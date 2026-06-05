Il mondo delle costruzioni si è dato appuntamento dal 22 al 24 maggio scorso all’A1 Expò di San Marco Evangelista (Caserta). Anche quest’anno SED, il salone dell’edilizia, ha ospitato le ultime novità in tema di costruzioni, edilizia, progettazione e impianti.

SED 2026: numeri record per la quinta edizione

SED si è articolato su cinque settori espositivi: Software e Digitalizzazione (BIM e nuove tecnologie), Soluzioni e materiali per le costruzioni, Impianti e domotica, Edilizia leggera e Macchine e attrezzature per l'edilizia (settore rinnovato e ampliato).

Durante i tre giorni si sono inoltre svolti numerosi convegni e dimostrazioni pratiche nell’ambito della SED Academy. SED è da anni ormai anche sinonimo di formazione con due sale convegni e due aree dimostrative, una interna e una esterna.

La Sala 1 ha ospitato un programma di convegni e seminari organizzati dagli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri della provincia di Caserta. La Sala 2 ha invece ospitato eventi formativi realizzati da alcune aziende espositrici e da alcuni partner tecnici, enti ed istituzioni.

Le aree dimostrative sono state invece delle vere e proprie arene immersive dove è stata data l’opportunità di vedere dal vivo e provare tecnologie e materiali.

L’area esterna ha ospitato prevalentemente attività con i droni a cura di alcune aziende espositrice mentre l’area dimostrativa intera è stata curata da Formedil che ha visto sabato 23 maggio la gara di arte muraria EdilTrophy - finali regionali per la Campania. La gara ha visto trionfare nella categoria senior la squadra di Caserta mentre in quella junior la squadra di Avellino.

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Appuntamento al 2028 con la nuova formula biennale

SED dà appuntamento al 2028, quando tornerà con una nuova edizione e numerose novità, inaugurando ufficialmente la formula biennale della manifestazione.

A raccontare il successo della manifestazione anche il video finale ufficiale, con le immagini più belle della tre giorni dedicata al mondo dell’edilizia.