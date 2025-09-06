2si programmi free
2si programmi free
CREPE NEI MURI? Difendi la tua casa con DIFECH
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Self cleaning e grave illecito professionale: il Consiglio di Stato chiarisce quando scatta l’esclusione

Il rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture può giustificare l’esclusione, se accompagnato dalla mancata adozione di misure di self cleaning.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 06/09/2025

Un operatore economico può essere escluso per “grave illecito professionale” sulla base di un rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture? In che modo le misure di self cleaning incidono sulla valutazione di integrità e affidabilità? E fino a che punto il giudice amministrativo può sindacare le scelte discrezionali della stazione appaltante?

Gravi illeciti professionali: quando l'esclusione è legittima

Sono interrogativi che riguardano tutti gli operatori nel settore degli appalti pubblici, dove la perdita di affidabilità può avere effetti immediati e particolarmente rilevanti. A fornire preziosi chiarimenti in materia è il Consiglio di Stato con la sentenza del 2 luglio 2025, n. 5710, che si sofferma sul rapporto tra illecito professionale, discrezionalità della stazione appaltante e possibilità di recupero attraverso il self cleaning.

La vicenda prende le mosse da una gara bandita per l’affidamento di servizi, dalla quale il ricorrente è stato escluso in seguito al rinvio a giudizio dei propri rappresentanti per frode nelle pubbliche forniture.

La stazione appaltante ha ritenuto che tale circostanza fosse sufficiente a far venir meno i requisiti di integrità e affidabilità richiesti dal Codice dei contratti, sottolineando anche l’assenza di misure di riorganizzazione o di prevenzione interna che potessero mitigare l’impatto dell’illecito.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Cause da esclusione Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Self cleaning e grave illecito professionale: il Consiglio di Stato chiarisce quando scatta l’esclusione
2
Cause di esclusione e gravi illeciti professionali
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni operative
hormann portoni sezionali industriali

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 01/09/2025
Da ufficio ad abitazione: il TAR sul cambio di destinazione d’uso senza opere
2
EDILIZIA - 28/08/2025
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
3
LAVORI PUBBLICI - 05/09/2025
Varianti in corso d'opera: richiamo di ANAC sulle carenze progettuali
4
EDILIZIA - 02/09/2025
Attestazione di idoneità strutturale: la Sicilia fissa le nuove procedure per sanatorie e tolleranze
5
LAVORI PUBBLICI - 04/09/2025
Pagamento diretto ai subappaltatori: interviene il MIT
6
EDILIZIA - 04/09/2025
Abusi edilizi e ordine di demolizione: cosa accade in caso di inottemperanza?