Quando un insieme di opere edilizie può considerarsi un unico intervento di ristrutturazione e non una somma di lavori minori? È possibile, per il privato, difendersi sostenendo che ogni singolo manufatto non avrebbe richiesto il permesso di costruire? E in che misura l’eventuale assenza di vincolo paesaggistico può incidere sulla legittimità dell’ordine di demolizione?

Si tratta di domande a cui ha voluto dare risposta la sentenza del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2025, n. 7785, riaffermando un principio consolidato: l’abuso edilizio va valutato unitariamente, tenendo conto dell’impatto complessivo delle opere sul territorio e non del loro esame “atomistico”.

Ristrutturazione abusiva e demolizione: il Consiglio di Stato ribadisce il principio dell’unitarietà dell’intervento

Il caso in esame riguarda un ordine di demolizione emesso per una serie di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su un villino (originariamente assentito) senza permesso di costruire e in area vincolata.

I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro:

di non essere gli autori materiali degli interventi, eseguiti dal costruttore originario prima dell’acquisto;

la possibilità di scomporre le opere in più segmenti, ciascuno riconducibile ad attività edilizia libera o a D.I.A.;

l’assenza di vincolo paesaggistico sull’area;

il difetto di motivazione e la sopravvenuta assoluzione penale per abuso edilizio.

Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso, ritenendo che le opere – considerate nel loro insieme – avessero comportato un incremento di volumetria e una modifica dei prospetti, e dunque integrassero una ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire.

Da qui l’appello al Consiglio di Stato, che ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Vediamo perché.