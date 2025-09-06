Self cleaning e grave illecito professionale: il Consiglio di Stato chiarisce quando scatta l’esclusione
Il rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture può giustificare l’esclusione, se accompagnato dalla mancata adozione di misure di self cleaning.
Un operatore economico può essere escluso per “grave illecito professionale” sulla base di un rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture? In che modo le misure di self cleaning incidono sulla valutazione di integrità e affidabilità? E fino a che punto il giudice amministrativo può sindacare le scelte discrezionali della stazione appaltante?
Gravi illeciti professionali: quando l'esclusione è legittima
Sono interrogativi che riguardano tutti gli operatori nel settore degli appalti pubblici, dove la perdita di affidabilità può avere effetti immediati e particolarmente rilevanti. A fornire preziosi chiarimenti in materia è il Consiglio di Stato con la sentenza del 2 luglio 2025, n. 5710, che si sofferma sul rapporto tra illecito professionale, discrezionalità della stazione appaltante e possibilità di recupero attraverso il self cleaning.
La vicenda prende le mosse da una gara bandita per l’affidamento di servizi, dalla quale il ricorrente è stato escluso in seguito al rinvio a giudizio dei propri rappresentanti per frode nelle pubbliche forniture.
La stazione appaltante ha ritenuto che tale circostanza fosse sufficiente a far venir meno i requisiti di integrità e affidabilità richiesti dal Codice dei contratti, sottolineando anche l’assenza di misure di riorganizzazione o di prevenzione interna che potessero mitigare l’impatto dell’illecito.
