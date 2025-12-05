Modifica dei tempi dell’annullamento d’ufficio, novità sul silenzio assenso per immobili in area vincolata, sulla disciplina delle donazioni e sul cumulo incentivi per impianti fotovoltaici. E ancora: proroga per i dehors, una disciplina transitoria per l’ottenimento della qualifica di restauratori di beni culturali.

Sono soltanto alcune delle importanti novità contenute nella Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, n. 281, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".

Semplificazione amministrativa: la legge in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento segna un nuovo passaggio nel percorso di razionalizzazione amministrativa avviato negli ultimi anni e interviene in modo diffuso sui procedimenti che interessano attività economiche, cittadini e imprese, con un approccio dichiaratamente orientato alla semplificazione, alla riduzione dei tempi e alla digitalizzazione delle comunicazioni.

Un corposo documento di 74 articoli, che entrerà in vigore il prossimo 18 dicembre 2025 e che è così strutturato:

TITOLO I MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Capo I – Misure di semplificazione per le imprese

Art. 1 Semplificazioni in materia di autotutela

Art. 2 Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet

Art. 3 Delega al Governo per la riforma degli incentivi alle imprese e proroghe collegate

Art. 4 Modifiche in materia di classificazione delle merci ortofrutticole

Art. 5 Modifiche alla disciplina delle irrorazioni tramite UAS in agricoltura

Art. 6 Misure di semplificazione in materia ambientale (SCIA fitosanitaria)

Art. 7 Semplificazione sull’aggiornamento degli operatori dell’autoriparazione

Art. 8 Semplificazioni sul canone patrimoniale di concessione

Art. 9 Modifica alla disciplina delle proroghe dei rifinanziamenti per le imprese

Capo II – Misure di semplificazione in materia di turismo

Art. 10 Semplificazione per la disciplina della professione di guida alpina

Art. 11 Disposizioni per gli accompagnatori di media montagna

Art. 12 Norme per il settore delle guide vulcanologiche

Art. 13 Ulteriori misure sul trasporto pubblico non di linea e servizi turistici

TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

Capo I – Semplificazione dei procedimenti amministrativi

Art. 36 Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Art. 37 Disposizioni in materia di comunicazioni telematiche e interoperabilità

Art. 38 Modifiche al codice civile su assenza e morte presunta

Art. 39 Disposizioni sulle traduzioni giurate digitali

Art. 40 Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati

Art. 41 Accettazione di eredità (modifiche all’art. 2648 c.c.)

Art. 42 Accesso all’elenco dei restauratori di beni culturali

Art. 43 Semplificazioni sul cumulo degli incentivi in conto energia

Art. 44 Semplificazioni in materia di circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni

Art. 45. Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli

Art. 46. Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di soluzioni software

Art. 47. Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie

Art. 48. Misure di semplificazione della disciplina dell’opposizione al rimborso dell’assegno al mittente

Art. 49. Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento

Art. 50. Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionatiì

Capo II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 51. Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie

Art. 52. Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinc

TITOLO III ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

Art. 53. Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università

Art. 54. Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università Art. 55. Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari

Art. 56. Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie

Art. 57. Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell’AFAM

Capo II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA

Art. 58. Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina

Art. 59. Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all’articolo 5, comma 1 -bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

Art. 60. Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia

Art. 61. Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali

Art. 62. Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere

Art. 63. Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Capo III MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 64. Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi

Art. 65. Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza

Art. 66. Disposizioni in materia di oggetti preziosi

Art. 67. Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo

Art. 68. Adeguamento alle normative UE sui prodotti a duplice uso

Capo IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

Art. 69 - Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche

Art. 70. Disposizioni in materia di RAEE

Art. 71. Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione

Art. 72. Abrogazioni e soppressioni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73. Clausola di invarianza finanziaria

Art. 74. Clausola di salvaguardia

Vediamo in dettaglio alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nella legge.