Abusi edilizi e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere della prova

Un’opera rimasta indisturbata per decenni può essere ancora demolita come se fosse stata appena realizzata? Il decorso del tempo può generare un legittimo affidamento nel proprietario, specie quando l’amministrazione si attiva molti anni dopo e, magari, dopo che l’immobile è stato trasferito più volte?

Abusi edilizi e stato legittimo: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Chi si occupa di edilizia (nel modo corretto) lo sa bene: lo “stato legittimo” di un immobile è la condizione di partenza necessaria non solo per chi deve intervenire su un immobile (anche con una semplice manutenzione ordinaria) ma anche a chi deve venderlo e acquistarlo. Esiste ormai una copiosa giurisprudenza (anche di Cassazione) secondo la quale intervenire su un immobile privo della legittimità edilizia e urbanistica, vuol dire automaticamente riprendere l’attività illecita.

Ma, cosa accade agli immobili edificati prima dell’obbligo di titolo edilizio? Ma, soprattutto, cosa accade se a distanza di anni dalla loro edificazione il Comune ne ordina la demolizione? Chi e come deve provare lo stato legittimo?

La definizione di “stato legittimo” è entrata nel nostro ordinamento solo nel 2020 con il comma 1-bis, art. 9-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia o TUE), più volte modificata nel corso degli anni. Tra queste, l’ultima importante modifica è arrivata dal D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) convertito con modificazioni dalla Legge n. 105/2024.

Ma, benché la normativa resti sempre il punto di riferimento, è spesso la giustizia amministrativa a definirne i contorni applicativi. È il caso della sentenza n. 8543 del 4 novembre 2025 mediante la quale il Consiglio di Stato ha affrontato, con un taglio prettamente pratico, una questione tutt’altro che marginale: chi deve provare la data di costruzione di un manufatto quando si discute della sua legittimità? E cosa accade se, nel frattempo, il Comune ordina la demolizione senza aver prima considerato eventuali sanatorie o sanzioni alternative?

La controversia nasce da una tipica ordinanza di demolizione. Un proprietario di immobile aveva impugnato il provvedimento comunale che disponeva la rimozione di due balconi ritenuti abusivi. Il ricorrente sosteneva di non essere più legittimato passivamente, poiché l’immobile era stato venduto, e di non aver eseguito alcuna opera recente.

Secondo la sua ricostruzione, i balconi esistevano da decenni, come dimostrerebbero un atto notarile, alcune testimonianze e persino un’aerofotogrammetria del 1956.

A suo dire, l’amministrazione avrebbe agito tardivamente, notificando l’ordinanza molti anni dopo il sopralluogo, senza neppure attivare il contraddittorio procedimentale. Secondo il ricorrente (che evidentemente non conosce approfonditamente la normativa edilizia), se fosse stato coinvolto prima, avrebbe potuto regolarizzare lo stato dell’immobile o chiedere l’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione.

Il TAR, tuttavia, aveva respinto il ricorso, ritenendo infondate le doglianze, e la questione è arrivata in appello davanti al Consiglio di Stato, che ha confermato integralmente la decisione di primo grado.