mapei istituzionale
systab consolidamento fondazioni pali resine
systab consolidamento fondazioni pali resine
harpaceas blumatica

Ristrutturazione, doppia conformità e ordine di demolizione: il Consiglio di Stato sulla valutazione unitaria degli abusi

Anche in assenza di vincolo paesaggistico, l’abuso edilizio va valutato nel suo insieme e non per singoli interventi: confermata la demolizione per ristrutturazione non autorizzata

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 08/10/2025

Quando un insieme di opere edilizie può considerarsi un unico intervento di ristrutturazione e non una somma di lavori minori? È possibile, per il privato, difendersi sostenendo che ogni singolo manufatto non avrebbe richiesto il permesso di costruire? E in che misura l’eventuale assenza di vincolo paesaggistico può incidere sulla legittimità dell’ordine di demolizione?

Si tratta di domande a cui ha voluto dare risposta la sentenza del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2025, n. 7785, riaffermando un principio consolidato: l’abuso edilizio va valutato unitariamente, tenendo conto dell’impatto complessivo delle opere sul territorio e non del loro esame “atomistico”.

Ristrutturazione abusiva e demolizione: il Consiglio di Stato ribadisce il principio dell’unitarietà dell’intervento

Il caso in esame riguarda un ordine di demolizione emesso per una serie di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su un villino (originariamente assentito) senza permesso di costruire e in area vincolata.

I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro:

  • di non essere gli autori materiali degli interventi, eseguiti dal costruttore originario prima dell’acquisto;
  • la possibilità di scomporre le opere in più segmenti, ciascuno riconducibile ad attività edilizia libera o a D.I.A.;
  • l’assenza di vincolo paesaggistico sull’area;
  • il difetto di motivazione e la sopravvenuta assoluzione penale per abuso edilizio.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo che le opere – considerate nel loro insieme – avessero comportato un incremento di volumetria e una modifica dei prospetti, e dunque integrassero una ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire.

Da qui l’appello al Consiglio di Stato, che ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Vediamo perché.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Permesso di costruire Testo Unico Edilizia Codice dei beni culturali Abusi edilizi Sanatoria edilizia DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Accertamento di conformità

Documenti Allegati

INDICE

1
Ristrutturazione, doppia conformità e ordine di demolizione: il Consiglio di Stato sulla valutazione unitaria degli abusi
2
Quadro normativo di riferimento
3
La decisione del Consiglio di Stato
4
Conclusioni
placche pucci plast eco

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
3
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
4
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
5
EDILIZIA - 02/10/2025
Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: interviene il Consiglio di Stato
6
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia