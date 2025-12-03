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Rialzamento del piano di imposta e variazione essenziale: interviene il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9359/2025) conferma la demolizione per le difformità derivanti dal rialzamento della quota di imposta, chiarendo quando l’intervento diventa una variazione essenziale.

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di Gianluca Oreto - 03/12/2025

Analisi tecnica

Guardando l’insieme degli elementi, diventa evidente come il rialzamento del piano di imposta abbia scardinato l’equilibrio originario del progetto. La nozione di variazione essenziale trova qui una rappresentazione molto chiara: non è il singolo scostamento a determinare la gravità dell’abuso, ma l’effetto complessivo prodotto dalle modifiche.

L’autorimessa fuori terra, il volume aumentato, l’altezza superiore ai limiti consentiti e il passaggio da tre a quattro piani fuori terra delineano un organismo edilizio diverso da quello assentito. E nei tessuti storici basta davvero poco – un piano rialzato, una soglia modificata, un piano di calpestio spostato – per alterare il rapporto tra fabbricato e spazio pubblico.

Il Consiglio di Stato ha, quindi, ribadito un principio fondamentale: se una criticità tecnica richiede un adeguamento progettuale, la strada corretta è la variante. Ogni soluzione “di cantiere” che incide sulla consistenza edilizia non solo è inammissibile, ma rischia di rendere l’intera opera insanabile. E proprio sulla base di questo principio, l’appello è stato respinto e l’ordinanza di demolizione confermata, riconoscendo che l’intervento realizzato integrava una variazione essenziale per la molteplicità dei parametri violati e per la trasformazione complessiva dell’edificio rispetto al progetto originario.

Arrivati a questo punto, il messaggio della sentenza è chiaro e merita una riflessione operativa.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Consiglio di Stato Abusi edilizi DPR n. 380/2001 Ordine di demolizione Variazioni essenziali

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INDICE

1
Rialzamento del piano di imposta e variazione essenziale: interviene il Consiglio di Stato
2
Quadro normativo di riferimento
3
Principi espressi dalla sentenza
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
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