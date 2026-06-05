Prestazione energetica e requisiti minimi degli edifici
Prestazione energetica e requisiti minimi degli edifici
difech consolidamento fondazioni
saie bologna offerta esclusiva

SED chiude una quinta edizione da record con Caserta “capitale dell’edilizia” per tre giorni

Il Salone dell’Edilizia registra un +85% di visitatori durante la tre giorni nell’inedita formula del weekend. Numeri record che si aggiungono al +62% di espositori rispetto all’edizione precedente

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Edilcross - 05/06/2026 CONTENUTO SPONSORIZZATO

SED chiude una quinta edizione da record con Caserta “capitale dell’edilizia” per tre giorni

Il mondo delle costruzioni si è dato appuntamento dal 22 al 24 maggio scorso all’A1 Expò di San Marco Evangelista (Caserta). Anche quest’anno SED, il salone dell’edilizia, ha ospitato le ultime novità in tema di costruzioni, edilizia, progettazione e impianti.

SED 2026: numeri record per la quinta edizione

SED si è articolato su cinque settori espositivi: Software e Digitalizzazione (BIM e nuove tecnologie), Soluzioni e materiali per le costruzioni, Impianti e domotica, Edilizia leggera e Macchine e attrezzature per l'edilizia (settore rinnovato e ampliato).

SED chiude una quinta edizione da record con Caserta “capitale dell’edilizia” per tre giorni

Durante i tre giorni si sono inoltre svolti numerosi convegni e dimostrazioni pratiche nell’ambito della SED Academy. SED è da anni ormai anche sinonimo di formazione con due sale convegni e due aree dimostrative, una interna e una esterna.

La Sala 1 ha ospitato un programma di convegni e seminari organizzati dagli ordini professionali di ingegneri, architetti e geometri della provincia di Caserta. La Sala 2 ha invece ospitato eventi formativi realizzati da alcune aziende espositrici e da alcuni partner tecnici, enti ed istituzioni.

Le aree dimostrative sono state invece delle vere e proprie arene immersive dove è stata data l’opportunità di vedere dal vivo e provare tecnologie e materiali.

L’area esterna ha ospitato prevalentemente attività con i droni a cura di alcune aziende espositrice mentre l’area dimostrativa intera è stata curata da Formedil che ha visto sabato 23 maggio la gara di arte muraria EdilTrophy - finali regionali per la Campania. La gara ha visto trionfare nella categoria senior la squadra di Caserta mentre in quella junior la squadra di Avellino.

Guarda il video

 

Appuntamento al 2028 con la nuova formula biennale

SED dà appuntamento al 2028, quando tornerà con una nuova edizione e numerose novità, inaugurando ufficialmente la formula biennale della manifestazione.

A raccontare il successo della manifestazione anche il video finale ufficiale, con le immagini più belle della tre giorni dedicata al mondo dell’edilizia.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - 29/05/2026
PNRR, il MIT chiarisce: certificato di ultimazione valido anche con lavorazioni residuali
2
LAVORI PUBBLICI - 03/06/2026
Compensazione prezzi e caro materiali: il Consiglio di Stato annulla il decreto MIT su 13 materiali
3
LAVORI PUBBLICI - 28/05/2026
Affidamento diretto e principio di rotazione: il Consiglio di Stato chiarisce quando si parla di gara
4
LAVORI PUBBLICI - 30/05/2026
Bandi tipo ANAC: in vigore i nuovi schemi per servizi, forniture e SIA
5
ENERGIA - 03/06/2026
Requisiti Minimi 2025 e obblighi rinnovabili: cosa cambia per chi progetta dal 3 giugno
6
ENERGIA - 29/05/2026
APE dal 29 maggio 2026: cosa cambia davvero in Italia e cosa resta ancora da chiarire
hormann dissuasori a scomparsa