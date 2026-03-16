SED 2026: disponibili online i biglietti gratuiti per la quinta edizione della fiera dell’edilizia, costruzioni e impianti

Sono ufficialmente disponibili online i biglietti gratuiti per visitare SED 2026 – Il Salone dell’Edilizia, Costruzioni e Impianti, in programma dal 22 al 24 maggio 2026.

SED 2026: online i biglietti gratuiti per la fiera dell’edilizia, costruzioni e impianti

La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, segna un importante momento di rilancio e crescita, con novità sostanziali rispetto agli anni precedenti.

La grande novità: il format weekend

La principale differenza rispetto alle passate edizioni è il nuovo calendario: per la prima volta SED si svolgerà da venerdì a domenica.

Una scelta strategica che punta a rendere la fiera ancora più accessibile e funzionale per professionisti, imprese, tecnici e operatori del settore, offrendo tre giornate consecutive nel fine settimana dedicate a momenti di incontro tra aziende e professionisti e aggiornamenti sulle novità del settore.

L’ingresso resta completamente gratuito: è sufficiente scaricare il proprio biglietto nominale dal sito ufficiale per accedere liberamente agli spazi espositivi e a tutti gli eventi in programma.

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Tanti espositori e area macchine potenziata

SED 2026 cresce sia negli spazi sia nella qualità dell’offerta espositiva. Saranno presenti tante aziende provenienti da tutta Italia, rappresentando l’intera filiera dell’edilizia e delle costruzioni e distribuite nei cinque settori chiave della manifestazione:

Software e digitalizzazione (BIM e nuove tecnologie)

Soluzioni e materiali per le costruzioni

Impianti e domotica

Edilizia leggera

Macchine e attrezzature

Particolarmente significativo il potenziamento del comparto macchine, che avrà a disposizione oltre 1.600 mq di area esterna dedicata a mezzi, attrezzature e soluzioni per il cantiere.

Formazione, crediti e aggiornamento con SED Academy

Confermato anche per il 2026 il ruolo centrale della SED Academy, cuore formativo della manifestazione. Il programma prevede un ricco calendario di convegni e seminari tecnici distribuiti su più sale, con il coinvolgimento di ordini professionali e partner di settore.

Molti appuntamenti prevedranno il rilascio di crediti formativi professionali per ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, offrendo un’opportunità concreta di aggiornamento su normative, innovazione tecnologica, transizione digitale e sviluppo infrastrutturale.

Servizi consolidati e nuove attenzioni per i visitatori

SED continuerà a garantire tutti i servizi già apprezzati nelle precedenti edizioni: l’area food esterna Bufala Village, dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio, il bar interno al polo fieristico e una business lounge attrezzata per incontri e momenti di lavoro in un ambiente più riservato.

Tra le novità del 2026 si aggiunge l’area kids con animatore, uno spazio gioco dedicato ai bambini che consentirà ai visitatori di vivere la fiera con maggiore tranquillità, in linea con la nuova formula del weekend.

Con il format rinnovato, i numeri in crescita e un’offerta espositiva ancora più ampia, SED 2026 trasforma Caserta nella capitale dell’edilizia, offrendo tre giorni unici di innovazione, formazione e networking.

I biglietti gratuiti sono già disponibili online sul sito ufficiale di SED.