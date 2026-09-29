L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato a settembre 2026 la Guida dedicata ai propri servizi, raccogliendo in un unico documento le principali funzionalità attraverso cui cittadini, imprese e professionisti possono gestire online una parte sempre più ampia degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l’Amministrazione.

Servizi dell’Agenzia delle Entrate: aggiornata la Guida di settembre 2026

Dalla consultazione dei dati catastali alla registrazione dei contratti, dai pagamenti con modello F24 alle successioni, fino all’accesso al cassetto fiscale e ai servizi riservati agli intermediari, il sistema ruota ormai in larga misura attorno agli strumenti telematici, mentre il ricorso agli uffici resta soprattutto per le attività che non possono essere concluse online o per le situazioni che richiedono un’assistenza specifica.

L’accesso all’area riservata avviene tramite SPID, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Servizi catastali online: visure, planimetrie e correzione dei dati

Una sezione particolarmente rilevante della Guida riguarda i servizi catastali e ipotecari, attraverso i quali è possibile accedere da remoto a numerose informazioni relative agli immobili.

I servizi online consentono di ottenere visure catastali e consultare dati identificativi e reddituali di terreni e fabbricati, intestazioni, mappe e, nei casi consentiti, planimetrie.

Per gli immobili dei quali il contribuente risulta titolare di diritti reali, l’area riservata permette di ottenere gratuitamente la visura catastale, consultare la mappa della particella e accedere alla planimetria dell’unità immobiliare urbana, mentre per gli immobili non di proprietà sono disponibili servizi attraverso i quali possono essere richieste visure attuali o storiche e consultati i dati catastali presenti negli archivi informatizzati.

Quando le informazioni risultano inesatte, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” consente di chiedere online la correzione di alcune tipologie di errori, mentre per i casi non gestibili attraverso questa procedura resta possibile rivolgersi all’Ufficio provinciale – Territorio competente.

Ispezioni ipotecarie e verifica della cancellazione delle ipoteche

Con l’ispezione ipotecaria è possibile consultare trascrizioni, iscrizioni e annotazioni relative a un immobile, comprese quindi compravendite, ipoteche e cancellazioni.

Per i propri immobili l’ispezione può essere effettuata gratuitamente attraverso l’area riservata, mentre per gli immobili di terzi sono disponibili servizi di consultazione a pagamento.

Il Registro delle comunicazioni ipotecarie consente inoltre di verificare lo stato di lavorazione della cancellazione di un’ipoteca volontaria, mentre il Geoportale Cartografico Catastale, i servizi WMS e WFS e le funzionalità di download massivo permettono di accedere e utilizzare la cartografia catastale con modalità differenti, anche attraverso software GIS.

Contratti di locazione online: registrazione, proroghe, cessioni e risoluzioni

Per i contratti di locazione e affitto di immobili il servizio di riferimento è “Contratti di locazione – RLI”, disponibile nell’area riservata, attraverso il quale è possibile procedere alla registrazione, pagare le imposte di registro e di bollo ed esercitare, quando ne ricorrono le condizioni, l’opzione per la cedolare secca.

La stessa procedura consente di gestire gli adempimenti successivi alla registrazione, comprese proroghe, cessioni, subentri, risoluzioni e rinegoziazioni del canone.

La registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore, mentre non sussiste l’obbligo per i contratti che non superano complessivamente 30 giorni nell’anno con lo stesso conduttore.

Nel caso di registrazione dei contratti di comodato e dei preliminari di compravendita è disponibile il servizio RAP – Registrazione atti privati, che consente di inserire i dati delle parti e dei beni coinvolti, allegare l’atto, calcolare le imposte dovute e procedere al pagamento mediante addebito sul conto corrente.

Per altre tipologie di atti firmati digitalmente può essere utilizzato il servizio “Consegna documenti e istanze”, fermo restando che, quando la normativa prevede una specifica modalità di presentazione o trasmissione, deve essere utilizzato il canale espressamente previsto, mentre per gli atti sottoscritti con firma autografa restano operative le modalità indicate dalla Guida, compresa, nei casi previsti, la presentazione presso gli uffici.

Cassetto fiscale Agenzia Entrate: dati, versamenti, rimborsi e comunicazioni

Il cassetto fiscale raccoglie una parte significativa delle informazioni relative alla posizione del contribuente, permettendo di consultare dati anagrafici, dichiarazioni fiscali, versamenti, rimborsi, atti registrati, comunicazioni inviate dall’Agenzia ed eventuali crediti.

Per gli operatori economici sono disponibili anche informazioni relative agli ISA, al concordato preventivo biennale e all’iscrizione al VIES, così da concentrare in un unico ambiente una parte rilevante dei dati già presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.

Modello F24 online: pagamenti e correzione degli errori con CIVIS

Il modello F24 continua a essere utilizzato per il versamento di imposte, contributi e numerose altre somme dovute all’Agenzia e agli enti pubblici, con possibilità di pagamento attraverso i servizi telematici dell’Amministrazione e, nei casi consentiti, tramite home banking oppure presso banche, uffici postali e sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Quando, dopo il pagamento, ci si accorge di aver inserito dati errati, il servizio CIVIS – Richiesta modifica delega F24 permette di chiedere la correzione di alcune informazioni, tra cui codice tributo, mese e anno di riferimento o numero della rata, purché si tratti di tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

Restano esclusi, tra gli altri, i contributi INPS e gli altri tributi non gestiti dall’Agenzia.

Dichiarazione precompilata: bonus edilizi e spese già presenti nel modello

La dichiarazione dei redditi precompilata, disponibile sia attraverso il modello 730 sia tramite il modello Redditi persone fisiche, contiene numerosi dati già acquisiti dall’Agenzia, tra cui quelli relativi ai redditi percepiti e alle principali spese sostenute dal contribuente.

Tra le informazioni precaricate possono figurare anche quelle relative ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica, che assumono particolare rilievo per chi utilizza le detrazioni fiscali collegate agli interventi sul patrimonio immobiliare.

Il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione oppure, nei casi previsti, autorizzare una persona di fiducia a operare attraverso i servizi online.

Dichiarazione di successione online e dati catastali degli immobili

La dichiarazione di successione può essere gestita telematicamente attraverso una procedura che utilizza dati già presenti negli archivi dell’Agenzia e che, nei casi previsti, propone le informazioni relative agli immobili intestati alla persona deceduta.

Gli immobili possono essere selezionati attraverso una modalità di compilazione assistita che utilizza i dati presenti in Catasto, purché non vi siano situazioni da sanare o aggiornare relative a intestazioni, diritti, quote di possesso o identificativi catastali.

La dichiarazione deve essere presentata, in via generale, entro 12 mesi dall’apertura della successione, salvo i casi di esonero previsti.

Delega unica Agenzia Entrate: servizi disponibili per professionisti e intermediari

La delega unica consente al contribuente di autorizzare un intermediario all’utilizzo di più servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La delega può riguardare la consultazione del cassetto fiscale, i servizi online della Riscossione, le funzionalità legate alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi telematici, nonché l’acquisizione dei dati ISA e di quelli necessari alla proposta di concordato preventivo biennale.

Il contribuente può delegare al massimo due intermediari e la delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello del conferimento, fatta salva la possibilità di revoca anticipata.

Le funzionalità della delega unica sono disponibili dall’8 dicembre 2025, mentre le deleghe già attive a tale data restano valide fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2027.

Servizi API Agenzia Entrate: interoperabilità e acquisizione massiva dei dati

I servizi di interoperabilità tramite API consentono a contribuenti e intermediari delegati di acquisire documenti e informazioni direttamente dai sistemi dell’Agenzia, senza che sia necessario un intervento manuale per ogni singola operazione.

La Guida richiama le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento del 6 luglio 2026 e segnala che il primo servizio disponibile consente lo scarico massivo delle Certificazioni Uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025, mentre per gli intermediari resta possibile acquisire massivamente i dati delle CU anche attraverso Entratel, secondo le procedure previste dai relativi provvedimenti.

Per contribuenti e professionisti, la Guida rappresenta quindi un riferimento utile soprattutto nei casi in cui l’adempimento passa attraverso servizi diversi o richiede di individuare, prima ancora della procedura, il canale corretto da utilizzare.