Legge Semplificazioni 2025: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale

Pubblicata la Legge n. 182/2025: tra le novità, la riduzione dei tempi per l'esercizio dell'autotutela, il silenzio assenso per permessi di costruire in presenza di vincoli e la proroga fino al 2027 per i dehors

di Redazione tecnica - 05/12/2025

Modifica dei tempi dell’annullamento d’ufficio, novità sul silenzio assenso per immobili in area vincolata, sulla disciplina delle donazioni e sul cumulo incentivi per impianti fotovoltaici. E ancora: proroga per i dehors, una disciplina transitoria per l’ottenimento della qualifica di restauratori di beni culturali.

Sono soltanto alcune delle importanti novità contenute nella Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2025, n. 281, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".

Semplificazione amministrativa: la legge in Gazzetta Ufficiale

Il provvedimento segna un nuovo passaggio nel percorso di razionalizzazione amministrativa avviato negli ultimi anni e interviene in modo diffuso sui procedimenti che interessano attività economiche, cittadini e imprese, con un approccio dichiaratamente orientato alla semplificazione, alla riduzione dei tempi e alla digitalizzazione delle comunicazioni.

Un corposo documento di 74 articoli, che entrerà in vigore il prossimo 18 dicembre 2025 e che è così strutturato:

TITOLO I MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Capo I – Misure di semplificazione per le imprese

  • Art. 1 Semplificazioni in materia di autotutela
  • Art. 2 Misure di semplificazione in materia di interscambio di pallet
  • Art. 3 Delega al Governo per la riforma degli incentivi alle imprese e proroghe collegate
  • Art. 4 Modifiche in materia di classificazione delle merci ortofrutticole
  • Art. 5 Modifiche alla disciplina delle irrorazioni tramite UAS in agricoltura
  • Art. 6 Misure di semplificazione in materia ambientale (SCIA fitosanitaria)
  • Art. 7 Semplificazione sull’aggiornamento degli operatori dell’autoriparazione
  • Art. 8 Semplificazioni sul canone patrimoniale di concessione
  • Art. 9 Modifica alla disciplina delle proroghe dei rifinanziamenti per le imprese

Capo II – Misure di semplificazione in materia di turismo

  • Art. 10 Semplificazione per la disciplina della professione di guida alpina
  • Art. 11 Disposizioni per gli accompagnatori di media montagna
  • Art. 12 Norme per il settore delle guide vulcanologiche
  • Art. 13 Ulteriori misure sul trasporto pubblico non di linea e servizi turistici

TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI

Capo I – Semplificazione dei procedimenti amministrativi

  • Art. 36 Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
  • Art. 37 Disposizioni in materia di comunicazioni telematiche e interoperabilità
  • Art. 38 Modifiche al codice civile su assenza e morte presunta
  • Art. 39 Disposizioni sulle traduzioni giurate digitali
  • Art. 40 Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati
  • Art. 41 Accettazione di eredità (modifiche all’art. 2648 c.c.) 
  • Art. 42 Accesso all’elenco dei restauratori di beni culturali
  • Art. 43 Semplificazioni sul cumulo degli incentivi in conto energia
  • Art. 44 Semplificazioni in materia di circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni
  • Art. 45. Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli
  • Art. 46. Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di soluzioni software
  • Art. 47. Modifica alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto esclusivo sulle fotografie
  • Art. 48. Misure di semplificazione della disciplina dell’opposizione al rimborso dell’assegno al mittente
  • Art. 49. Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento
  • Art. 50. Misure in materia di dehors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionatiì

Capo II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

  • Art. 51. Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie
  • Art. 52. Disposizione di interpretazione autentica in materia di Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinc

TITOLO III ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ

  • Art. 53. Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario delle università
  • Art. 54. Semplificazione della procedura di approvazione degli statuti e dei regolamenti delle università Art. 55. Semplificazione della procedura di riconoscimento dei Consorzi universitari
  • Art. 56. Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie
  • Art. 57. Norma di interpretazione autentica relativa ai compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell’AFAM

Capo II MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA

  • Art. 58. Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina
  • Art. 59. Modifiche alla disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all’articolo 5, comma 1 -bis, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
  • Art. 60. Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia
  • Art. 61. Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali
  • Art. 62. Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere
  • Art. 63. Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche

Capo III MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA

  • Art. 64. Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi
  • Art. 65. Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza
  • Art. 66. Disposizioni in materia di oggetti preziosi
  • Art. 67. Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo
  • Art. 68. Adeguamento alle normative UE sui prodotti a duplice uso

Capo IV SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE

  • Art. 69 - Norme per la semplificazione delle attività di gestione delle specie ittiche alieutiche
  • Art. 70. Disposizioni in materia di RAEE
  • Art. 71. Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione
  • Art. 72. Abrogazioni e soppressioni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 73. Clausola di invarianza finanziaria
  • Art. 74. Clausola di salvaguardia

Vediamo in dettaglio alcune disposizioni di particolare rilievo contenute nella legge.

