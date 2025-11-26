Semplificazione normativa: in Gazzetta Ufficiale la legge delega

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2025, n. 265, la Legge 10 novembre 2025, n. 167 recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”.

Semplificazione e qualità normativa: la legge delega in Gazzetta Ufficiale

Nel complesso, la Legge rappresenta un tentativo ambizioso di razionalizzare la produzione normativa italiana, introducendo regole e processi che, se correttamente applicati, possono incidere sulla chiarezza delle norme, sulla loro comprensibilità e sulla capacità della pubblica amministrazione di operare in modo più efficace.

Il provvedimento contiene 23 articoli, così suddivisi:

Capo I – Legge annuale di semplificazione normativa

Art. 1 – Legge annuale di semplificazione normativa

Art. 2 – Principi e criteri direttivi generali per l’esercizio della delega

Art. 3 – Semplificazione e riordino della legislazione vigente

Art. 4 – Equità e impatto generazionale delle leggi

Art. 5 – Osservatorio per l’impatto generazionale delle leggi

Art. 6 – Valutazione dell’impatto di genere della regolamentazione

Art. 7 – Statistiche di genere

Art. 8 – Relazione al Parlamento in tema di parità e pari opportunità

Art. 9 – Delega al Governo per la digitalizzazione degli atti normativi

Art. 10 – Adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali

Capo II – Disposizioni sulla qualità, valutazione e digitalizzazione della normazione

Art. 11 – Delega per la revisione e l’aggiornamento del Codice dell’amministrazione digitale

Art. 12 – Delega per la revisione della disciplina sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Capo III – Deleghe al Governo in specifiche materie

Art. 13 – Revisione del codice della navigazione e della disciplina della navigazione interna e promiscua

Art. 14 – Revisione del testo unico per l’elettorato attivo e le liste elettorali

Art. 15 – Delega in materia di istruzione e semplificazione dei procedimenti scolastici

Art. 16 – Delega in materia di disabilità e semplificazione dei procedimenti di accertamento

Art. 17 – Delega in materia di misure di protezione giuridica

Art. 18 – Delega per il riordino della normativa sulla protezione civile

Art. 19 – Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Art. 20 – Disposizioni integrative e correttive

Art. 21 – Abrogazioni

Art. 22 – Disposizioni transitorie

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 23 – Clausola di invarianza finanziaria

La legge entrerà in vigore il 29 novembre 2025.