevalentemente attività con droni e altri strumenti topografici per il rilievo a cura di alcune aziende espositrici, mentre l’area dimostrativa interna sarà interamente a cura di Formedil che ospiterà ogni giorno una proposta diversa.

In particolare, sabato 23 maggio ci sarà la gara di arte muraria EdilTrophy – finali regionali per la Campania, che vedrà sfidarsi squadre di muratori junior e senior.

Il programma eventi completo è facilmente consultabile dal sito della fiera nella pagina dedicata.

Ingresso gratuito, in un quartiere fieristico facile da raggiungere

È possibile visitare la fiera gratuitamente, previa l’esibizione di un biglietto scaricabile dal sito ufficiale.

I biglietti per i visitatori sono gratuiti e permettono di:

  • accedere alla fiera nelle date e orari sotto riportati;
  • visitare tutti gli stand degli espositori presenti nel catalogo consultabile;
  • partecipare a tutti gli eventi formativi nell’ambito di SED Academy.

Date: 22-24 Maggio 2026 (venerdì, sabato e domenica)
Orari: venerdì e sabato 9:30 – 18:00 | domenica 9:30 – 15:00
Luogo: Polo Fieristico A1Expò, Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (CE)

SED 2026: Caserta diventa capitale dell’edilizia per tre giorni

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EDILIZIA
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